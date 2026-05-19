Grundsteinlegung für einen Erweiterungsbau zur Windkraftanlagen-Fertigung vor einem riesigen Rotorblatt in Le Havre: Die miteinander verwobenen Bereiche KI und Energie treiben die Märkte an.

Obwohl die Risiken und Unsicherheiten seit Jahresbeginn durch geopolitische Entwicklungen zugenommen haben, sehen wir von einer Umschichtung aus Risikoanlagen ab. Bestärkt fühlen wir uns darin durch die Ergebnisse von Kundenumfragen und Analysen der Kapitalflüsse. In unseren diesjährigen Umfragen berichteten unsere Kunden zwar über nachlassende Risikobereitschaft (Grafik 1), äußerten aber auch, dass sie vorhaben, aus taktischen Gründen stärker in Risikoanlagen wie Aktien aus Schwellenländern und Europa investieren zu wollen.

Das passt zu den von uns beobachteten starken Mittelzuflüssen in Schwellen- und Industrieländer-Aktien-ETPs (Grafik 2).

Wegen der höheren Streuung scheint der Markt sich aktuell nicht für breit angelegte Beta-Strategien zu eignen. Wir konzentrieren uns daher noch gezielter auf dauerhaftes Wachstum und kurzfristige Marktverwerfungen bei Industrie- und Schwellenländeraktien:

Wir beobachten, dass die miteinander verwobenen Bereiche KI und Energie die Märkte antreiben. Neben Direktengagements halten wir Ausschau nach Chancen in der gesamten Wertschöpfungskette.

Bei Aktien aus wichtigen Industrieländern tendieren wir in den USA zu einem breiteren und in Europa zu einem konzentrierteren Engagement. In Japan bevorzugen wir Titel mit soliden Fundamentaldaten.

“ „KI ist als Anlagethema fest etabliert: Anleger investieren nicht mehr nur in die Tech-Gewinner, sondern auch in vorgelagerte Lieferketten und Nutznießer aus der zweiten und dritten Reihe wie Rohstoff- und Energieunternehmen. Diese standen zuletzt vor allem wegen geopolitischer Spannungen im Fokus. Wir erwarten jedoch, dass der steigende Strombedarf von Rechenzentren die Angebots-Nachfrage-Lücke verschärft und langfristigen Anlagestrategien im Energiesektor zugutekommt.“ Evy Hambro Global Head of Thematic- and Sector-Based Investing, Fundamental Equities, bei BlackRock

Evy Hambro, Global Head of Thematic &

Sector Investing, BlackRock

Die aktuellen geopolitischen Spannungen lenken den Fokus der Anleger stärker auf eine vom Angebot geprägte Welt mit zwei sich überschneidenden Bereichen: den Wertschöpfungsketten von KI und Energie.

Wir bleiben von KI als langfristigem Thema überzeugt, da die Anlagechancen in einem Umfeld, das verstärkt von Engpässen in der Energieversorgung geprägt ist, auf immer mehr Bereiche übergreifen. Diese Einschätzung teilen auch unsere Kunden in unseren Umfragen. Gleichwohl ist das durchschnittliche EMEA-Portfolio im Vergleich zum MSCI ACWI strukturell im KI-Thema untergewichtet (-13 Prozent).1

In den letzten Monaten beobachteten wir Umschichtungen innerhalb des KI-Themas und nicht aus ihm heraus, was unsere Kundenumfragen bestätigen. Derzeit beträgt der Performance-Abstand zwischen dem besten Teilsektor im S&P 500 (Halbleiter) und dem schwächsten (Anwendungssoftware) 50 Prozent – Ende Februar lag er noch bei 70 Prozent. 2

Der Halbleitersektor ist in diesem Jahr eine wichtige Quelle für fundamentale Stärke, wie die nach oben korrigierten Quartals- und Jahresgewinnprognosen zeigen. Für die globale Halbleiterbranche wird inzwischen ein Gewinn je Aktie von 686 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 erwartet – nach 460 US-Dollar zu Jahresbeginn. 3

Unser Fundamental Equities Team stellt fest, dass im KI-Bereich die Kapitalintensität steigt und andere Subsektoren die Führung übernehmen, sodass sich auch das Wachstum auf Unternehmen jenseits der Tech-Riesen ausweitet. Damit erweitert sich das Spektrum an Anlagechancen für aktive Anleger.

Zudem entwickelt sich KI rasant weiter: Wir bevorzugen einen flexiblen, dynamischen Ansatz bei KI, der Anlegern helfen könnte, innerhalb des Themas schneller umzuschichten, wenn neue Chancen aufkommen. Wir favorisieren einen aktiven Anlageansatz, der den gesamten KI-Stack – also die gesamte Wertschöpfungskette von Halbleitern über Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur bis hin zu Software- und Anwendungsanbietern – einbezieht und über Präzisions-ETFs oder Alpha-Strategien verschiedene Regionen und Sektoren umfasst.

Warum der Energiesektor trotz Kursanstieg weiteres Potenzial bietet

Infolge des geopolitischen Schocks, der die Märkte derzeit erschüttert, steht der Energiesektor im Fokus. Die Bewertungen sind parallel zu den Energiepreisen gestiegen, was sich in längerfristigen Terminkontrakten widerspiegelt. Wir halten den Energiesektor aber nicht für überbewertet.

Die zuvor günstigen Bewertungen am Aktienmarkt boten erheblichen Spielraum für bessere Fundamentaldaten, die sich ab der Berichtssaison über das erste Quartal bemerkbar machen dürften. Unser Natural Resources Fundamental Equities Team sieht Potenzial für weitere Verbesserungen angesichts der wohl längerfristig höheren Energiepreise.

