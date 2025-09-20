Wie schlagen sich Fonds, die auf das Trendthema Künstliche Intelligenz setzen? Und welche Ergebnisse erzielen Fonds, die KI im Investmentprozess anwenden? Das hat Scope untersucht.

Die europäische Ratingagentur Scope hat in einer Studie die Performance von Fonds mit Künstliche-Intelligenz-Bezug unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Der KI-Hype flacht ab – auch wenn die Dynamik der Technologie anhält.

Die Analyse unterscheidet zwischen zwei Fondstypen:

Fonds, die in KI-Unternehmen investieren Fonds, die KI-Technologien aktiv in ihrem Investmentprozess nutzen.

Marktentwicklung: Moderates Wachstum statt Explosion

Der KI-Fondsmarkt zeigt demnach weiterhin Wachstum. Dieses hat allerdings den explosionsartigen Charakter der Anfangsjahre verloren. Die Anzahl der Fonds mit „KI“ im Namen stieg von 22 auf 30 innerhalb eines Jahres – ein Zuwachs von über 35 Prozent. Parallel dazu nahm die Zahl der KI-gesteuerten Fonds gegenüber dem Vorjahr nur leicht von 37 auf 39 zu.

Die Peergroup „Aktien Technologie Welt“ mit 137 Fonds (99 aktive Fonds, 38 passive ETFs) und einem verwalteten Vermögen von 152 Milliarden Euro bildet dabei die wichtigste Vergleichsgruppe. Das verwaltete Vermögen aktiver Fonds wuchs um acht Prozent, das passiver ETFs sogar um 21 Prozent.

Performance: Kurzfristig vorne, langfristig im Durchschnitt

Bei der Analyse der Renditen von Fonds, die einen speziellen Fokus auf KI legen, zeigt sich ein gemischtes Bild: Innerhalb der Peergroup „Aktien Technologie Welt“ erzielten Fonds mit dem Hinweis „KI“ im Namen eine Outperformance gegenüber anderen globalen Technologie-Fonds (22,2 versus 18,6 Prozent).

Langfristig jedoch verschwinden die Unterschiede – über drei und fünf Jahre legten beide Fondskategorien praktisch identisch zu (rund 15 Prozent per annum über drei Jahre, rund 12 Prozent über fünf Jahre auf beiden Seiten). Damit fällt die in jüngster Zeit deutliche Outperformance von KI-Fonds über einen längeren Zeitraum betrachtet wieder auf den Durchschnitt zurück.

Bemerkenswert ist die Performance aktiver gegenüber passiven Fonds: Aktive Fonds mit Kürzel „KI“ im Namen erzielten kurzfristig deutlich bessere Anlageergebnisse als passive ETFs mit „KI“ im Namen (Einjahresrendite von 24,4 versus 15,6 Prozent). Die Scope-Analysten führen das darauf zurück, dass aktive Manager die durch den Zollstreit erhöhte Volatilität besser ausnutzen konnten.

Wichtig zu wissen ist dabei: Das herausragende Ergebnis aktiver Fonds wurde vor allem durch zwei bestimmte Vehikel getrieben: den Abaris Advanced Artificial Intelligence und den aktiven ETF Ark AI & Robotics. Die übrigen aktiven KI-Fonds schlugen sich zwar ebenfalls besser als ihre passiven Pendants, allerdings nur um durchschnittlich einen Prozentpunkt.

Regionale und sektorale Gewichtungen: USA und Asien im Fokus

KI-Fonds zeigen eine klare geografische Präferenz: Sie sind stärker in den USA investiert als Fonds ohne KI-Fokus (73,5 versus 69,7 Prozent) und bevorzugen ebenfalls asiatische Industrieländer stärker (6,3 versus 4,4 Prozent). Europäische Industrieländer dagegen haben sie untergewichtet (7,2 versus 12,8 Prozent).

Auf Sektorebene überrascht die leichte Untergewichtung des Technologiesektors bei KI-Fonds (62,6 versus 64,4 Prozent). Dafür setzen KI-Fonds stärker auf Industrie- (7,0 versus 4,8 Prozent) und Kommunikationswerte (12,2 versus 9,4 Prozent). Die deutlich geringere Gewichtung von Finanzwerten (3,6 versus 7,9 Prozent) erklärt sich dadurch, dass viele Tech-Fonds ohne expliziten KI-Fokus einen Schwerpunkt auf Blockchain-Technologie setzen und dadurch einen höheren Anteil an Finanztiteln haben.

KI-gesteuerte Fonds: Risikomanagement vor Renditejagd

Demgegenüber zeigen Fonds, die Künstliche Intelligenz auch aktiv in ihrem Investmentprozess einsetzen, ein anderes Profil: Sie konzentrieren sich primär auf Risikoreduktion statt Renditemaximierung. Nur rund 41 Prozent gelang es auf ein Jahr betrachtet, den Durchschnitt ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe beim Anlageergebnis zu übertreffen, auf fünf Jahre sind es sind es knapp 36 Prozent. Heißt: KI bei der Portfoliosteuerung bringt in mehr als der Hälfte der Fälle ganz offensichtlich nicht den erhofften Vorteil.

Auf der Risikoseite schneiden KI-gesteuerte Fonds besser ab: Jeder zweite zeigte über drei Jahre eine niedrigere Volatilität. Und eine Mehrheit, nämlich 57 Prozent, hatte geringere Drawdowns zu verzeichnen. Diese lagen durchschnittlich gut drei Pro-

zentpunkte niedriger als bei Fonds ohne KI im Anlageprozess.

KI-gesteuerte Fonds nehmen stärker Risiken in den Blick

Die Studie identifiziert mehrere Gründe für diese Risikofokussierung von KI-Fonds: KI-Modelle werden häufig anhand von Risikoindikatoren wie Sharpe Ratio, Volatilität und Maximum Drawdown trainiert. Die verwendeten historischen Daten führen dazu, dass die Systeme konservativ agieren und Abstürze zu vermeiden lernen.

Problematisch ist, dass die Modelle oft auf kurzfristigen Prognosen von Kursbewegungen oder Stimmungen basieren, die langfristige Trends jedoch nicht berücksichtigen. KI reagiert zwar schnell auf Marktbewegungen, investiert jedoch vergleichsweise schwach in langfristige Trends. Dadurch fahren die Fonds zwar weniger Verluste ein, verpassen allerdings auch Aufwärtsbewegungen, wie die Studienautoren anmerken.

Ratings bestätigen gemischtes Bild

Die Scope-Ratings unterstreichen die durchwachsene Performance KI-gesteuerter Fonds: Von 14 bewerteten Fonds mit KI-Steuerung erteilte Scope lediglich drei Fonds ein Top-Rating (A oder B). Die Bewertung setzt sich zu 70 Prozent aus Performance und zu 30 Prozent aus Risikokennzahlen zusammen.

Fazit: Normalisierung nach dem Hype

Ein guter Indikator für den KI-Trend sei die Nvidia-Aktie, finden die Scope-Analysten: In den zwölf Monaten bis Ende Juli 2025 stieg die Aktie um rund 50 Prozent, im Vorjahr waren es noch etwa 150 Prozent gewesen. Diese Entwicklung spiegelt für Scope die Normalisierung wider. Der Hype um Künstliche Intelligenz lässt nach, die Dynamik dagegen hält an – da KI zunehmend in alltägliche Prozesse integriert wird.

Für Anleger bedeutet dies: KI-Fonds sind kein Allheilmittel, sondern Spezialprodukte mit spezifischen Stärken und Schwächen. Während Fonds mit KI-Investment-Fokus kurzfristig von der Marktdynamik profitieren konnten, eignen sich KI-gesteuerte Fonds primär für risikobewusste Investoren, die Kapitalerhalt der Renditemaximierung vorziehen.