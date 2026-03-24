Tech-Konzerne fluten den Anleihenmarkt mit Milliarden für KI-Infrastruktur. Warum Governance jetzt zum entscheidenden Kreditfaktor wird, analysiert Gastautor Jens Franck.

Die KI-Hyperscaler finanzieren den Ausbau ihrer Infrastruktur zunehmend über Investment-Grade-Anleihen. Das verändert die Marktmechanik: Das Angebot an Neuemissionen steigt, und die Nachfrage nach Liquidität wächst. Die Hyperscaler Alphabet, Meta, Oracle und andere Tech-Konzerne bauen ihre KI-Infrastruktur in einem Umfang aus, der selbst bei hohen Cashflows zusätzliche Fremdfinanzierung nahelegt. Damit steigt das Angebot hochwertiger Tech-Anleihen im Investment-Grade-Markt – mit Folgen für Preisbildung, Indexstruktur und Absicherungsmechanik.

Gleichzeitig beeinflusst die Politik die Corporate Governance stärker. Event-Risiken rücken daher auch bei großen Namen wieder stärker in die Kreditbewertung.

Milliardenschwere Emissionen und steigende Investitionen

Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß: UBS hat beispielsweise die Prognose für US-Tech-Emissionen im Investment-Grade-Segment auf 360 Milliarden US-Dollar angehoben, während das gesamte US-IG-Volumen für das Jahr bei 1,8 Billionen US-Dollar gesehen wird. Zudem erwartet UBS, dass die aggregierten Capex-Ausgaben der Hyperscaler 2026 in Richtung 770 Milliarden US-Dollar steigen könnten. Diese Größenordnungen sprechen für strukturellen Supply.

Für Portfoliomanager wird es damit entscheidend, Neuemissionsprämien gezielt zu vereinnahmen. Gleichzeitig müssen sie Liquiditätsbudgets aktiv steuern, um zusätzliche Angebotswellen ohne Zwangsverkäufe absorbieren zu können.

Tech-Emittenten bleiben aus Kreditperspektive attraktiv

Auch im Euro-Investment-Grade-Markt schlagen sich KI-Risiken in den Kreditprämien nieder. Bei ausgewählten Euro-Benchmark-Anleihen aus den Bereichen Software, Services und Digital Payments liegen die aktuellen Risikoprämien, gemessen über den sogenannten Z-Spread, am oberen Rand der bisherigen Jahresspanne.

Der Auslöser ist weniger eine kurzfristige Fundamentaleintrübung als Unsicherheit über die mittelfristige Ertragsqualität. Generative KI kann Funktionen standardisieren, Markteintrittsbarrieren senken und Leistungen austauschbarer machen. Das setzt die Preissetzungsmacht unter Druck – besonders bei Anbietern mit begrenzter Differenzierung. Bei großen Emittenten zeigt sich bislang vor allem eine Spread-Dispersion zwischen Top-Credits und dem restlichen Sektor.

Die großen Tech-Emittenten bleiben aus Kreditperspektive wegen Bilanzstärke und hoher Marktliquidität attraktiv. Gleichzeitig steigt das Konzentrationsrisiko, wenn mehrere dominante Emittenten ähnliche Investitionspfade verfolgen und vom KI-Erfolg abhängen. Dann steigt die Korrelation im Tech-Bucket, während sich Spreads stärker nach Verschuldungsgrad und Free-Cashflow-Deckung staffeln. Oracle ist ein naheliegender Referenzpunkt, weil Investoren hier sensibler auf Rating-Risiken reagieren als bei Alphabet oder Microsoft.

Absicherung über CDS nimmt zu, Governance wird zum Kreditfaktor

Ein zweiter Indikator betrifft die Absicherung. Das Interesse an Einzelname-CDS auf KI-nahe Emittenten hat zugenommen. Investoren sichern Kreditrisiko temporär ab, um weitere Neuemissionen aufnehmen zu können. IFR zitiert DTCC-Daten, nach denen der Brutto-Nominalwert der ausstehenden Oracle-CDS-Kontrakte innerhalb von drei Monaten auf 14,1 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die Bestände bei Alphabet und Meta fallen mit 915 Millionen beziehungsweise 627 Millionen US-Dollar deutlich kleiner aus.

Auch Governance rückt wieder stärker in den Blickpunkt der Kreditanalyse. Politische Interventionen können regulatorische Verfahren, Vertragsrisiken und Reputationskanäle berühren – und damit Risikoaufschläge über Event-Risiken beeinflussen.

Ein Beispiel: Präsident Trump forderte öffentlich, Netflix solle Susan Rice aus dem Board entfernen, und stellte Konsequenzen in Aussicht. Für Credit-Investoren zählt weniger die Person als der Mechanismus: Politischer Druck kann die Planbarkeit von Cashflows und die Risikoabwägung verändern.

Klarer Rahmen für IG-Portfolios

Für die Umsetzung in IG-Portfolios ergibt sich ein klarer Rahmen: Tech-IG kann als liquiditätsstarker Kernbaustein dienen. Anleger sollten allerdings anhand von Verschuldungspfad, Investitionsflexibilität und Refinanzierungsprofil auswählen – ergänzt um eine gezielte Governance-Prüfung auf politische Angriffsflächen.

Neuemissionskalender und Risikobudgets steuern die Aufnahmefähigkeit, CDS-Overlays können in Phasen hoher Supply das Netto-Exposure stabilisieren. Das Ziel bleibt, die strukturell steigende Liquidität im Tech-IG-Segment zu nutzen, ohne Konzentrations- und Event-Risiken zu unterschätzen.