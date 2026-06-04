Der Investment-Grade-Markt bietet wieder attraktive laufende Renditen: US-IG-Anleihen rentieren um 5 bis 5,5 Prozent, im Euro-IG-Markt liegen die Renditen je nach Laufzeit und Rating meist zwischen gut 3 und knapp 5 Prozent. Die Kehrseite sind historisch enge Risikoaufschläge.

Der ICE BofA US Corporate OAS – ein Spread-Maß, das Anleihen unterschiedlicher Ausstattung gut vergleichbar macht – notiert aktuell um rund 80 Basispunkte, im Euro-IG-Universum teils unter 90 Basispunkten. Das sind Niveaus, die zuletzt vor der Finanzkrise 2007/2008 erreicht wurden. Der Ertrag kommt damit fast ausschließlich aus dem allgemeinen Zinsniveau. Der Kreditrisikoaufschlag als Puffer für Ausfälle oder Bonitätsverschlechterungen ist historisch dünn.

KI-Investitionen treiben das Emissionsvolumen

In dieser Konstellation steigt das Emissionsvolumen erheblich. Barclays erwartet für 2026 ein US-Corporate-Bond-Gesamtvolumen von 2,46 Billionen US-Dollar. UBS schätzt allein das US-IG-Segment auf 1,8 Billionen – davon rund 360 Milliarden im Tech-IG-Bereich.

Wesentlicher Treiber sind die Investitionsausgaben für Künstliche Intelligenz (AI-Capex): Rechenzentren, Grafikprozessoren, Serverkapazitäten, Stromversorgung sowie Glasfasernetze. Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta haben für 2025 gemeinsam einen AI-Capex von über 300 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Finanzierungsbedarf greift aber weit über die Hyperscaler hinaus. Auch Versorger, Rechenzentrums-Reits und Netzbetreiber begeben großvolumige IG-Anleihen. Wer das ignoriert, unterschätzt sowohl die Chancen als auch die Risiken im aktuellen Marktumfeld.

Drei operative Prioritäten für Portfoliomanager

Aus dieser Gemengelage ergeben sich drei operative Prioritäten.

  1. Primärmarkt konsequent nutzen: Neue Anleihen werden typischerweise mit einer Neuemissionsprämie von 5 bis 12 Basispunkten über vergleichbaren Sekundärmarkttiteln platziert. Bei Gesamtspreads von 80 bis 90 Basispunkten ist das ein erheblicher relativer Aufschlag, den konsequentes Zeichnen gegenüber einer passiven Indexstrategie systematisch vereinnahmen kann – vorausgesetzt, das Portfolio hält ausreichend Liquidität vor.
  2. Cashflows genau unter die Lupe nehmen: Bei KI-nahen Emittenten kommt es auf den freien Cashflow nach Investitionsausgaben an (Free Cash Flow to Firm, FCFF). Bindet der operative Mittelzufluss dauerhaft Investitionsausgaben, steigt das Risiko einer Ratingverschlechterung – unabhängig davon, wie attraktiv der Kupon wirkt. Refinanzierungsprofil, Covenants und Kapitalstruktur müssen geprüft sein, bevor die Neuemissionsprämie das Urteil dominiert.
  3. Konzentrationsrisiken aktiv steuern: Ein wachsender Teil des IG-Angebots entfällt auf Hyperscaler, Versorger und Infrastrukturemittenten mit ähnlichen Makrotreibern. Wer heute einen IG-Fonds an der Bloomberg-US-Corporate- oder der Euro-IG-Benchmark ausrichtet, kann unbemerkt 15 bis 25 Prozent seines Portfolios in KI-nahe Risiken allokiert haben.

    CDS-Indizes wie CDX.IG oder iTraxx Europe ermöglichen es, das Netto-Kreditrisiko im Zielkorridor zu halten und Neuemissionsprämien zu vereinnahmen, ohne das Risikobudget zu überschreiten. Diese Absicherung setzt Liquidität in den CDS-Märkten voraus – die beim CDX.IG sehr hoch ist – und erfordert operative Sorgfalt bei Rollkosten und Basis-Risiken. Sie ersetzt keine Kreditanalyse, ist aber gerade in Phasen hohen Primärmarktangebots ein sinnvolles Steuerungsinstrument.

Passives Investieren reicht nicht mehr

Investment Grade bleibt ein zentraler Baustein professioneller Anleiheportfolios. Der KI-Capex-Zyklus schafft jedoch ein selektives Umfeld. Wer 2026 Mehrertrag erzielen will, braucht aktive Primärmarktpartizipation, disziplinierte Cashflow-Analyse und explizites Konzentrationsmanagement. Es reicht nicht mehr aus, passiv den Indizes zu folgen.

Über den Autor

Jens Franck
Jens Franck von Nordix

ist Partner und Leiter Portfoliomanagement beim Anleihespezialisten Nordix in Hamburg.