Experian birgt laut Columbia Threadneedle Investments ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis: Der Daten- und Informationsdienstleister sammelt, verknüpft und analysiert große Mengen an Daten und verkauft daraus gewonnene Informationen, Scores und Entscheidungssoftware an Unternehmen.

Befürchtungen hinsichtlich disruptiver Veränderungen erscheinen übertrieben – verlässliche Daten, regulatorische Rahmenbedingungen und die tiefe Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe dürften die Geschäftsmodelle von Informationsdienstleistungsunternehmen auch im Umfeld der fortschreitenden Entwicklung der KI widerstandsfähig machen, so Arabella Duckworth, Investment Grade Credit Research, Fixed Income, bei Columbia Threadneedle Investments.

Generative und agentische künstliche Intelligenz (KI) wird als existenzielle Bedrohung für etablierte Unternehmen im Bereich der Informationsdienstleistungen (Information Services, IS) betrachtet. Wir sind jedoch der Ansicht, dass dieses Risiko zu stark eingepreist wird. Für Emittenten, die über proprietäre Inhalte verfügen, in regulierten Märkten tätig sind und in geschäftskritische Arbeitsabläufe eingebunden sind, wird KI mit größerer Wahrscheinlichkeit Produkte verbessern, die Distribution erweitern und Margen stützen, als das Geschäftsmodell zu zerstören.

Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen Unternehmen, die über vertrauenswürdige Daten und verantwortbare Ergebnisse verfügen, und solchen, die lediglich eine austauschbare Benutzeroberfläche bereitstellen.

Kreditmärkte sehen KI-Risiken gelassener

Die Bewertungen am Aktienmarkt haben ein höheres Disruptionsrisiko eingepreist, als es die aktuellen Kreditfundamentaldaten zu rechtfertigen scheinen. Die Reaktionen am Anleihemarkt waren verhaltener: Stabile Erträge, eine starke Cashflow-Generierung und insgesamt konservative Bilanzen haben den fundamentalen Stress begrenzt. Allerdings sind Anleihen mit längeren Laufzeiten weiterhin stärker der Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Werts von Daten- und Workflow-Geschäftsmodellen ausgesetzt.

Grafik 1: Starke Bilanzen, unterstützt durch eine konsistente Finanzpolitik, können die Auswirkungen potenzieller technologischer Veränderungen durch KI auffangen

Aktuelle Marktkapitalisierung und bereinigter Nettoverschuldungsgrad von Unternehmen im Bereich der Informationsdienstleistungen

Quelle: Bloomberg und Analyse der Unternehmensberichte, Stand: 4. September 2026

Moderate Spread-Bewegungen machen den Sektor nicht automatisch zu einer Overweight-Position. Die Ausgangsbewertungen waren bereits ambitioniert, und bei mehreren Emittenten sind die Ausschüttungen an die Aktionäre gestiegen. Daher sollte KI eher als Quelle für Unterschiede zwischen Emittenten und entlang der Zinskurve betrachtet werden und weniger als Auslöser für kurzfristige Ratingverbesserungen. Innerhalb des Bereichs der Informationsdienstleistungen bleibt Experian¹ unsere bevorzugte Chance im Hinblick auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis: Die schwer replizierbaren Kreditdaten, Identitätslösungen und regulierten Anwendungsbereiche des Unternehmens stützen ein nachhaltiges Single-A-Kreditprofil, während die Marktreaktion auf den weniger stark von Abonnements geprägten Umsatzmix unseres Erachtens übermäßig vorsichtig ausfällt.

Grafik 2: Die Spreads haben sich über zwölf Monate besser als der Index entwickelt, wobei die Underperformance seit Jahresbeginn moderat ausfällt

OAS-Spreads vergleichbarer Emittenten aus dem Bereich der Informationsdienstleistungen in Euro gegenüber dem Euro-IG-Index

