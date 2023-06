Jan Tachtler von der Investmentgesellschaft HQ Trust hat Suchanfragen bei Google zu den Begriffen „Artificial Intelligence“ und „ChatGPT“ ausgewertet. Das Ergebnis stellte der Kapitalmarktanalyst geschätzten monatlichen Nettomittelflüssen aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds und ETFs gegenüber, die vom Analysehaus Morningstar als Themenprodukte geschlüsselt und dem Thema „Artificial Intelligence + Big Data“ zugeordnet sind. Aktuell sind diese Anlageprodukte insgesamt rund 12 Milliarden Euro schwer.

>>>Vergrößern

„Der Hype um KI, der durch ChatGPT ausgelöst wurde, spiegelt sich derzeit noch nicht in den Nettozuflüssen bei thematischen Fonds und ETFs. Seit November 2022 liegt der geschätzte Nettomittelfluss bei den KI-Fonds und -ETFs bei 335 Millionen Euro. Das sind gerade einmal 2,9 Prozent des aktuell in diesem Bereich investierten Kapitals. In drei der vergangenen sieben Monate waren die Abflüsse sogar höher als die Nettozuflüsse dieser Produkte. Zuletzt waren es vor allem ETFs, die von den Nettozuflüssen profitierten. Sie sind aber deutlich vom Höhepunkt in den Jahren 2020 und 2021 entfernt. Am höchsten waren die Zuflüsse in die KI-Fonds und -ETFs mit rund 1,2 Milliarden Euro im Februar 2021. Im Mai 2023 kamen die Produkte lediglich auf 140 Millionen Euro.“