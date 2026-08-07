Milliardeninvestitionen der Hyperscaler treiben Nvidia, TSMC & Co. – doch die besten Chancen liegen oft bei unbekannten Nischenanbietern, erinnert Fondsmanager Lukas Spang.

Tipps vom Stockpicker KI-Boom: Wo die Chancen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette liegen

Die weltweite Halbleiterindustrie befindet sich derzeit in einer ihrer größten Umbruchphasen. Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Nachfrage nach Rechenleistung, sondern auch die Wertschöpfungskette.

Wie aktuelle Schätzungen von Morgan Stanley zeigen, sollen die Investitionen der großen Hyperscaler Google, Amazon, Microsoft, Meta und SpaceX von 426 Milliarden US-Dollar 2025 auf 779 Milliarden US-Dollar 2026 steigen – ein Plus von 83 Prozent. Für 2028 werden fast 1,4 Billionen US-Dollar erwartet. Eine weitere Verdopplung.

Grafik: Investitionen der Hyperscaler | Bildquelle: Tigris Capital

Training von KI-Modellen und Anwendungen: Rechenleistung benötigt

Das sichtbarste Symbol dieses Booms ist Nvidia. Der Konzern erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 einen Umsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar, 85 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein das Rechenzentrumsgeschäft kam auf 75,2 Milliarden US-Dollar und damit auf rund 92 Prozent des Konzernumsatzes. Nvidia liefert längst nicht mehr nur einzelne Chips, sondern komplette Rechensysteme samt Netzwerk- und Softwareplattform.

Woher kommt diese Nachfrage? Zunächst aus dem Training immer größerer Modelle. Hinzu kommt die Inferenz, also der laufende Betrieb der Anwendungen. Mit jeder Suchanfrage, jedem KI-Assistenten und jedem Softwareagenten werden Rechenleistung, Speicher und Datenverkehr verbraucht.

Während ein Modell nur in größeren Abständen neu trainiert wird, verursacht seine Nutzung täglich neue Rechenlast. Mit der Verbreitung sogenannter KI-Agenten könnte die Zahl automatisch ausgeführter Anfragen stark wachsen. Dazu kommen unternehmenseigene Modelle, staatliche KI-Infrastruktur, autonomes Fahren und KI direkt auf Endgeräten.

Entwickelt werden die benötigten Chips von Nvidia, AMD oder den Cloudanbietern selbst. Gefertigt werden sie überwiegend von TSMC – auf Anlagen von ASML und weiteren Ausrüstern. Hinzu kommen Hochleistungsspeicher, Testsysteme, Verbindungstechnik und Spezialchemikalien.

Markt für Halbleiter und Speicherleistung dürfte stark wachsen

Der Weltmarkt für Halbleiter soll nach Angaben von WSTS 2026 um mehr als 25 Prozent auf rund 975 Milliarden US-Dollar wachsen. Für den Speicherbereich wird ein Wachstum von etwa 30 Prozent erwartet.

Wie hoch die Erwartungen sind, zeigt TSMC. Der weltgrößte Auftragsfertiger hat sein Investitionsbudget für 2026 auf 60 bis 64 Milliarden US-Dollar angehoben. 2025 waren es noch 40,9 Milliarden US-Dollar. Innerhalb eines Jahres steigt das Budget damit am oberen Ende um mehr als 50 Prozent.

Investiert wird vor allem in modernste Fertigungsverfahren und Advanced Packaging. Gerade dort liegt ein Engpass: Die Leistungsfähigkeit eines KI-Systems hängt nicht mehr nur von immer kleineren Transistoren ab, sondern ebenso davon, wie Prozessoren und Speicher verbunden werden.

Parallel explodiert der Bedarf an High Bandwidth Memory, kurz HBM. Micron hatte seine gesamte HBM-Produktion für 2026 frühzeitig vergeben und erwartet, dass Rechenzentren erstmals mehr als die Hälfte der weltweiten DRAM- und NAND-Bit-Nachfrage ausmachen. SK Hynix bringt unterdessen HBM4 in die Serienfertigung.

