Investment-Grade-Anleihen Wenn KI-Investitionen den Anleihenmarkt auf den Kopf stellen

Ein Rekordvolumen an neuen Anleihen strömt in den Markt – wer gezielt zugreift, kann die Neuemissionsprämien vereinnahmen, meint Jens Franck von nordIX.

Der Investment-Grade-Markt bietet wieder attraktive laufende Renditen: US-IG-Anleihen rentieren um 5 bis 5,5 Prozent, im Euro-IG-Markt liegen die Renditen je nach Laufzeit und Rating meist zwischen gut 3 und knapp 5 Prozent. Die Kehrseite sind historisch enge Risikoaufschläge.

Der ICE BofA US Corporate OAS – ein Spread-Maß, das Anleihen unterschiedlicher Ausstattung gut vergleichbar macht – notiert aktuell um rund 80 Basispunkte, im Euro-IG-Universum teils unter 90 Basispunkten. Das sind Niveaus, die zuletzt vor der Finanzkrise 2007/2008 erreicht wurden. Der Ertrag kommt damit fast ausschließlich aus dem allgemeinen Zinsniveau. Der Kreditrisikoaufschlag als Puffer für Ausfälle oder Bonitätsverschlechterungen ist historisch dünn.

KI-Investitionen treiben das Emissionsvolumen

In dieser Konstellation steigt das Emissionsvolumen erheblich. Barclays erwartet für 2026 ein US-Corporate-Bond-Gesamtvolumen von 2,46 Billionen US-Dollar. UBS schätzt allein das US-IG-Segment auf 1,8 Billionen – davon rund 360 Milliarden im Tech-IG-Bereich.

Wesentlicher Treiber sind die Investitionsausgaben für Künstliche Intelligenz (AI-Capex): Rechenzentren, Grafikprozessoren, Serverkapazitäten, Stromversorgung sowie Glasfasernetze. Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta haben für 2025 gemeinsam einen AI-Capex von über 300 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Finanzierungsbedarf greift aber weit über die Hyperscaler hinaus. Auch Versorger, Rechenzentrums-Reits und Netzbetreiber begeben großvolumige IG-Anleihen. Wer das ignoriert, unterschätzt sowohl die Chancen als auch die Risiken im aktuellen Marktumfeld.

Drei operative Prioritäten für Portfoliomanager

Aus dieser Gemengelage ergeben sich drei operative Prioritäten.

Primärmarkt konsequent nutzen: Neue Anleihen werden typischerweise mit einer Neuemissionsprämie von 5 bis 12 Basispunkten über vergleichbaren Sekundärmarkttiteln platziert. Bei Gesamtspreads von 80 bis 90 Basispunkten ist das ein erheblicher relativer Aufschlag, den konsequentes Zeichnen gegenüber einer passiven Indexstrategie systematisch vereinnahmen kann – vorausgesetzt, das Portfolio hält ausreichend Liquidität vor. Cashflows genau unter die Lupe nehmen: Bei KI-nahen Emittenten kommt es auf den freien Cashflow nach Investitionsausgaben an (Free Cash Flow to Firm, FCFF). Bindet der operative Mittelzufluss dauerhaft Investitionsausgaben, steigt das Risiko einer Ratingverschlechterung – unabhängig davon, wie attraktiv der Kupon wirkt. Refinanzierungsprofil, Covenants und Kapitalstruktur müssen geprüft sein, bevor die Neuemissionsprämie das Urteil dominiert. Konzentrationsrisiken aktiv steuern: Ein wachsender Teil des IG-Angebots entfällt auf Hyperscaler, Versorger und Infrastrukturemittenten mit ähnlichen Makrotreibern. Wer heute einen IG-Fonds an der Bloomberg-US-Corporate- oder der Euro-IG-Benchmark ausrichtet, kann unbemerkt 15 bis 25 Prozent seines Portfolios in KI-nahe Risiken allokiert haben.



CDS-Indizes wie CDX.IG oder iTraxx Europe ermöglichen es, das Netto-Kreditrisiko im Zielkorridor zu halten und Neuemissionsprämien zu vereinnahmen, ohne das Risikobudget zu überschreiten. Diese Absicherung setzt Liquidität in den CDS-Märkten voraus – die beim CDX.IG sehr hoch ist – und erfordert operative Sorgfalt bei Rollkosten und Basis-Risiken. Sie ersetzt keine Kreditanalyse, ist aber gerade in Phasen hohen Primärmarktangebots ein sinnvolles Steuerungsinstrument.

Passives Investieren reicht nicht mehr

Investment Grade bleibt ein zentraler Baustein professioneller Anleiheportfolios. Der KI-Capex-Zyklus schafft jedoch ein selektives Umfeld. Wer 2026 Mehrertrag erzielen will, braucht aktive Primärmarktpartizipation, disziplinierte Cashflow-Analyse und explizites Konzentrationsmanagement. Es reicht nicht mehr aus, passiv den Indizes zu folgen.