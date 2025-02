Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Wir sehen strukturelle Veränderungen wie Künstliche Intelligenz, die die Volkswirtschaften transformieren und die Energienachfrage bestimmen. Das hat dazu geführt, dass in 2024 eigentlich „langweilige“ Versorger-Aktien, die in Verbindung mit KI gesetzt werden, besser als der S&P 500 abgeschnitten haben.

Die Rally wurde zwar zwischenzeitlich durch die Einführung eines effizienteren Modells vom chinesischen DeepSeek unterbrochen. Wir sehen aber durch diese Entwicklung keine Bedrohung, weder für die Energienachfrage noch für die großen KI-Anbieter. KI bleibt einer von vielen Faktoren, die zu einer höheren Energienachfrage führen. Wir bevorzugen daher Profiteure in den Sektoren Versorger und Infrastruktur.

Tuan Huynh ist von der Deutschen Bank zu BlackRock gewechselt und leitet vorübergehend die Kapitalmarktstrategie für die Region Deutschland, Österreich sowie die Schweiz und Osteuropa in der Elternzeit von Ann-Katrin Petersen. Huynh verantwortete bei der Deutschen Bank im Wealth Management das globale, diskretionäre Portfoliomanagement. Mit seinem Team betreute er ein Vermögen in Höhe von rund 70 Milliarden Euro, vorrangig investiert in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien.