Vor drei Jahren startete ChatGPT und beeinflusst seitdem den Alltag vieler Menschen. In der Investmentwelt ist KI ist schon länger ein Thema. Wir zeigen die ältesten KI-Fonds.

Vor drei Jahren, im November 2022, brachte Open AI mit ChatGPT künstliche Intelligenz in den Alltag von Millionen Menschen. Was zuvor eine Technologie für Spezialisten war, wurde plötzlich für jeden zugänglich – und löste einen regelrechten Hype um KI-Aktien aus. Auch wenn aktuell viel über eine mögliche Blase diskutiert wird: Dass künstliche Intelligenz großen Einfluss darauf haben wird, wie wir in Zukunft leben und arbeiten, steht außer Frage.

Erste KI-Themenfonds seit 2016 am Markt

In der Investmentwelt ist KI nicht erst seit dem ChatGPT-Durchbruch ein Thema. Tatsächlich wurde der älteste KI-Fonds in unserer Auswertung bereits im Juni 2016 aufgelegt. Weitere Pioniere folgten 2017 und 2018, als künstliche Intelligenz noch ein Nischenthema war und die breite Öffentlichkeit mit dem Begriff wenig anfangen konnte. Diese frühen Fonds setzten auf Unternehmen, die KI-Technologien entwickelten oder einsetzten, lange bevor der Megatrend offensichtlich wurde.

Welche Schwerpunkte legen die ältesten KI-Themenfonds am Markt und wie haben sie sich entwickelt? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir elf aktiv verwaltete Strategien unter die Lupe genommen, die zwischen 2016 und 2022 aufgelegt wurden. Die Unterschiede bei Performance und Kosten sind erheblich. Ein genauer Blick lohnt sich also.

Die KI-Fonds mit der längsten Historie – so haben wir ausgewertet

Unsere Auswertung basiert auf einer Marktanalyse des Ratinghauses Scope. Insgesamt haben die Analysten 30 Themen-Fonds und -ETFs mit KI als Namensbestandteil untersucht – wir haben aus dieser Fondsliste alle aktiven Strategien mit einer Historie von mindestens drei Jahren herausgefiltert. Diese insgesamt elf KI-Themenfonds stellen wir auf den folgenden Seiten genauer vor.

Sortiert sind die Fonds nach Auflegungsdatum. Ausschlaggebend war dabei jeweils die Fondsanteilsklasse, die auch in der Scope-Analyse verwendet wurde. (Stand der Performance-Daten: 25. November 2025)