Quelle: Bloomberg, Stand: August 2026

Warum die stärksten Unternehmen widerstandsfähig bleiben dürften

1. Eigentum an proprietären Daten und Datenqualität

KI erhöht den Wert sauberer, aktueller und verlässlicher Daten, denn die Qualität der Ergebnisse eines Modells ist nur so gut wie die Informationen, auf denen es basiert. Unternehmen im Bereich der Informationsdienstleistungen (IS) haben über Jahrzehnte Datenbestände aufgebaut, validiert und angereichert, die nur schwer replizierbar sind. Kunden zahlen für Genauigkeit, Nachvollziehbarkeit, Zugriffsrechte und fachkundige Aufbereitung. Die jüngsten Ergebnisse stützen diese These: Experian meldete für das Geschäftsjahr 2026 ein organisches Wachstum von 8 Prozent und nahezu 2 Milliarden US-Dollar Umsatz mit neuen und skalierenden Produkten²; RELX verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 7 Prozent und ein Wachstum des bereinigten operativen Gewinns von 9 Prozent³; und der Umsatz von Moody’s stieg im zweiten Quartal 2026 um 15 Prozent, während der annualisierte wiederkehrende Umsatz von Moody’s Analytics um 9 Prozent zunahm.⁴

2. Hohe Geschäftsqualität unterstützt hohe Kreditqualität

Führende Emittenten vereinen typischerweise wiederkehrende Umsätze, hohe Verlängerungsquoten, starke Margen und einen robusten freien Cashflow. Diese Merkmale sind wichtig, da die Einführung von KI nachhaltige Investitionen in Cloud-Infrastruktur, Data Engineering, Modell-Governance, Cybersicherheit und spezialisierte Fachkräfte erfordert. Die Größe der etablierten Anbieter ermöglicht es ihnen, diese Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig den Schuldendienst sowie die strategische Flexibilität zu sichern. Eine starke Cashflow-Generierung und finanzieller Spielraum in der Bilanz helfen dabei, höhere Technologieausgaben und operative Kosten aufzufangen und können im Worst-Case-Szenario auch operative Zwischenfälle und damit verbundene Kosten bewältigen. Kleinere Wettbewerber stehen vor einem schwierigeren Zielkonflikt: Sie können zu wenig investieren und damit eine Verschlechterung ihrer Produkte riskieren – oder hohe Investitionen tätigen und dadurch möglicherweise Verschuldungsgrad und Ratings beeinträchtigen.

¹ Die Erwähnung bestimmter Aktien stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar.

² Experian, Geschäftsjahresergebnisse 2026 und Update zum KI-gestützten Wachstum, 19. Mai 2026.

³ RELX, Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026, 23. Juli 2026.

⁴ Moody’s, Ergebnisse des zweiten Quartals 2026, 22. Juli 2026.

3. Regulierung, Akkreditierung und Verantwortlichkeit als Schutzmechanismen

Ratingagenturen und Kreditauskunfteien sind in Märkten tätig, in denen Regulierung, Akkreditierung und institutionelles Vertrauen hohe Eintrittsbarrieren schaffen. Bei Anwendungen mit weitreichenden Konsequenzen – etwa in den Bereichen Ratings, Kreditvergabe, juristische Recherche, Steuern, Gesundheitswesen und Compliance – verlangen Kunden transparente Methoden, nachvollziehbare Entscheidungen, autorisierte Datennutzung und einen verantwortlichen Anbieter. Allgemein einsetzbare Modelle können die Nutzererfahrung verbessern, übernehmen jedoch nicht automatisch den regulatorischen Status, die vertragliche Haftung oder das Vertrauen der Kunden.

4. Tiefe Verankerung in geschäftskritischen Arbeitsabläufen

Die stärksten Plattformen sind in die Prozesse ihrer Kunden eingebettet und werden nicht lediglich als eigenständige Datenbanken genutzt. Ihre Datenfeeds, Analysen, Entscheidungsregeln und Prüfpfade sind Bestandteil rechtlicher, finanzieller, klinischer und unternehmensinterner Systeme. Dadurch wird ein Austausch kostspielig und riskant. KI könnte die Benutzeroberfläche verändern, doch das wahrscheinlichere Basisszenario ist eine breitere Nutzung der bestehenden Daten- und Entscheidungsinfrastruktur und keine vollständige Verdrängung etablierter Anbieter.

Was könnte schiefgehen?

Agentische KI könnte in der Prozesskette weiter nach oben vordringen. Autonome Tools könnten komplexe Aufgaben über mehrere Datenquellen hinweg kostengünstiger ausführen und dadurch den Wert bestehender Benutzeroberflächen verringern. Das Risiko ist dort am größten, wo Produkte einfache Entscheidungen unterstützen, auf allgemein verfügbaren Informationen basieren oder nur geringe Wechselkosten aufweisen. Workflow-orientierte Anbieter wie Wolters Kluwer sind stärker exponiert als Unternehmen, deren Wettbewerbsvorteil auf proprietären Daten, einem regulierten Status oder autoritativen Inhalten beruht.

