Columbia Threadneedle Investments sieht langfristig enormes Wachstumspotenzial – warnt aber vor steigender Kapitalintensität und höheren Anforderungen an die Unternehmensauswahl.

KI-Platine: Softwareunternehmen und führende KI-Entwickler dürften zunächst zu den größten Profiteuren der KI-Revolution zählen.

So könnte jetzt der weitere Weg für die Märkte aussehen

Künstliche Intelligenz entwickelt sich vom Produktivitätstool zu einem zentralen Wachstumstreiber der Weltwirtschaft. Welche Folgen dies für Unternehmen und Kapitalmärkte hat, skizzierten Florian Uleer, Head of Europe and Middle East Client Group, sowie die Aktienanalysten David Goodman und Christopher Vandergrift von Columbia Threadneedle Investments im Webinar „The AI Revolution: Market Analysis and Investment Opportunities“. Ihre Einschätzung: Die KI-Revolution verändert nicht nur einzelne Geschäftsmodelle, sondern komplette Wertschöpfungsketten – mit weitreichenden Folgen für Investoren.

Software steht an der Spitze der KI-Revolution

Besonders deutlich zeigt sich der Wandel derzeit in der Softwareentwicklung. Generative KI verändert die Arbeitsweise von Entwicklern grundlegend: Statt Programmcode selbst zu schreiben, formulieren sie zunehmend Aufgaben für autonome KI-Agenten, die diese eigenständig umsetzen.

Nach Einschätzung der Analysten steigert dies die Produktivität erheblich. Entwicklungszyklen verkürzen sich von Monaten auf wenige Wochen, gleichzeitig entstehen deutliche Effizienzgewinne für Unternehmen. Moderne KI-Agenten gehen dabei inzwischen deutlich über klassische Copilot-Anwendungen hinaus und übernehmen zunehmend komplexe Entwicklungsaufgaben eigenständig.

KI entwickelt sich exponentiell weiter

Besonders dynamisch verläuft nach Einschätzung von Columbia Threadneedle die technische Entwicklung der Modelle. Die Geschwindigkeit, mit der sich deren Leistungsfähigkeit verbessert, nimmt weiter zu. Gleichzeitig steigt die Komplexität der Aufgaben, die KI-Systeme zuverlässig lösen können.

Während offene Entwicklungsaufgaben vor einem Jahr noch vergleichsweise selten erfolgreich abgeschlossen wurden, liegen die Erfolgsquoten inzwischen bei deutlich über 70 Prozent. Auch die Fähigkeit zur eigenständigen Fehlerkorrektur hat sich erheblich verbessert. Für Unternehmen bedeutet dies vor allem eines: KI entwickelt sich zunehmend von einem unterstützenden Werkzeug zu einem eigenständig arbeitenden Produktivitätsfaktor.

Google bleibt trotz ChatGPT Marktführer

Entgegen vieler Erwartungen sieht Columbia Threadneedle bislang keine Verdrängung klassischer Suchmaschinen durch KI-Chatbots. Vielmehr beschleunigen KI-Funktionen das Wachstum des Suchmaschinenmarktes.

Vor allem Alphabet profitiert nach Ansicht der Analysten von der Integration von Funktionen wie AI Overviews, AI Mode und Gemini. Google verfüge weiterhin über einen erheblichen Wettbewerbsvorteil – nicht zuletzt aufgrund seines gewachsenen Datenschatzes und seiner enormen Nutzerbasis. Nach wie vor liege die tägliche Nutzung der Google-Suche um ein Vielfaches über der von ChatGPT.

KI wird zum Wachstumsmotor der Weltwirtschaft

Die Analysten erwarten, dass KI langfristig einen immer größeren Beitrag zur globalen Wirtschaftsleistung leisten wird. Der Anteil KI-basierter Wertschöpfung am weltweiten Bruttoinlandsprodukt dürfte in den kommenden Jahren deutlich steigen.

Zunächst profitieren vor allem die Unternehmen, die die zugrunde liegenden KI-Modelle entwickeln. Mit zunehmender Marktreife dürften sich die Wertschöpfungspotenziale jedoch stärker auf die Unternehmen verlagern, die KI-Anwendungen erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle integrieren.

Frontier-Labore bleiben die größten Profiteure

Für Anleger sehen die Experten deshalb vor allem bei den sogenannten Frontier-Laboren langfristig attraktive Chancen. Diese Unternehmen verfügen über erhebliche Wettbewerbsvorteile durch Daten, Rechenkapazitäten und hochqualifizierte Fachkräfte. Gleichzeitig entstehen starke Skaleneffekte, die hohe Margen ermöglichen könnten.

Die Investmentthese basiert auf der Annahme, dass sich einige dieser Unternehmen in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren zu den wertvollsten Konzernen der Welt entwickeln könnten.

Hohe Investitionen belasten kurzfristig die Renditen

Kurzfristig bleibt der KI-Boom allerdings teuer. Am Beispiel von Alphabet und Meta zeigen die Analysten, dass die enormen Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur die Kapitalintensität deutlich erhöhen und damit zunächst auf freie Cashflows und Kapitalrenditen drücken.

Entscheidend wird sein, ob das Umsatzwachstum mit den steigenden Investitionen Schritt halten kann. Gelingt eine erfolgreiche Monetarisierung der KI-Anwendungen – etwa im Suchgeschäft, in der Cloud oder bei digitalen Werbeplattformen –, könnten sich die derzeit hohen Investitionen langfristig auszahlen. Bleibt die Einführung neuer Anwendungen dagegen hinter den Erwartungen zurück oder nimmt der Wettbewerb durch Open-Source-Modelle zu, dürfte der Druck auf Bewertungen und Renditen steigen.

Fazit

Die KI-Revolution eröffnet nach Einschätzung von Columbia Threadneedle Investments langfristig erhebliche Investmentchancen, verlangt Anlegern jedoch einen differenzierten Blick ab. Während Softwareunternehmen und führende KI-Entwickler zunächst zu den größten Gewinnern zählen dürften, bleiben hohe Investitionskosten, zunehmender Wettbewerb und anspruchsvolle Bewertungen zentrale Risikofaktoren. Für Anleger wird deshalb die Frage entscheidend sein, welche Unternehmen ihre technologische Führungsposition langfristig auch in profitables Wachstum übersetzen können.