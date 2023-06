Versicherungssoftware-Experte „KI ist wie Kuchenessen“

DAS INVESTMENT: Künstliche Intelligenz (KI) kann fingierte Fälle automatisch erkennen – aber auch Schäden vortäuschen, warnte kürzlich Neodigital-Chef Stephen Voss. Wie sehen Sie das?

Rasmus Lynge: Beim Einsatz von KI kommt es auch in der Versicherungsbranche auf die Herangehensweise an. Mit KI ist es ein bisschen wie beim Kuchenessen. Ein Stück ist in Ordnung, aber den ganzen Kuchen zu verschlingen, das würde uns ziemlich schlecht bekommen. KI verbessert Prozesse deutlich, dabei darf die Technologie aber nicht die Überhand gewinnen. Wir müssen akzeptieren, dass auch die KI Fehler macht. Deshalb ist es wichtig, die Logik der Ergebnisse zu kontrollieren. Ich glaube, dass uns KI mit etwas Reife und Zeit sehr große Vorteile bieten kann.

Wo setzen Versicherer KI ein?

Lynge: Versicherer nutzen KI heute hauptsächlich für Schadensmeldungen und die Betrugserkennung. Aber auch für die Preisfindung von umfangreichen Versicherungsverträgen bietet der Einsatz von KI große Vorteile. Algorithmen können hier auswerten, wie solche Verträge in der Vergangenheit kalkuliert wurden, beziehen dabei die Risiken mit ein und automatisieren auf dieser Grundlage die Preisfindung.

Digitalisierungswüste Deutschland: Trifft das auf Versicherer noch zu?

Lynge: Beim weltweiten Einsatz unserer Software-Lösungen für Versicherungsunternehmen bemerken wir, dass es zwischen Deutschland und anderen Ländern in Sachen Digitalisierung immer noch einen großen Abstand gibt. Das liegt zum einen an der Struktur der Versicherer, die vielerorts noch größtenteils analog arbeiten. Aber auch die Politik hat es versäumt, die Digitalisierung zu beschleunigen, zum Beispiel durch den raschen und großflächigen Ausbau von Breitbandnetzwerken. Ich sehe aber, dass sich die Branche in Deutschland jetzt diesen Themen öffnet. Die Entwicklung wird von den Konsumenten angetrieben, die sich von ihrer Versicherung Self-Service-Dienste, Zugriff auf ihre Daten und eine Erreichbarkeit rund um die Uhr wünschen.

Kann das auch eine Folge der Corona-Krise sein?

Lynge: Die Corona-Krise hat in Deutschland auf jeden Fall zu einem Digitalisierungsschub geführt. Es gab plötzlich eine Notwendigkeit von digitalen Angeboten in allen Lebensbereichen, sei es Arbeiten und Einkaufen, aber eben auch beim Abschluss von Versicherungen. Das war ein Paradigmenwechsel. Jetzt beobachten wir aber gerade auch eine gegenläufige Entwicklung. Die Menschen haben unter der Kontaktsperre gelitten und suchen wieder persönlichen Austausch, auch wenn ich glaube, dass die Digitalisierung nicht mehr aufzuhalten ist und die Bequemlichkeit des Kunden im Vordergrund stehen wird – und die richtet sich nicht nach Öffnungszeiten.

Wo zeigen deutsche Versicherer noch besonders große Schwächen?

Lynge: Die Versicherer müssen sich nach den Bedürfnissen ihrer Kunden richten, die zunehmend schnelle und digitale Erlebnisse suchen. Allerdings steht den Unternehmen dabei ihre bürokratische Struktur im Weg. Die strukturierten Abläufe sind natürlich wertvoll und ein Garant für Qualität, sie erlauben aber nicht die Agilität, die es für die Digitalisierung braucht. Ich spüre hier ein Umdenken und den Willen zur Veränderung. Dieser Prozess braucht aber natürlich Zeit.

Dann dürften aber auch die ziemlich strengen Regulierungsvorgaben in Deutschland ein großes Hindernis sein?

