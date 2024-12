Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und ist längst zu einem zentralen Bestandteil in der Geschäftstätigkeit vieler Branchen geworden. Von Sprachassistenten über komplexe Algorithmen im Finanzsektor bis hin zu selbstfahrenden Autos – KI ist in unserem Alltag allgegenwärtig.

Chatbots, die kleinen (KI)-Helferlein

Eines der prominentesten Beispiele ist wohl Chat GPT, eine KI-gesteuerte Chatbot-Technologie von Open AI, die in vielen Arbeitsbereichen bereits intensiv genutzt wird. Und wer kennt sie nicht, die zahlreichen Chatbots, die im Kundenservice rund um die Uhr auf Anfragen reagieren und dabei schnell und präzise helfen, einfache Fragen zu beantworten. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Gesprächen gleichzeitig führen, ohne an Effizienz zu verlieren. Die Leistung und Akzeptanz von Chatbots hängt allerdings auch stark von deren Qualität und Menge der verfügbaren Daten ab.

Ein herausragendes Beispiel für die Anwendung von KI in einem Chatbot ist Alexa, der digitale Sprachassistent von Amazon. Alexa nutzt die personalisierten Kundendaten als Grundlagenwissen über den Nutzer und kann sich bei intensiver Nutzung zu einem routinierten Gesprächspartner entwickeln. Alexa kennt nicht nur die Wettervorhersage, die Börsenkurse und erzählt Geschichten und Witze, vielmehr bietet der Chatbot eine Vielzahl von Funktionen, die das tägliche Leben erleichtern und bereichern können.

Investieren in Innovation und Wachstum

Unternehmen, die im Bereich der KI-Technologien und -Anwendungen führend sind, können starke Wachstumsaussichten für die Zukunft bieten. Denn die Nachfrage nach KI-Lösungen wächst stetig an. Das führt dementsprechend auch zu einem kontinuierlichen Anstieg der Investitionen in diesem Segment. Dabei treibt die KI inzwischen sogar selbst weitreichende Innovationen voran und eröffnet neue Möglichkeiten für Produktentwicklungen und Dienstleistungsangebote.

Über Themenfonds wie den Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (ISIN: IE00BGV5VN51) investieren Anleger einfach und komfortabel in einen ganzen Korb von Unternehmen, die aus dem KI-Sektor sind. Auf diese Weise können sie von den Fortschritten profitieren, ohne selbst aufwendig zu den Unternehmen zu recherchieren.

Der Xtrackers-ETF bietet Zugang zu global tätigen Unternehmen, die im Zusammenhang mit KI, Datenverarbeitung und Datensicherheit stehen. Dazu gehören insbesondere Deep Learning, Natural Language Processing, Bilderkennung, Spracherkennung, Chatbots, Cloud-Computing, Cybersicherheit sowie Big Data.

Physisch voll replizierend bildet der ETF die Wertentwicklung des Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index ab, der bis zu 100 Unternehmen enthalten kann. Die infrage kommenden Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert, was den ETF auch für nachhaltigkeitsbewusste Investoren attraktiv machen kann. Die Indexbestandteile selbst werden halbjährlich vom Indexanbieter Nasdaq Global Indexes überprüft. Dabei wird die Gewichtung der einzelnen Titel, die sich grundsätzlich an deren Marktkapitalisierung orientiert, regelmäßig auf maximal 4,5 Prozent je Titel beschränkt.

Derzeit dominieren im Index Unternehmen aus Nordamerika, die knapp 90 Prozent der Gewichtung ausmachen. Dazu gesellen sich Unternehmen aus Asien und Europa, auf die jeweils rund 5 Prozent der Gewichtung entfällt. Mit Ausnahme des deutschen Softwarekonzerns SAP stammen alle anderen Titel in den Top 10 aus den USA.

Das Fondsvolumen des im Januar 2019 in Irland aufgelegten thesaurierenden Aktien-ETFs beträgt inzwischen mehr als 4,2 Milliarden Euro. Starke Zuflüsse und eine überzeugende Performance mit mehr als 160 Prozent Zuwachs über fünf Jahre haben das Fondsvolumen nach oben katapultiert. Die Gesamtkostenquote (TER) des Aktien-ETFs liegt bei moderaten 0,35 Prozent pro Jahr.

Viel Wachstumspotenzial – hohe temporäre Schwankungen

Der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF bietet sich als effizientes und kostengünstiges Anlageinstrument an, um gut gestreut in den Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenz (KI) zu investieren. In vielen Bereichen steht die Entwicklung und Implementierung von Technologie und Software erst am Anfang, sodass noch viel Wachstumspotenzial gegeben ist.

Dennoch ist zu erwarten, dass die Schwankungen bei diesem Themen-ETF, auch aufgrund der inzwischen sehr hohen Bewertungen der enthaltenen Unternehmen mit einem durchschnittlichen KGV von über 20, temporär höher ausfallen werden. KI-ETFs bieten sich daher vor allem als Beimischung in einem langfristig ausgerichteten Investmentdepot an.