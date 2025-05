in Versicherungen

Die Insurenxt 2025 im Kölner Confex: Das Meet-Up von Insurtechs, Anbietern moderner, meist KI-gestützter Technologien und traditionellen Versicherern in Bildern.

Branchentreff im neuen Gewand KI-Entwickler im Kampf um Investoren: Die Insurenxt 2025 in Bildern

Branchentreff im neuen Gewand: Die internationale Kongressmesse für Innovation in der Versicherungswirtschaft, Insurenxt (Eigenschreibweise: insureNXT), fand am 14. und 15. Mai 2025 erstmals im neuen Confex der Koelnmesse statt. Der von der Koelnmesse und dem Insurlab Germany organisierte Branchentreff brachte rund 3.500 Teilnehmer und etwa 150 Aussteller, Partner und Sponsoren zusammen – ein Plus von knapp 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

3 Schwerpunktthemen

Zu den Ausstellern und Partnern zählten Versicherer wie Allianz, Axa, Arag, Zurich Gruppe Deutschland, Provinzial, Signal Iduna, Barmenia und Gothaer. Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und die Europäische Aufsichtsbehörde Eiopa waren vertreten. Aus dem Technologiesektor präsentierten sich unter anderem Google, Microsoft und Aleph Alpha.

Die Veranstaltung fokussierte sich 2025 auf drei zentrale Schwerpunktthemen: das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) als Schlüsseltechnologie für Effizienz, Automatisierung und innovative Geschäftsmodelle; Wachstumsstrategien durch neue Vertriebswege, Plattformmodelle und Embedded Insurance sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen im großen Maßstab, indem sowohl eigene Ressourcen als auch externe Partner genutzt werden – beispielsweise durch Investitionen in Start-ups und Zusammenarbeit mit Unternehmen aus anderen Branchen.

Kampf um Investoren im Boxring

Über 150 Redner traten auf drei Bühnen auf. Während zwei davon, das Center Stage und die Trend Zone, eher konventionell gestaltet waren, stiegen auf der dritten, der Demo Arena, die Redner in einen Boxring, um um potenzielle Investoren aus der Versicherungswirtschaft für ihre meist KI-basierten Anwendungen zu kämpfen.

Das Programm umfasste zudem weitere Formate wie Masterclasses, Guided Tours und Roundtables. Zum Ausklang des ersten Messetags fand ein Networking-Abend im Restaurant „Rheinterrassen“ statt. Am Nachmittag des zweiten Tags wurden die Insurenxt Innovators Awards verliehen.

Seit 2021

Die Insurenxt wird seit 2021 durchgeführt. Die erste Veranstaltung fand aufgrund der Corona-Pandemie als rein digitales Event am 21. und 22. April 2021 statt. Diese digitale Premiere versammelte 1.200 Teilnehmern aus 30 Ländern, 150 Speaker und 80 Aussteller auf fünf virtuellen Bühnen.

Die erste physische Ausgabe der Insurtech-Messe wurde im Mai 2022 in Köln ausgerichtet und zog etwa 2.000 Teilnehmer an. Seitdem hat sich die Veranstaltung stetig weiterentwickelt. Die Insurenxt 2023 konnte bereits über 3.000 Teilnehmer verzeichnen, und die Ausgabe 2024 versammelte bereits rund 3.300 Teilnehmer, 200 Speaker und 150 Aussteller.

Die nächste Ausgabe der Insurenxt wurde bereits angekündigt und findet am 20. und 21. Mai 2026 in Köln statt.