Die Berliner Fondsboutique Ultramarin verneunfachte ihr Vermögen in einem Jahr mit KI-Strategien. Doch halten die Algorithmen, was sie versprechen? Über Chancen und Grenzen.

Mensch gegen Maschine? Bei KI-Fonds geht es eher um das Zusammenspiel – mit offenem Ausgang.

Die Zahlen klingen nach Silicon Valley, nicht nach Berlin-Prenzlauer Berg: In gut einem Jahr hat die Fondsboutique Ultramarin ihr verwaltetes Vermögen verneunfacht. „Seit der Bafin-Lizenz 2024 sind unsere Assets von unter 100 Millionen auf rund 900 Millionen Euro gewachsen“, sagt Julien Florian Jensen, Geschäftsführer von Ultramarin, in einem Interview mit Citywire.

Das Unternehmen gehört damit zu den am schnellsten wachsenden Asset Managern Deutschlands – und setzt dabei auf eine Technologie, die in der Branche noch immer polarisiert: künstliche Intelligenz.

Ultramarin ist nicht der einzige Anbieter, der auf KI setzt. Doch während viele Fondsgesellschaften die Technologie nur als Unterstützung für ihre Analysten nutzen, geht die Berliner Boutique einen Schritt weiter: Bei ihr trifft die KI die Anlageentscheidungen. „Bei uns entscheidet letztendlich nicht ein Portfoliomanager über die Gewichtung von Aktien, sondern die KI“, erklärte Gründer Daniel Willmann gegenüber der Börsen-Zeitung.

Wie Kahneman ins Portfolio kommt

Den eigenen Investmentansatz beschreibt Ultramarin als „Fast-and-Slow“-Modell, inspiriert von der Verhaltensökonomie des Nobelpreisträgers Daniel Kahneman. Dessen Unterscheidung zwischen intuitivem, schnellem Denken (System 1) und rationalem, langsamem Denken (System 2) hat das Team in ein Machine-Learning-Modell übersetzt. Die KI prognostiziert, wie beide Verhaltensweisen die Risikoprämien am Aktienmarkt beeinflussen.

„Wir nutzen KI sowohl für die Aktienauswahl als auch für die Steuerung der Aktienquote – das sind zwei völlig unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Daten“, sagt Jensen. Für die Aktienauswahl analysiert das System firmenspezifische Daten, für die Aktienquotensteuerung makroökonomische Indikatoren, Bewertungen und Volatilität.

Der Vorteil gegenüber menschlichen Fondsmanagern: Die KI arbeitet frei von Emotionen wie Stress oder Leistungsdruck. Sie reagiert nicht panisch auf Kursstürze und lässt sich nicht von Euphorie mitreißen. Stattdessen folgt sie konsequent den erlernten Mustern – und passt sich gleichzeitig an strukturelle Veränderungen wie ein neues Zinsregime an.

Nischenprodukt mit Wachstumspotenzial

KI-gesteuerte Fonds sind in Europa noch ein Nischenphänomen. Laut der europäischen Wertpapieraufsicht Esma verwalten Fonds, die ihre KI-Nutzung öffentlich bewerben, insgesamt etwa 13 Milliarden Euro – gerade einmal 0,1 Prozent des gesamten Vermögens europäischer Publikumsfonds. In Deutschland liegt das Volumen bei KI-gesteuerten Publikumsfonds im dreistelligen Millionenbereich.

Die Zahl der Fonds wächst langsam. Eine aktuelle Studie von Scope zeigt: Die Zahl der KI-gesteuerten Fonds ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht von 37 auf 39 gestiegen. Von einer explosionsartigen Vermehrung kann keine Rede sein.

Laszlo Harsanyi, Senior Analyst bei Scope Fund Analysis und Autor der jährlichen KI-Fonds-Studie, sieht mehrere Gründe für das Nischendasein. „Die meisten KI-Fonds existieren erst seit wenigen Jahren, so dass belastbare, langfristige Performance-Daten fehlen“, sagt er im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Hinzu komme regulatorische Unsicherheit: Es gebe noch keine einheitlichen Standards oder klar definierte Aufsichtsrahmen für KI-Algorithmen. Auch die hohen technologischen Anforderungen bremsten – moderne Modelle benötigten leistungsstarke Infrastruktur und große Mengen hochwertiger Daten, deren Beschaffung kostenintensiv sei.

Besser im Crash, schwächer im Boom

Die Scope-Studie liefert auch Erkenntnisse zur Wertentwicklung. Das Ergebnis ist differenziert: KI-gesteuerte Fonds schlagen den Markt nicht automatisch. Nur etwa jeder dritte konnte seine Vergleichsgruppe über fünf Jahre übertreffen.

Ihre Stärke liegt woanders: Mehr als 57 Prozent der KI-gesteuerten Fonds verzeichneten geringere maximale Verluste als ihre Konkurrenten. Im Durchschnitt lagen die Drawdowns um 3,3 Prozentpunkte niedriger. In der Korrektur 2022 zahlte sich das aus.

Scope-Analyst Harsanyi ordnet die Ergebnisse vorsichtig ein: „Die beobachteten Ergebnisse lassen sich meist nicht als rein struktureller Vorteil interpretieren, sondern sind häufig stark marktphasenabhängig.“ Zwar könnten KI-Modelle Muster erkennen, die traditionellen Modellen teilweise entgingen. Doch ihr Erfolg hänge wesentlich von der jeweiligen Marktkonstellation ab. Entscheidend sei das Design der Modelle: Trainingsdaten, Feature-Auswahl und Lernlogik bestimmten, wie flexibel KI-Systeme auf neue Situationen reagierten.

„KI ist kein Heiliger Gral – sie funktioniert nicht in jeder Marktphase perfekt“, räumt Jensen gegenüber Citywire ein. „Gerade in einem von starken Faktor- und Sektorrotationen geprägten Umfeld können Modelle auch schwierige Phasen haben.“ Langfristig reiche aber eine Trefferquote von 54 bis 55 Prozent, um eine Überrendite zu erzielen.

Das Black-Box-Problem

Ein Hauptkritikpunkt an KI-Fonds bleibt die mangelnde Transparenz. „Viele Modelle funktionieren als Black Box, wodurch Entscheidungen für Anleger und Aufsichtsbehörden schwer nachvollziehbar sind“, sagt Harsanyi. Ein weiteres zentrales Risiko seien Modellgleichläufe: Da zahlreiche KI-Fonds auf ähnlichen Datenquellen und vergleichbaren Modellarchitekturen aufbauten, bestehe das Risiko synchroner Kauf- oder Verkaufsentscheidungen – was in Stressphasen marktverstärkend wirken könne.

Zudem bestehe die Gefahr des sogenannten Overfittings: Modelle, die stark auf historische Daten optimiert wurden, verlören oft an Wirksamkeit, wenn die Marktbedingungen von den Trainingsmustern abwichen. Fehlerhafte oder verzerrte Daten könnten zu systematischen Fehlentscheidungen führen.

Ultramarin begegnet dem Transparenzproblem mit sogenannten Shapley Values aus der Spieltheorie. Diese Methode macht den Beitrag einzelner Datenpunkte zur Entscheidung eines Modells nachvollziehbar. „Über unser Tool Ultrascope zeigen wir institutionellen Kunden, welche Daten die Entscheidungen beeinflusst haben und warum einzelne Aktien über- oder untergewichtet wurden“, erklärt Jensen. Diese Transparenz sei die Grundvoraussetzung für das Management institutioneller Gelder.

Großbanken setzen auf den Hybrid-Ansatz

Während Boutiquen wie Ultramarin oder Acatis auf vollautomatisierte Prozesse setzen, gehen große Fondsgesellschaften einen anderen Weg. Sie nutzen KI primär als Unterstützung für ihre Portfoliomanager – nicht als Ersatz.

Die Dekabank, das Fondshaus der Sparkassen, will ihre KI-Investitionen 2026 auf einen zweistelligen Millionenbetrag verdoppeln. „Wir sehen den klaren Mehrwert, den uns der Einsatz von KI bringt“, sagt Dwarak Vittal, der bei der Deka das Thema verantwortet, gegenüber Bloomberg. Das Institut nutzt KI unter anderem, um aus großen Datenmengen Signale für Marktbewegungen abzuleiten. „Das hilft unseren Portfoliomanagern sehr, die diese Signale mit ihrer langjährigen Expertise kombinieren.“

Zwischen 1.700 und 1.800 der rund 5.900 Deka-Mitarbeiter nutzen den internen Chatbot DekaGPT täglich. Bis zu zwölf weitere KI-Trainees sollen 2026 eingestellt werden. „KI soll keine Mitarbeiter ersetzen, sondern Mitarbeiter unterstützen und die Arbeit effizienter machen“, betont Vittal.

Systemische Risiken im Blick

Die Aufsichtsbehörden beobachten die Entwicklung aufmerksam. Das Risiko synchroner Anlageentscheidungen ist nicht nur theoretisch: Das prominenteste Beispiel für eine solche Plattform ist Blackrocks Aladdin, das Vermögenswerte von rund 21,6 Billionen Dollar überwacht.

Ein weiteres Risiko: KI-Systeme können auf Basis falscher oder veralteter Quellen unrichtige Angaben machen. Wer solche „Halluzinationen“ ungeprüft für Finanzentscheidungen nutzt, geht erhebliche Haftungsrisiken ein.

Was KI-Fonds in den Mainstream bringen könnte

Welche Voraussetzungen müssen also erfüllt sein, damit KI-Fonds breiter akzeptiert werden? Harsanyi nennt vier Faktoren: Kosteneffizienz durch technologische Fortschritte und Skaleneffekte, regulatorische Klarheit mit einheitlichen Standards für KI-Einsatz und Risikomanagement, langfristige Track Records über fünf bis zehn Jahre inklusive Daten aus Stressphasen – und vor allem bessere Transparenz. „Anleger erwarten nachvollziehbare Entscheidungen“, sagt der Scope-Analyst. „Ansätze zur Erklärbarkeit von KI-Modellen sind entscheidend, um das Black-Box-Problem zu adressieren und Vertrauen aufzubauen.“

„KI wird das Asset Management deutlich verändern – besonders im quantitativen Bereich“, prognostiziert Ultramarin-Geschäftsführer Jensen. „Wir sehen einen fließenden Übergang von klassischen Quant-Modellen, die mit KI angereichert werden, bis hin zu vollständig KI-gesteuerten Portfolios.“ Der Mensch werde dabei weiterhin eine zentrale Rolle behalten – auch wenn sich diese Rolle verändert.

Ultramarin hat jedenfalls noch viel vor. Im Juni 2024 legte das Unternehmen den ersten vollständig KI-gesteuerten aktiven ETF in Europa auf. Im ersten Jahr schlug er den Index nach Kosten um mehr als 1 Prozent. Ein zweiter ETF für den US-Markt folgte im Januar 2025. Die Milliarden-Marke beim verwalteten Vermögen ist das nächste Ziel.