Lynge: Nicht unbedingt. In Deutschland gibt es zwar besonders strenge Regulierungen in den Bereichen Daten- und Cybersicherheit. Ich würde sagen, innerhalb der EU ist es das Land, das die beste Datensicherheit bietet. Für die Versicherungen ist dies aber ein Vorteil, weil die Regulierungen den Verbrauchern eine große Sicherheit geben. Alle diese Vorgaben müssen aber mit einfließen, wenn die Produkte digitalisiert werden.

Apropos Cybersicherheit: Machen sich Versicherer, die immer mehr der bisher analogen Tätigkeiten ins Digitale übertragen, da nicht besonders verwundbar?

Lynge: Aus Angst vor Cyberkriminalität sein Angebot nicht zu digitalisieren ist keine Option. Vielmehr müssen Firmen für einen entsprechenden Schutz sorgen. Die Cyberattacken, die es bisher gegen Versicherungen gab, zielen oft gegen das Frontend, sodass die Web-Auftritte nicht mehr erreichbar sind. Die eigentlichen Systeme und die gespeicherten Daten sind davon aber nicht betroffen. Leidtragende solcher Angriffe sind auch die Versicherten, weil sie ihre Versicherung auf einmal online nicht mehr erreichen können. In diesem Fall haben natürlich Unternehmen mit einem hohen Digitalisierungsgrad einen größeren Nachteil, weil ihre Kunden schon an Schnelligkeit und digitale Echtzeit-Kommunikation gewöhnt sind.

Online-Angebote sollen eine kundenspezifische, schnelle und einfache Beratung ohne lange Wartezeiten ermöglichen. An welchen Branchen können sich Versicherer in Sachen Digitalisierung orientieren?

Lynge: Verbraucher sind schnelle und einfache Einkaufserfahrungen vom Online-Handel gewohnt. Sie erwarten von den Versicherungen, dass sie die gleichen Möglichkeiten bieten. In Asien und Skandinavien sind diese Prozesse bereits sehr digitalisiert. Andere Länder sollten aufholen, sonst leiden Kundenzufriedenheit und -treue. Der Schritt in den E-Commerce und E-Service ist sicher eine große Herausforderung für Versicherer und gelingt Insuretech-Start-ups schneller als traditionellen Organisationen.

Mit kundenorientierter Software können Versicherungen Kosten einsparen. Andererseits kostet gute Software samt Wartung viel Geld. Lohnt sich das?

Lynge: Die laufenden Kosten für IT-Systeme sind natürlich sehr hoch. Hier muss jedes Versicherungsunternehmen selbst analysieren, wie es bei Lizenzen, Support oder Wartung sparen kann. Doch die Investition in eine Software ist letztlich alternativlos. Natürlich kostet sie Geld. Aber die Frage lautet doch: Was passiert, wenn Versicherungen nicht digital werden? Langfristig bedeutet es, dass sie Kunden verlieren, weil sie ihnen keine positiven Erlebnisse bieten.

Aber viele Kunden ziehen bei komplizierten Versicherungsprodukten wie Lebensversicherungen persönliche Beratung einem Online-Abschluss vor.

Lynge: Das ist ja gerade der Punkt. Versicherungen gestalten ihre Produkte so kompliziert, um sich von Wettbewerbern zu unterscheiden, dass Verbraucher fast schon gezwungen sind, sich persönlich beraten zu lassen, um die Verträge überhaupt verstehen zu können. Wenn es gelingt, die Produkte einfacher und standardisierter zu gestalten, dann können alle Versicherungen auch online abgeschlossen werden. Hilfreich ist bei diesen Online-Abschlüssen etwa ein Digital Butler, also ein Bot, der den Interessenten auf der Internetseite zu den unterschiedlichen Möglichkeiten berät und bis zum Abschluss begleitet.

Über den Interviewten:

Rasmus Lynge ist Leiter Produkte und Technologie (Chief Product & Technology

Officer) bei Fadata, einem weltweit tätigen Anbieter von Software für Versicherer. Davor leitete Lynge den Software-Anbieter Nobly.

