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KI-gesteuerter Mischfonds: Portfoliomanager Marcel Leist im Interview
Portfoliomanager bei Nord/LB Marcel Leist: „Das KI-Modell ist komplett emotionsfrei“
Den Fonds Nord/LB Smart Faktor gibt es formal schon länger, seit zwei Jahren verfolgt er aber eine neue Strategie.
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