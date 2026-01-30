Strominfrastruktur Wie der KI-Boom zwei Typen von Energieversorgern schafft

Zwei Geschäftsmodelle für den KI-Strombedarf: Skalierung durch Projektpipelines versus Flexibilität durch Systemintegration.

Die große KI-Erzählung basiert auf Halbleitern, Software und Plattformen. Doch in der Realität ist KI vor allem eins: ein massiver Verbraucher von verlässlich verfügbarem Strom rund um die Uhr. Das ist ein struktureller Engpass.

Die Bandbreiten seriöser Prognosen zeigen das Problem: Allein in den USA reichen die Schätzungen für den Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 von 325 bis 580 Terawattstunden pro Jahr. Das entspricht etwa 6,7 bis 12 Prozent des gesamten US-Stromverbrauchs.

Auch international zieht die Debatte an. Die Internationale Energieagentur (IEA) beschreibt Datenzentren und KI als klare Treiber steigender Stromnachfrage. Sie haben das Potenzial, die gesamte Energiewirtschaft zu verändern.

Utilities und integrierte Energiekonzerne werden somit zu den Schaufelverkäufern der KI-Ökonomie. Zudem erzwingt der neue Strombedarf neue Geschäftsmodelle: mehr Netze, mehr Flexibilität, mehr Speicher, mehr langfristige Abnahmeverträge.

US-Modell: Skalierung über langfristige Verträge

Um diese Entwicklung greifbar zu machen, lohnt ein Blick auf zwei Fallbeispiele. Sie stehen für zwei sehr unterschiedliche Modelle.

Das US-Modell lässt sich am Beispiel Nextera beschreiben. Ein großer Teil des Geschäfts basiert auf einem regulierten Versorgergeschäft. Kombiniert wird das mit einer zweiten Säule: Nextera ist einer der weltweit größten Betreiber von Wind- und Solaranlagen samt Speicherlösungen.

Spannend ist die operative Übersetzung des KI-Bedarfs: Stromintensive Rechenzentren wollen langfristige, planbare Strompreise und zunehmend auch grüne Lösungen plus Speicher, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr abzusichern.

Ein belastbarer Indikator für diese Dynamik ist der Projektbestand: Nextera Energy Resources meldete im Herbst 2025 einen Backlog, also einen Auftragsbestand von nahezu 30 Gigawatt an erneuerbaren Projekten und Speicheranlagen – mit Laufzeiten der Inbetriebnahme bis 2029.

Europäisches Modell: Flexibilität als Dienstleistung

Das europäische Modell ist anders. Es lässt sich am Beispiel Engie darstellen. Der Konzern zielt auf integrierte Wertschöpfung ab: Erneuerbare, Netzinfrastruktur, Energiemanagement und flexible Assets wie Gas- und Hybridkapazitäten sowie Speicher.

Hier liegt der zentrale Hebel darin, ein volatiles Energiesystem stabil zu halten. Gleichzeitig verkauft Engie der Industrie Dekarbonisierung als Dienstleistung.

Engie berichtet selbst von starkem Momentum bei langfristigen Verträgen. In den ersten neun Monaten 2025 schloss der Konzern mehr als drei Gigawatt an Abnahmeverträgen ab. Darunter waren große Tech-Abnehmer wie Meta. Parallel treibt Engie den Ausbau erneuerbarer und flexibler Assets in Europa konsequent voran.

KI-Investment ist indirekt Strominfrastruktur-Investment

Das bedeutet: Wer in KI investiert, investiert indirekt in Strominfrastruktur. Der eigentliche Renditehebel liegt aber nicht im Strom als Rohstoff, sondern in der Fähigkeit, diesen Strom verlässlich, skalierbar und systemstabil bereitzustellen.

Und genau hier unterscheiden sich die Modelle. US-Unternehmen profitieren stärker von Projektpipelines, langfristigen Abnahmeverträgen und regulierten Renditen. Sie können die KI-Nachfrage als Wachstumsmotor nutzen.

EU-Versorger profitieren stärker von Flexibilität, Netzen und Energielösungen für Unternehmen. Diese gewinnen an Bedeutung durch Dekarbonisierungspflichten und Systemkomplexität.

Beide Modelle haben einen gemeinsamen Nenner: Sie sind kapitalintensiv und deshalb in der Bewertung sensibel gegenüber Zinsen und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Für Investoren verschiebt sich damit der Blick: weg vom Strompreis, hin zur Fähigkeit, planbare Lieferfähigkeit zu monetarisieren.

Strategische Folgen für die Asset Allocation

Eine konsequente Portfolio-Perspektive kann deshalb beinhalten, Utilities beziehungsweise integrierte Energiekonzerne als zweite Reihe der KI-Wertschöpfung zu betrachten. Dabei sollte aber nach Modelllogik unterschieden werden.

Beim „Electricity-as-Infrastructure“-Exposure geht es um Unternehmen, die Stromlieferfähigkeit in großem Maßstab mit langfristigen Verträgen sichern können. Beim „Flexibility-as-a-Service“-Exposure stehen Unternehmen im Fokus, die Systemstabilität und Dekarbonisierung als Dienstleistung gewinnbringend einsetzen.

Die entscheidenden Due-Diligence-Fragen lauten daher: Wie planbar sind Cashflows? Wie robust ist die Pipeline? Wie gut ist die Fähigkeit, Volatilität zu managen?

Die Antworten darauf liefern die Argumente, die Energieversorgung als das zu behandeln, was sie im sich weiter entwickelnden KI-Umfeld wird: eine strategische Engpass-Infrastruktur.

Bildquelle: Spiekermann & Co

Über den Autor:

Mirko Kohlbrecher ist Prokurist und Vermögensbetreuer beim Vermögensverwalter Spiekermann & Co.