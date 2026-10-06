KI wird zum entscheidenden Treiber für Produktivität und Finanzmärkte – doch nicht alle Unternehmen werden von der Entwicklung profitieren, zeigt Columbia Threadneedle Investments.

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich von einem Nischenthema im Technologiebereich zu einem umfassenden Investitions-, Produktivitäts- und Finanzierungszyklus entwickelt. Der Markt geht dabei von einer ersten Phase, in der die Knappheit von Rechenkapazitäten, Chips und Cloud-Infrastruktur im Mittelpunkt stand, in eine anspruchsvollere Phase über. Nun geht es zunehmend um die Frage, wie sich Investitionen tatsächlich zu Geld machen lassen, welche Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielt werden und wie solide die Bilanzen der Unternehmen sind.

Das Ausmaß dieses Ausbaus ist inzwischen auch für die Gesamtwirtschaft relevant: Die Ausgaben der größten Cloud- und Technologieunternehmen für KI-Infrastruktur dürften bis Ende 2026 mehr als 750 Milliarden US-Dollar erreichen – rund 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2027 wird mit einem weiteren Anstieg um 24 Prozent gerechnet. Die Umsätze im Cloud-Geschäft dürften 2026/27 auf Wachstumsraten im mittleren 40-Prozent-Bereich beschleunigen. Treiber ist unter anderem ein Durchbruch beim Einsatz von KI für die Softwareentwicklung, der die entsprechende Nachfrage von Unternehmen schneller als erwartet ausweitet. Gleichzeitig wachsen die Umsätze der führenden Entwickler von KI-Modellen jährlich um das 13- bis 17-Fache.

Auch die Chancen werden breiter: Der steigende Energiebedarf von Rechenzentren dürfte den Strombedarf in den USA bis 2030 jedes Jahr um rund 3,4 Prozent erhöhen. Dadurch entsteht eine zweite Investitionswelle – unter anderem in Gasturbinen, elektrische Ausrüstung und die Modernisierung der Stromnetze. Gleichzeitig entwickeln sich Kredite zur Finanzierung des Baus von Rechenzentren sowie forderungsbesicherte Wertpapiere zu eigenständigen Segmenten innerhalb des Anleihemarktes.

Vier zentrale Erkenntnisse:

KI ist eine mehrjährige Investitionswelle und kein einmaliges Marktphänomen.

Die Chancen weiten sich aus und reichen von Infrastruktur und Software über Finanzdienstleistungen bis hin zu Krediten und Anleihen.

Die durch KI ausgelösten Veränderungen sind real, verlaufen aber nicht überall gleich.

Eine gezielte Auswahl von Unternehmen und Anlagen ist entscheidend: Erfolgreich werden vor allem diejenigen sein, die aus den getätigten Investitionen den größten wirtschaftlichen Wert schöpfen – und nicht unbedingt diejenigen, die am meisten Geld ausgeben.

Zur vollständigen Studie von Columbia Threadneedle Investments: Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen von KI auf Wirtschaft und Aktien- und Anleihenmärkte.