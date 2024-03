DAS INVESTMENT: Herr van Riesen, Sie sind als Head of Group Sales für den Fondsvertrieb bei LAIQON für die Partnerbetreuung sowie die drei Kundensegmente Institutional, Wholesale und Retail verantwortlich. Worin unterscheidet sich die Produktpalette von LAIQON von der anderer Finanzhäuser?

Michael van Riesen: LAIQON ist jetzt seit fünf Jahren am Markt. Lassen Sie mich ganz kurz auf unsere DNA eingehen. Das „L“ steht für Leading, das „AI“ für künstliche Intelligenz (KI), „IQ“ für menschliche Intelligenz und „ON“ für die Hands-on-Mentalität im Markt. LAIQON wurde hier in Deutschland aus unternehmerischer Tätigkeit heraus gegründet, unsere Fonds sind „Made in Germany“. Für ein mittelständiges börsennotiertes Unternehmen mit rund 6,1 Milliarden Euro Assets under Management ist das selten.

Unsere 20 Kollegen in der Analyse und im Portfolio Management glänzen mit langjähriger Erfahrung und exzellentem Track-Record. Sie betreuen ein fokussiertes Portfolio mit Rentenspezialitäten, Multi-Asset-Lösungen mit einem Fokus auf Small- und Mid Caps im Aktienbereich. Als innovative Asset-Management-Factory können wir defensiv bis offensiv eingestellten Kunden mittlerweile eine Palette von mehr als 50 Produkten und Lösungen anbieten.

Voraussetzung dafür ist die Digitalisierungskompetenz mittels einer leistungsfähigen IT-Plattform.

van Riesen: Ja, wir nutzen datenbasierte Optimierungsverfahren und insbesondere Bayes-Statistik und neuronale Netze, um große Datenmengen effizient zu analysieren und eine Prognose für Anlageportfolios abzugeben. Wir sehen uns genau an, was KI-gesteuerte Fonds zur Erzielung von Alpha und zur Optimierung des Anlageerfolgs beitragen können, und stoßen damit bei Investoren, die einen digitalen Vermögensansatz mit einer KI bevorzugen, auf großes Interesse.

Was hat es mit den KI-Fonds von LAIQON auf sich, deren Vertrieb einen Teil Ihrer Aufgaben umfasst?

van Riesen: Von den 16 Fonds im Publikumsvertrieb werden fünf KI-gesteuert; es handelt sich um zwei Aktien- und drei Mischfonds. Diese Fonds werden durch KI-basierte Entscheidungsparameter des LAIC ADVISOR® unseres WealthTech LAIC, frei von menschlicher Verzerrung, gesteuert. Die zum Einsatz kommenden Bayes’schen neuronalen Netze berücksichtigen systematisch Unsicherheit und ermöglichen eine robuste Renditeprognose. Und zusätzlich werden Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Die beiden KI gesteuerten Aktienfonds sind nach Artikel 9 SFDR klassifiziert.

2023 ist LAIQON mit Union Investment und dem genossenschaftlichen Sektor Partnerschaften eingegangen. Könnten Sie diesen Ansatz näher erläutern?

van Riesen: Unser innovativer White-Label-Ansatz ist hochgradig skalierbar. Die skizzierte Produktvielfalt ermöglicht es LAIQON, nahezu für alle Vertriebsgruppen ein vollständiges, teils KI-gestütztes Produktportfolio anbieten zu können. Vor diesem Hintergrund haben wir in 2023 mit Union Investment eine langfristige Kooperation abgeschlossen. Wir werden gemeinsam für den genossenschaftlichen Sektor, sprich, die genossenschaftliche FinanzGruppe, eine fondsbasierte individuelle Vermögensverwaltung für die gehobene Kundschaft etablieren.

Im Rahmen unserer Vertriebspartnerschaften bauen wir darüber hinaus eine zukunftsweisende Vermögensverwaltung zusammen mit der bayerischen Genossenschaftsbank „Meine Volksbank Raiffeisenbank“ mit Sitz in Rosenheim auf. Dieses Joint Venture von uns, mit der Rosenheimer Volksbank und der „meine Bayerische Vermögen“ adressiert vermögende Wealth-Management-Kunden und deckt sämtliche Themen der Vermögensanlage ab.

Ganz kurz zur Einordnung: Könnten Sie die Relevanz des Joint Ventures näher verdeutlichen?

van Riesen: Um die Bedeutung unserer Partnerschaft in Zahlen auszudrücken: Die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim ist die größte Volksbank Raiffeisenbank Bayerns und nach Bilanzsumme achtgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland. Die Bank betreut mit rund 1.200 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 22 Milliarden Euro. Die Bayerische Vermögen ist als unabhängiger Vermögensverwalter in Bayern auf das Vermögensmanagement von Privatkunden, Family Offices, Unternehmen aber auch Stiftungen spezialisiert und betreut mit rund 20 Beratern an vier Standorten in der Region rund 2.300 Kunden.

Wie wird der KI-Ansatz von den Kunden, zu denen Unternehmer des deutschen Mittelstands gehören, angenommen?

van Riesen: Der deutsche Mittelstand ist nicht risikoavers, aber es sind Kaufleute. Diese standfesten, erfolgsorientierten Unternehmer können sehr schnell und direkt abschätzen, wo Chancen und Risiken liegen. Die Gesellschaft hat insgesamt erkannt, wo wir stehen und welche technologischen Mittel es braucht, um voranzukommen und Vermögen für die nächste Generation zu bewahren und zu vermehren.

Insgesamt ist die Investmentwelt unübersichtlicher geworden. Welche Antworten hat LAIQON für die Anleger?

van Riesen: Ich würde es so formulieren: Die Bedürfnisse der Kunden sind viel individueller geworden. Daher konzentrieren wir uns, wie eingangs erwähnt, auf eine Produkt- und Lösungspalette, die sorgfältig ausgewählt, qualitativ hochwertig und auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten ist. Dank unserer KI-gestützten Produkt- und Lösungspalette können wir nahezu alle Kundenbedürfnisse bedienen, vom Kleinanleger, der einen Sparplan über 100 Euro abschließen möchte, bis hin zur kompetenten Beratung von komplexen Vermögen für private und institutionelle Kunden.

Mit unseren Qualitätsprodukten „Made in Germany“ wird das Leben für alle entspannter: Für die anspruchsvollen Kunden, aber auch für die Berater, die dank der technologischen Entwicklung nun mehr Zeit für ihr eigentliches Kerngeschäft haben – die Erbringung von vollumfänglichem Service.