Cyber- und Datenrisiken sowie Reputationsschäden könnten die Vorteile überwiegen. Stärker vernetzte Plattformen, Modelle von Drittanbietern und Cloud-Infrastrukturen vergrößern die Angriffsfläche. Bei datenreichen Unternehmen könnte ein schwerwiegender Sicherheitsvorfall Kosten für die Behebung, Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Strafen, eine geringere Erfolgsquote bei der Gewinnung von Neukunden und nachhaltige Reputationsschäden nach sich ziehen. Dies ist der glaubwürdigste Weg von einem KI-bezogenen Ereignis hin zu einer deutlichen Ausweitung der Spreads oder zu Ratingdruck.

Umsetzung und Kapitalallokation könnten enttäuschen. Etablierte Anbieter könnten zu wenig investieren, die falschen Partner auswählen, ihr geistiges Eigentum nicht ausreichend schützen oder hohe Ausgaben tätigen, ohne eine entsprechende Akzeptanz ihrer Lösungen zu erreichen. Managementteams könnten zudem auf den Druck des Aktienmarktes mit höheren Aktienrückkäufen, fremdfinanzierten Übernahmen oder kostspieligen Zukäufen von KI-Kompetenzen reagieren. RELX beispielsweise kündigte angesichts seines niedrigen Verschuldungsgrads ein Aktienrückkaufprogramm von 2,25 Milliarden britischen Pfund für 2026 an (Verschuldungsgrad im ersten Halbjahr 2026: 2,3x). Solange die Finanzpolitik diszipliniert bleibt, sind diese Risiken beherrschbar. Sie können jedoch den Bilanzvorteil schmälern, der die Grundlage der Kreditthese bildet.

Fazit: Auswirkungen auf Investment-Grade-Anleihen

Der Bereich der Informationsdienstleistungen sollte eher als Gruppe selektiver KI-Gewinner und nicht als einheitliche Gruppe von Verlierern durch Disruption betrachtet werden. KI erhöht den Wert vertrauenswürdiger, kontrollierbarer und in Arbeitsabläufe integrierbarer Daten. Die am besten positionierten etablierten Anbieter verfügen über proprietäre Inhalte, unterliegen einer umfassenden Regulierung, liefern verantwortbare Ergebnisse und sind in der Lage, weiterhin zu investieren. Kreditanleger sollten sich darauf konzentrieren, wem die Daten gehören, wer die Haftung trägt, wie tief das Produkt in die Arbeitsabläufe eingebettet ist und ob die Bilanz in der Lage ist, Risiken aus Umsetzung, Cyberangriffen und Kapitalallokation zu verkraften.

Bei Investment-Grade-Anleihen dürfte KI eher zu Unterschieden zwischen einzelnen Emittenten und zu zeitweiser Volatilität führen als zu einer breit angelegten Verschlechterung der Fundamentaldaten. Stärkere Kreditprofile sollten von wiederkehrenden Cashflows, widerstandsfähigen Margen und einem beherrschbaren Verschuldungsgrad profitieren. Die engen Spreads begrenzen jedoch das allgemeine Aufwärtspotenzial. Durch Schlagzeilen ausgelöste Ausverkäufe können Chancen eröffnen, wenn sich ein schwerwiegendes Disruptionsszenario nicht in der operativen Entwicklung widerspiegelt.

Wir halten die Bewertungen der meisten Unternehmen im Sektor insgesamt für angemessen. Experian bietet aus unserer Sicht das attraktivere Risiko-Ertrags-Verhältnis, da die schwer replizierbaren Datenbestände des Unternehmens sowie die Anforderungen an Vertrauen und Verantwortlichkeit dafür sprechen, dass Experian eher als Ermöglicher von KI denn als deren Opfer hervorgehen dürfte. Das wesentliche Abwärtsrisiko bleibt ein schwerwiegender Cybervorfall. Wir betrachten dies jedoch als ein Tail-Risiko, das für ein starkes aktives Managementteam beherrschbar sein sollte.