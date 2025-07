Das Competence Center for Future Financial Services am Business Engineering Institute St. Gallen ist eine Kooperation mit dem Fintech Objectway eingegangen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Forschung und Praxis im Finanzsektor zu verknüpfen – mit Fokus auf Künstlicher Intelligenz im Kernbankengeschäft.

Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis

Das Competence Center, das auch mit den Lehrstühlen für Wirtschaftsinformatik der Universitäten St. Gallen und Leipzig kooperiert, entwickelt gemeinsam mit Partnerunternehmen aus der Finanzbranche Lösungen für neue technologische Herausforderungen. In der jetzt vereinbarten neuen Kooperation soll das Fintech das Institut mit realen Anwendungsfällen und praxisnahem Feedback unterstützen.

„Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz im Core Banking mangelt es oft an konkreten Beispielen und transparenten Daten“, lässt Objectway-Chef Karl im Brahm zitieren. Die Partnerschaft solle diesen Austausch fördern.

Fokus auf KI im Kernbankengeschäft

Schwerpunktmäßig wollen die beiden Kooperationspartner untersuchen, wie sich KI in Core-Banking-Systemen einsetzen lässt – über die bereits bekannten und üblichen Anwendungen im Kundenbereich hinaus. Viele Kernbankensysteme basierten auf veralteter IT-Infrastruktur, was Innovationen behindere, gibt man bei Objectway zu bedenken. Objectway will sich zukünftig mit Vorträgen in Workshops einbringen und an verschiedenen Expertengruppen des Instituts teilnehmen.

Das Business Engineering Institute St. Gallen ist nicht Teil der Hochschule St. Gallen, sondern fungiert als eigenständiges, privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen. Sein Geschäftsmodell ist, Vermögensverwalter und Privatbanken bei der Entwicklung neuartiger Geschäftsmodelle und bei neuen Technologien wie KI, Cloud-Lösungen oder Distributed-Ledger-Technologie zu unterstützen.

Objectway bietet Software und digitale Services für Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager, Investmentplattformen und Versicherungen an.