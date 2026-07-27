Nicht die besten KI-Modelle, sondern Verknappungen bei Energie und Infrastruktur entscheiden über die Gewinner am Aktienmarkt, so der globale Halbjahresausblick von BlackRock.

Reinraum der neuen Smart Power Fab eines deutschen Chipherstellers in Dresden: Das neue Werk ist mit einem Investitionsvolumen von 5 Milliarden Euro eines der größten Investitionsprojekte in Deutschland.

Der globale KI-Boom hält an. Milliardeninvestitionen in Rechenzentren, Chips und Cloud-Infrastruktur treiben die Märkte, während die Erwartungen an die wirtschaftlichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz weiter steigen. Für Anleger rücken dabei jedoch zunehmend die Engpässe in den Mittelpunkt.

Denn die entscheidende Frage ist längst nicht mehr, wie stark KI die Wirtschaft verändern wird, sondern wer davon profitiert und welche Hürden den weiteren Ausbau begrenzen.

KI: Drei offene Fragen für Anleger

Mit der beschleunigten Einführung von KI-Technologien stellen sich drei zentrale Fragen. Erstens: Entwickelt sich KI zu einer Blase? Die Bewertungen vieler Technologieunternehmen spiegeln bereits hohe Wachstumserwartungen wider. Enttäuschungen bei Gewinnen oder Margen könnten deshalb erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben, insbesondere in den USA.

Zweitens bleibt offen, wie teuer KI langfristig sein wird. Zwar sinken die Kosten für Modelle und Anwendungen kontinuierlich, gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Rechenleistung schneller als das Angebot. Die notwendige Infrastruktur kann bislang nicht in ausreichendem Tempo bereitgestellt werden.

Und drittens stellt sich die Frage nach den Gewinnern der KI-Wertschöpfungskette. Neben Entwicklern von Modellen und Softwareplattformen kommen Cloud-Anbieter, Halbleiterhersteller, Betreiber von Rechenzentren sowie Energieversorger als Profiteure infrage. Darüber hinaus könnte KI neue Ertragsquellen in Branchen außerhalb des Technologiesektors erschließen – allerdings ist noch nicht absehbar, wo die größten Potenziale entstehen.

Energie wird zum entscheidenden Flaschenhals

Die Antworten auf diese Fragen hängen maßgeblich von den bestehenden Engpässen ab. Besonders deutlich wird dies bei der Energieversorgung. In vielen westlichen Volkswirtschaften gilt die Verfügbarkeit von Strom mittlerweile als wichtigste Voraussetzung für den weiteren Ausbau von KI-Anwendungen.

Währenddessen verfügt China über strukturelle Vorteile durch vergleichsweise günstige Energie sowie die Kontrolle über zahlreiche kritische Rohstoffe. Das gewinnt zusätzlich an Bedeutung, da energieintensive physische KI-Anwendungen – etwa in den Bereichen Robotik und industrielle Automatisierung – zunehmend in den Fokus rücken.

Hinzu kommen politische Faktoren. Exportkontrollen, Einschränkungen beim Zugang zu KI-Technologien sowie langwierige Genehmigungsverfahren können die Entwicklung verlangsamen oder die Verteilung der Wertschöpfung verändern. Gleichzeitig könnte die zunehmende geopolitische Fragmentierung dazu führen, dass KI-Systeme in verschiedenen Regionen separat entwickelt und betrieben werden müssen. Das würde den Bedarf an Rechenleistung, Rechenzentren und Infrastruktur weiter erhöhen.

Warum Anleger weiterhin auf US-Aktien setzen

Vor diesem Hintergrund bleiben US-Aktien für viele Investoren der zentrale Zugang zum KI-Thema. Die meisten führenden Technologieunternehmen haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, weshalb zahlreiche Marktteilnehmer US-Aktien übergewichten.

Gleichzeitig gewinnt aktives Management an Bedeutung. Die Renditestreuung innerhalb der KI-Wertschöpfungskette nimmt bereits zu. Während einige Unternehmen vom Ausbau der Infrastruktur profitieren, geraten andere trotz hoher Erwartungen unter Druck. Wer frühzeitig erkennt, wo sich Engpässe verschärfen oder auflösen, kann Gewinner und Verlierer gezielter identifizieren.

Wer die strukturellen Engpässe der kommenden Jahre versteht, muss nicht zwangsläufig korrekt auf den oder die Gewinner im Rennen um das beste KI-Modell tippen. Oft genügt es, die unverzichtbaren Voraussetzungen für den Erfolg zu identifizieren. Genau dort könnten die nachhaltigsten Anlagechancen entstehen.

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