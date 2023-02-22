ETF der Woche KI-Hype: Per ETF am ChatGPT-Boom teilhaben

ChatGPT – es ist lange her, dass so viel über eine Technologie geredet wurde wie über den Chatbot des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI. Künstliche Intelligenz ist seitdem auch im Investmentbereich das Thema der Stunde. Mit diesem ETF kannst du am Hype teilhaben.

ChatGPT, OpenAI, KI, Bard, LaMDA: Künstliche Intelligenz ist dank des freundlichen Bots ChatGPT das Thema der Stunde. Egal, ob Schule, Uni, Alltag oder Arbeitswelt – seit der Veröffentlichung der Software stehen viele gängige Praktiken auf dem Prüfstand. Viele Menschen fragen sich, inwieweit die künstliche Intelligenz ihr Leben vereinfachen kann, wie sie mit ihrer Hilfe bessere Leistungen erzielen, mehr Aufgaben schaffen oder schlicht mehr Geld verdienen können. KI – der neue Megatrend an der Börse? Doch ist KI auch ein gutes Investmentthema? Das haben wir den berühmten Chatbot selbst gefragt:

Hallo ChatGPT, ist KI ein gutes Investmentthema?

ChatGPT: Die Investition in Künstliche Intelligenz (KI) kann ein gutes Thema sein, da KI eine der wichtigsten Technologien des 21. Jahrhunderts ist und voraussichtlich in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine immer wichtigere Rolle spielen wird. KI hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und interagieren, zu revolutionieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.

Investitionen in KI können jedoch auch mit Risiken verbunden sein. Es ist wichtig zu beachten, dass KI-Unternehmen noch relativ jung sind und sich in einem dynamischen und schnelllebigen Marktumfeld bewegen. Es kann daher schwierig sein, die zukünftige Performance von KI-Unternehmen vorherzusagen. Darüber hinaus können KI-ETFs auch auf ein bestimmtes Thema, wie beispielsweise Robotik oder Gesundheitswesen, fokussiert sein, was zu höheren Risiken und Volatilität führen kann, wenn diese bestimmten Bereiche schlecht abschneiden. Beide Seiten der Medaille, auf die ChatGPT in seiner Antwort verweist, werden auch beim Blick auf die Performance unseres ETFs der Woche, dem WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF, deutlich. Der ETF des New Yorker Anbieters bildet die Preis- und Renditeentwicklung des NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index nach, investiert entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette und machte im laufenden Jahr schon fast 23 Prozent Plus. Im vergangenen Jahr ging es mit einem Minus von knapp 14 Prozent auf Eurosicht dagegen deutlich bergab. Über drei Jahre steht eine Performance von knapp 34 Prozent zu Buche. WisdomTree Artificial Intelligence ETF im Überblick

Wertentwicklung laufendes Jahr: 22,9 Prozent

Wertentwicklung 3 Jahre: 33,8 Prozent (10,2 Prozent p.a.)

ISIN: IE00BDVPNG13

Auflage: 30. November 2018

Management: Irish Life Investment Managers

ETF-Volumen: 355 Millionen US-Dollar

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,4

Volatilität 3 Jahre: 32,7 Prozent

Laufende Kosten: 0,4 Prozent Das Research für die Auswahl der Unternehmen im Index und anschließend im Fonds wird von Experten aus den Bereichen KI und Technologie durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Portfolio fokussiert und relevant bleibt. Top-Holdings des KI-ETF Die größte Holding ist das an der Pariser Börse gelistete international tätige IT-Dienstleistungsunternehmen Atos (3 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei liegen das multinationale US-Softwareunternehmen Cerence, das Assistenztechnologie für künstliche Intelligenz im Automobilbereich entwickelt (2,9 Prozent) und Pros, das auf künstlicher Intelligenz basierende Software als Serviceplattform bereitstellt (2,9 Prozent).

Auch Deutschlands größter Halbleiterhersteller Infineon, der cloudbasierte Softwareanbieter Workday aus Kalifornien oder das US-amerikanische Technologieunternehmen Service Now sind hoch gewichtet.

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Bei den Branchen dominiert Technologie (92,2 Prozent) vor zyklischen Konsumgütern (2,2 Prozent) und Telekommunikation (1,9 Prozent). Bei den Ländern sind die USA (60,2 Prozent) am höchsten gewichtet. Es folgen Taiwan (14,2 Prozent) und die Niederlande (4,7 Prozent).

KI: Zukunftstrend oder Meme-Hype?

Die Performance des Wisdom-Tree-ETF zeigt: Aktien aus dem Sektor KI, auch Artificial Intelligence (AI) genannt, liegen seit dem Bekanntwerden von ChatGPT im Aufwind. Einige Experten fühlen sich angesichts der Euphorie an den Hype um die Gamestop-Aktie erinnert und warnen, dass nach dem kometenhaften Aufstieg ein ebenso starker Absturz folgen kann. Rick Rieder, Stratege beim US-Vermögensverwalter BlackRock, sieht das im Yahoo-Finance-Interview anders. Seiner Auffassung nach handelt es sich beim KI-Boom nicht um einen kurzzeitigen Meme-Hype. Stattdessen sei der rasante Aufstieg mit den guten Fundamentaldaten der Unternehmen angesichts der hochprofitablen Anwendungsbereiche von AI zu begründen. So sei das Einsatzgebiet der Technologie extrem groß und reiche von der Industrie über Medizin und Bildung bis hin zu Gaming.

Doch welche Unternehmen gewinnen konkret?

Das scheint bislang mehr als offen.