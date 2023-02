ETF der Woche KI-Hype: Per ETF am ChatGPT-Boom teilhaben

KI – der neue Megatrend an der Börse?

Hallo ChatGPT, ist KI ein gutes Investmentthema?

ChatGPT: Die Investition in Künstliche Intelligenz (KI) kann ein gutes Thema sein, da KI eine der wichtigsten Technologien des 21. Jahrhunderts ist und voraussichtlich in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine immer wichtigere Rolle spielen wird. KI hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und interagieren, zu revolutionieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.

Investitionen in KI können jedoch auch mit Risiken verbunden sein. Es ist wichtig zu beachten, dass KI-Unternehmen noch relativ jung sind und sich in einem dynamischen und schnelllebigen Marktumfeld bewegen. Es kann daher schwierig sein, die zukünftige Performance von KI-Unternehmen vorherzusagen. Darüber hinaus können KI-ETFs auch auf ein bestimmtes Thema, wie beispielsweise Robotik oder Gesundheitswesen, fokussiert sein, was zu höheren Risiken und Volatilität führen kann, wenn diese bestimmten Bereiche schlecht abschneiden.

Beide Seiten der Medaille, auf die ChatGPT in seiner Antwort verweist, werden auch beim Blick auf die Performance unseres ETFs der Woche, dem WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF, deutlich. Der ETF des New Yorker Anbieters bildet die Preis- und Renditeentwicklung des NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index nach, investiert entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette und machte im laufenden Jahr schon fast 23 Prozent Plus. Im vergangenen Jahr ging es mit einem Minus von knapp 14 Prozent auf Eurosicht dagegen deutlich bergab. Über drei Jahre steht eine Performance von knapp 34 Prozent zu Buche.