Rechenzentren brauchen Strom, Fläche und Baumaterial – und schaffen damit einen neuen Investitionszyklus. Wo Investoren hinschauen müssen, erklärt Gastautor Mirko Kohlbrecher.

Energie und Netzinfrastruktur Wie der KI-Boom einen Investitionszyklus antreibt, den kaum jemand sieht

Baustelle statt Bildschirm: Der KI-Boom ist vor allem ein Infrastrukturprojekt.

Die Börse diskutiert Künstliche Intelligenz üblicherweise anhand großer Themen wie Automatisierung, Robotik und Disruptionen. In der Realwirtschaft muss die dafür benötigte Rechenleistung jedoch gebaut, versorgt und betrieben werden. Genau dieser Übergang prägt den aktuellen Zyklus: Energie, Netzverfügbarkeit, Rohstoffe und Infrastruktur werden zu Engpassfaktoren.

So betont die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrer Analyse „Energy and AI“: Der Stromverbrauch von Rechenzentren soll sich bis 2030 auf rund 945 TWh verdoppeln – bei deutlich langsamerem Nachfragewachstum im Energiesystem insgesamt. Für Investoren ist das relevant, weil es die klassische Reihenfolge umkehrt: Während die IT in zwei bis drei Jahren Kapazitäten bereitstellen kann, benötigt die Energie- und Netzinfrastruktur häufig deutlich längere Vorläufe.

Netzanschluss als kritischer Engpass

Damit rückt ein Problem in den Mittelpunkt, das bei klassischen KI-Gewinnern kaum sichtbar ist: Standort und Netzanschluss. In Deutschland werden für neue Rechenzentren teils Wartezeiten von bis zu sieben Jahren für den Netzanschluss genannt. In einzelnen europäischen Märkten liegen die Größenordnungen noch darüber. Auch große Betreiber verweisen inzwischen auf die Netzanschlussdauer als entscheidenden Faktor für Investitionsentscheidungen.

Wenn Strom und Anschlusskapazität knapp sind, werden Flächen mit geeigneter Widmung, gesicherter Energieanbindung und guter Glasfaseranbindung zum knappen Gut. Die Folge: steigende Grundstückspreise in etablierten Clustern. Für die USA weist der „Data Center Development Cost Guide 2025“ von Cushman & Wakefield eine deutliche Preisbewegung bei großen Flächen aus. Für 50-Acre-Parzellen stieg der Durchschnittspreis zuletzt um 23 Prozent.

Preisdruck von Grundstück bis Megawatt

Parallel steigen die Bau- und Ausrüstungskosten. In EMEA wurden zuletzt Baukosten zwischen rund 7,3 und 13,3 Millionen US-Dollar je Megawatt IT-Last berichtet. Die Knappheit liegt bei Stromverfügbarkeit, Lieferketten und Kapazitäten.

Diese Entwicklung schließt an den zuletzt erlebten „Halo-Trade“ an: Ein Teil der KI-Rendite entsteht in Vermögenswerten mit hoher Kapitalbindung und geringem Obsoleszenzrisiko. Ihre Cashflows bleiben an die physischen Voraussetzungen der Digitalisierung gekoppelt. Rechenzentren sind in diesem Sinn ein Knotenpunkt zwischen Technologie und Realwirtschaft.

Vernetzung mit dem Industriesektor

Die Vernetzung mit dem Industriesektor zeigt sich vor allem an zwei Stellen. Erstens steigt die Nachfrage nach Netztechnik, Transformatoren, Schaltanlagen sowie Notstrom- und Kühlsystemen – alles Produkte, die in klassischen Industrials-Wertschöpfungsketten verankert sind. Zweitens: Wo Netzanschlüsse fehlen, weichen Betreiber wegen Netzengpässen zunehmend auf eigene Energieversorgung über Gasturbinen oder Generatoren aus, die dann wiederum errichtet werden müssen.

Materials und Rohstoffe sind dabei gleich doppelt betroffen. Netzausbau, Elektrifizierung und Rechenzentrumsbau erhöhen die Nachfrage nach Metallen und Grundstoffen. Gleichzeitig verschärfen Material- und Energiepreise die Baukosten, beeinflussen die Projektökonomie und vergrößern die Spreizung zwischen gut angebundenen Standorten und solchen ohne gesicherte Stromversorgung. Knappe Inputs treffen damit auf investitionsgetriebene Nachfrage, während die Zyklen über Preisvolatilität und Projektlaufzeiten ablaufen.

Verzögerungen beim Netzausbau, regulatorische Eingriffe und volatile Energiepreise bleiben zentrale Unsicherheitsfaktoren für die Projektökonomie.

Portfolio-Implikation: Ertragsquellen trennen

Die strategische Portfolio-Implikation folgt aus der Trennung der Ertragsquellen. Wer Rechenzentren ausschließlich als Technologiethema betrachtet, übersieht den Investitionszyklus, der in Industrials, Infrastruktur und Materials abläuft.

Eine robuste Positionierung zielt daher auf Vermögenswerte, die an Netzanschluss, Bau, Ausrüstung, Rohstoffinputs und regulierte Infrastruktur gekoppelt sind. Gleichzeitig begrenzt sie Klumpenrisiken in hoch bewerteten „reinen“ KI-Titeln. Investierbar wird dieser Zyklus vor allem über Wertschöpfungsstufen, die an Netzanschluss, Elektrifizierung und Bau gebunden sind – etwa in der Netztechnik, Energieinfrastruktur oder in spezialisierten Bau- und Ausrüstungssegmenten.

Der Mehrwert entsteht durch Konstruktion: klare Zielgewichte, bewusste Zins- und Zyklikexponierung sowie Auswahlprozesse, die Standort- und Anschlussrisiken als zentrale Werttreiber behandeln.