Beim Nasdaq-Debüt lieferte SK-Group-Chairman Chey Tae-won eine bemerkenswerte Einordnung: Obwohl die Waferkapazität innerhalb von fünf Jahren verdoppelt werden soll, sei das den Kunden nicht genug. Einzelne verlangten das Fünf- bis Sechsfache ihrer bisherigen Mengen. Das zeigt, wie groß die Lücke zwischen Ausbauplänen und Kundenwünschen derzeit ist.

Boom kommt auch bei Ausrüstern an

Auch die Ausrüster investieren kräftig. ASML erwartet 2026 einen Umsatz von 43 bis 45 Milliarden Euro. Für 2030 sieht das Unternehmen eine Umsatzchance von bis zu 60 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 56 bis 60 Prozent. Die Kapazität für klassische EUV-Systeme (Fotolithografie-Verfahren) soll 2027 um rund 30 Prozent steigen.

Hersteller von Ätz-, Beschichtungs-, Reinigungs- und Inspektionsanlagen profitieren ebenfalls: Je komplexer ein Chip wird, desto mehr Prozess- und Kontrollschritte sind notwendig.

Besonders interessant sind Bereiche, in denen unabhängig vom späteren Sieger investiert werden muss: Messtechnik, Waferinspektion, Packaging, Test, Kühlung, optische Datenübertragung, Stromversorgung und Spezialchemikalien. Lam Research erwartet, dass sein Geschäft mit Anlagen für Advanced Packaging 2026 um mehr als 40 Prozent wächst. Amkor plant Investitionen von 2,5 bis 3 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen zeigen aber auch das Risiko. Allein Alphabet investierte im zweiten Quartal 44,9 Milliarden US-Dollar, Microsoft 41 Milliarden US-Dollar. Solche Summen müssen Erträge erwirtschaften. Sollte die Monetarisierung von KI langsamer vorankommen, könnten Cloudanbieter Bestellungen verschieben. Überkapazitäten und Preisdruck wären die Folge. Die Branche bleibt zyklisch.

Blick auf Nischenanbieter lohnt sich

Hinzu kommen geopolitische Risiken. Ein großer Teil der modernsten Fertigung ist weiterhin in Taiwan konzentriert. Exportbeschränkungen für China und neue Fabriken in den USA, Europa oder Japan machen die Lieferketten widerstandsfähiger, erhöhen zunächst aber die Kosten. Auch der hohe Strom- und Wasserbedarf der Rechenzentren kann den Ausbau bremsen.

Genau hier beginnt für uns als Small-Cap-Investoren die eigentliche Arbeit. Die bekannten Marktführer sind hervorragend positioniert, ihre Aussichten spiegeln sich jedoch häufig bereits in hohen Bewertungen wider. In der zweiten und dritten Reihe finden sich dagegen Nischenanbieter, deren Produkte nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten ausmachen, für die Fertigung aber unverzichtbar sind.

Wer beispielsweise die Ausbeute einer Fabrik nur um einen Prozentpunkt verbessert oder den Energieverbrauch eines Rechenzentrums senkt, kann für den Kunden einen erheblichen wirtschaftlichen Wert schaffen.

Tipps für Investoren

Beim Stock Picking lohnt sich der Blick auf konkrete Zahlen:

Wie stark wächst der Auftragseingang?

Wurde ein Produkt bei wichtigen Kunden qualifiziert?

Wie hoch sind die wiederkehrenden Erlöse aus Wartung, Ersatzteilen oder Verbrauchsmaterialien?

Entscheidend sind außerdem Bilanzqualität, Kundenkonzentration, freie Cashflows und die Bewertung. Nicht jedes Unternehmen mit KI-Fantasie ist automatisch ein gutes Investment.

Der KI-Ausbau dürfte die Halbleiterindustrie noch über Jahre prägen. Die größten Chancen müssen dabei nicht bei den prominentesten Namen liegen. Oft profitieren jene Unternehmen besonders nachhaltig, die Engpässe beseitigen, den Energieverbrauch senken oder die Produktionsausbeute verbessern.

Die komplexer werdende Wertschöpfungskette schafft damit Raum für spezialisiertes Research – und für gezieltes Stock Picking im Small-Cap-Segment.