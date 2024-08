Die Künstliche Intelligenz (KI) hat in den vergangenen Jahren die Finanzbranche in ihren Bann gezogen. Doch während anfangs noch utopische Visionen dominierten, setzt sich nun zunehmend ein pragmatischer Ansatz durch. Finanzinstitute erkennen das enorme Potenzial von KI-Technologien, insbesondere der generativen KI (GenAI), für die Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und die Verbesserung der Kundenerfahrung.

Generative KI im Finanzsektor: Zwischen Erwartung und Realität

Der jüngste Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence 2024 zeigt, dass die generative KI den "Gipfel der überzogenen Erwartungen" bereits überschritten hat. Dennoch hält die Begeisterung für diese Technologie an. Gartner-Analysten prognostizieren, dass im Jahr 2024 der größte Nutzen aus KI-Projekten entstehen wird, die entweder auf anderen KI-Techniken basieren oder diese mit GenAI kombinieren.

Diese Einschätzung deckt sich mit den Erkenntnissen unseres kürzlich veröffentlichten Whitepapers "Steigern Sie Ihre Produktivität mit 3 KI-Tools, die jeder Finanzprofi kennen sollte". Darin zeigen wir auf, wie Finanzexperten durch den gezielten Einsatz verschiedener KI-Technologien ihre Effizienz deutlich steigern können.

KI-Revolution im Finanzsektor: Kostenloses Whitepaper enthüllt Top-3-Tools für maximale Effizienz © David Baldauf mit Canva

KI-Investitionen in Banken: Konkrete Anwendungsfälle und ROI

Die Finanzbranche erkennt das Potenzial von KI und GenAI zunehmend. Eine aktuelle Accenture-Studie belegt, dass 73 Prozent der Arbeitsabläufe in Banken zumindest teilweise durch KI automatisiert werden könnten. Dies spiegelt sich auch in den Investitionsplänen wider: Laut einer EY-Umfrage planen 75 Prozent der befragten Führungskräfte im europäischen Finanzsektor, ihre Investitionen in KI-Anwendungen zu erhöhen.

Konkrete Anwendungsfälle zeigen bereits heute den Mehrwert von KI:

Kundenservice: KI-gestützte Systeme analysieren Anrufprotokolle und verbessern so die Beratungsqualität. Investmentanalyse: Komplexe Datenauswertungen werden durch KI beschleunigt und verfeinert. Risikomanagement: GenAI erzeugt künstliche Daten für Stresstests und hilft bei der Erkennung von Betrugsmustern.

Herausforderungen bei der KI-Implementierung im Finanzwesen

Trotz des großen Potenzials stehen Finanzinstitute bei der Implementierung von KI vor einigen Hürden. Die EY-Studie identifiziert die Hauptsorgen der Führungskräfte:

Wissens- und Qualifikationsdefizite in der Belegschaft

Auswirkungen auf die Mitarbeitenden

Regulatorische Veränderungen

Ethische Implikationen von KI

Diese Bedenken spiegeln sich auch in den Jahresberichten der Fortune 500-Unternehmen wider, wie eine aktuelle Arize-Studie zeigt. Besonders auffällig ist der drastische Anstieg der KI-bezogenen Risikooffenlegungen: Die Studie verzeichnet einen bemerkenswerten Zuwachs von 473,5 Prozent bei Unternehmen, die KI als Risikofaktor in ihren Jahresberichten erwähnen - ein deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung und gleichzeitig die Unsicherheit im Umgang mit dieser Technologie.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Insgesamt erwähnen 21,6 Prozent der Fortune 500-Unternehmen generative KI oder große Sprachmodelle in ihren Jahresberichten, wobei 69,4 Prozent dies im Kontext von Risikooffenlegungen tun. Die Hauptrisiken, die genannt werden, umfassen:

Wettbewerbsrisiken durch die Unfähigkeit, mit KI-Entwicklungen Schritt zu halten Allgemeine Schäden durch den Einsatz von KI, einschließlich ethischer Bedenken Regulatorische Risiken im Zusammenhang mit KI Sicherheitsrisiken, insbesondere in Bezug auf Datenlecks

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Um diese Risiken zu adressieren, haben bereits 18 Prozent der in der EY-Studie befragten Unternehmen einen KI-Ethikrahmen eingeführt, während sich 30 Prozent in der Anfangsphase der Entwicklung befinden. Interessanterweise zeigt die Arize-Studie, dass nur 30,6 Prozent der Unternehmen, die generative KI in ihren Jahresberichten erwähnen, auch deren Vorteile außerhalb des Risikoabschnitts hervorheben – eine möglicherweise verpasste Chance, Investoren von den positiven Aspekten zu überzeugen.

Zukunft der Finanzbranche: KI-Weiterbildung und digitale Transformation

Die erfolgreiche Integration von KI in den Finanzsektor erfordert eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden. Laut EY gehen 68 Prozent der Befragten davon aus, dass für bis zu ein Viertel aller Stellen im nächsten Jahr KI-Schulungen erforderlich werden.

Gleichzeitig planen 35 Prozent der Unternehmen, KI-Schulungen in ihre Programme für Hochschulabsolventen zu integrieren, während 25 Prozent eine umfassende Umstrukturierung von Einstiegspositionen vorsehen. Diese Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit für Finanzprofis, sich kontinuierlich weiterzubilden und mit den neuesten KI-Technologien vertraut zu machen.

KI als Wendepunkt: Ihr Wettbewerbsvorteil im Finanzsektor

Die KI-Revolution im Finanzsektor ist also in vollem Gange. Wer jetzt die richtigen Weichen stellt, kann von den enormen Chancen profitieren, die diese Technologie bietet. Unser exklusives Whitepaper "Steigern Sie Ihre Produktivität mit 3 KI-Tools, die jeder Finanzprofi kennen sollte" zeigt Ihnen den Weg, wie Sie als Finanzprofi diese Transformation aktiv mitgestalten und für Ihren beruflichen Erfolg nutzen können.

Es bietet nicht nur einen Überblick über die wichtigsten GenAI-Tools für die Finanzbranche, sondern auch praktische Anleitungen zur Implementierung und Nutzung dieser Technologien. Von der Optimierung von Rechercheprozessen über die Verbesserung der Datenanalyse bis hin zur Effizienzsteigerung im Schreibprozess – unser Whitepaper deckt alle relevanten Bereiche ab, in denen KI Ihren Arbeitsalltag revolutionieren kann und bietet eine Hilfestellung beim Start mit KI-Tools.

Laden Sie jetzt unser Whitepaper herunter und machen Sie den ersten Schritt in eine KI-gestützte Zukunft des Finanzwesens! Bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus und nutzen Sie die Kraft der KI, um Ihre Produktivität auf ein neues Level zu heben.

Exklusives Whitepaper: KI-Tools zur Produktivitätssteigerung für Finanzprofis von DAS INVESTMENT-Experten © David Baldauf mit Canva