Das durchschnittliche EMEA-Multi-Asset-Portfolio im Energiesektor bleibt gegenüber dem MSCI ACWI strukturell untergewichtet. 4 Wir sehen Spielraum für ein Aufstocken der Allokationen. Die Untergewichtung besteht auch nach den verstärkten Umschichtungen im letzten Jahr fort. Auslöser dafür waren der höhere Strombedarf durch KI und die relativ attraktiven Bewertungen erneuerbarer Energien, die den Rückstand gegenüber traditionellen Energieaktien inzwischen aufgeholt haben. 5

Wir sehen Spielraum für ein Aufstocken der Allokationen. Die Untergewichtung besteht auch nach den verstärkten Umschichtungen im letzten Jahr fort. Auslöser dafür waren der höhere Strombedarf durch KI und die relativ attraktiven Bewertungen erneuerbarer Energien, die den Rückstand gegenüber traditionellen Energieaktien inzwischen aufgeholt haben. Die ETP-Kapitalflüsse deuten ferner darauf hin, dass der Sektor seit 2022 strukturell untergewichtet ist: Auf drei Jahre mit Nettoabflüssen folgten seit Jahresbeginn weltweite Nettozuflüsse in Energie-ETPs in Höhe von 16,9 Milliarden US-Dollar.6

Breite globale Engagements im Energiesektor sowie in Regionen, die stärker von den erneuten Bemühungen um Energiesicherheit vor allem in Nettoimportländern profitieren, könnten Anlegern helfen, diese Untergewichtung zu verringern und ihre Portfolios besser gegen künftige Energieschocks zu wappnen.

Warum Infrastruktur, Energie und Rohstoffe 2026 zu den Gewinnern zählen könnten

Für 2026 erwarten wir, dass Energie und KI die Märkte weiter prägen werden und halten daher in diesem breiteren Ökosystem Ausschau nach Anlagechancen.

Das Thema „HALO“ (Heavy Assets, Low Obsolescence; Anlagestrategien mit Fokus auf langlebige Sachwerte und weniger schnell veraltende Vermögenswerte) stößt bei Anlegern auf großes Interesse: Wir wollen uns jenseits der führenden KI-Firmen breiter engagieren und das gesamte Ökosystem der Wegbereiter und nachgelagerten Profiteure entlang der Wertschöpfungskette nutzen, darunter auch Sachwerte, die weniger anfällig für Disruption durch KI sein könnten.

Wir bleiben bei globalen Bergbaufirmen optimistisch trotz der beeindruckenden Aufholjagd im letzten Jahr. Darin bestärkt uns die anhaltende Gewinndynamik, auch wenn die Bewertungen hoch bleiben und die steigenden Ölpreise den Kostendruck erhöhen. Rückenwind geht zudem vom besseren Ausblick für Silber und Industriemetalle sowie der wachsenden Bedeutung kritischer Mineralien und Seltener Erden im KI-Ökosystem aus. Ein aktiver Multi-Strategie-Ansatz im Energie- und Bergbausektor kann helfen, mit diesem komplexen Umfeld klarzukommen.

Mit Blick auf HALO-Trades und zur Diversifizierung des Aktienrisikos mögen wir auch Infrastruktur und Versorger. Anleger verstärkten 2025 stetig ihr Engagement bei Versorgern,7 zunächst wegen sinkender Zinsen. Wir sehen aber auch Spielraum für eine längerfristig höhere Allokation in diesem Bereich. Wir erwarten weiter steigende Gewinne, da sich die Stromversorgung als zentrales Hemmnis für den KI-Ausbau und für andere Bereiche herauskristallisiert.

Auch der Infrastrukturausbau ist entscheidend. Wie unser Fundamental Equities Team hervorhebt, entfallen auf Rechenzentren schon heute rund 5 Prozent des US-Strombedarfs, ein Anteil, der bis 2030 auf rund 12 Prozent steigen könnte,8 was auf mehrjährigen strukturellen Schub für Stromerzeuger und Energieinfrastruktur schließen lässt. Obwohl Infrastruktur stärker an den Börsenhandel gekoppelt ist, bietet sie potenziellen Schutz gegen unerwartete Inflationsschübe.

Zudem entwickelt sie sich tendenziell parallel zum US-Verbraucherpreisindex. Diese Beziehung ist zwar durch die Kursgewinne börsennotierter Infrastrukturaktien seit 2023 schwächer geworden, was aber aus unserer Sicht eher eine temporäre Verzerrung als der neue Status quo ist.

1, 4 BlackRock Investment and Portfolio Solutions EMEA, BlackRock Aladdin, Morningstar, Stand: 31. Dezember 2025. Die durchschnittliche Portfolioallokation basiert auf Daten zu 166 Multi-Asset-EMEA-Portfolios mit moderatem Risiko, die in allen Quartalen 2025 erfasst wurden.

2 Bloomberg, Stand: 16. April 2026. Basierend auf der Renditedifferenz zwischen dem besten und dem schlechtesten Teilsektor innerhalb des IT-Sektors im S&P 500 Index.

3, 5 Bloomberg, Stand: 17. April 2026.

6, 7 BlackRock und Markit, Stand: 17. April 2026.

8 „How data centers and the energy sector can sate AI’s hunger for power“, McKinsey, September 2024.



Rohstoffe, Gold, KI und Infrastruktur als Anlagechance: