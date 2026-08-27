Warum sich die Zukunft des Investierens nicht im Rechenzentrum entscheidet

Künstliche Intelligenz verändert das Asset Management. Der Mensch bleibt allerdings der entscheidende Faktor, sagt Karen Armenakyan. Warum er das so sieht.

Kaum ein Thema wird derzeit so intensiv diskutiert wie Künstliche Intelligenz . Die einen sehen in ihr den Beginn einer neuen industriellen Revolution, die anderen erwarten, dass Algorithmen den Menschen schon bald in vielen Bereichen des Arbeitslebens ersetzen. Ich werde in diesem Zusammenhang häufig gefragt, ob KI künftig den Portfoliomanager überflüssig machen wird. Meine Antwort ist eindeutig: Nein. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob KI den Menschen ersetzt, sondern wie sie ihn dabei unterstützen kann, bessere Investmententscheidungen zu treffen.

Denn Asset Management ist eine Industrie der Entscheidungen. Ob Research, Portfoliomanagement, Risikomanagement oder Compliance – am Ende geht es immer darum, Kapital auf Grundlage fundierter Analysen verantwortungsvoll zu allokieren und zu verwalten. Hier eröffnet Künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten und hilft uns, im Sinne unserer Kunden bessere Entscheidungen zu treffen. Sie ersetzt jedoch keine Investmentexpertise.

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte hilft, diese Entwicklung einzuordnen. Bereits Ende der 1980er-Jahre formulierte der Nobelpreisträger Robert Solow sein berühmtes Produktivitätsparadoxon: „Das Computerzeitalter ist überall zu sehen – außer in den Produktivitätsstatistiken.“ Tatsächlich entfalten technologische Innovationen ihren wirtschaftlichen Nutzen erst dann, wenn Unternehmen gleichzeitig ihre Prozesse, ihre Organisation und ihre Arbeitsweise weiterentwickeln. Technologie allein schafft noch keinen Produktivitätsschub.

Genau an diesem Punkt stehen wir heute wieder. Generative KI besitzt zweifellos das Potenzial, Produktivität und Wertschöpfung in vielen Branchen nachhaltig zu verändern. Ob dieses Potenzial tatsächlich realisiert wird, entscheidet sich jedoch nicht an der Leistungsfähigkeit der Modelle – es geht darum, wie konsequent Unternehmen KI in ihre Wertschöpfung integrieren und wie sinnvoll sie den Menschen dabei unterstützt. Für das Asset Management gilt das in besonderem Maße.

KI macht aus Informationen bessere Entscheidungen

Noch nie standen Asset Managern so viele Informationen zur Verfügung wie heute. Unternehmensberichte, Analystenkonferenzen, volkswirtschaftliche Daten, regulatorische Veröffentlichungen oder alternative Datenquellen erzeugen täglich eine Informationsflut, die kein Mensch mehr vollständig überblicken kann. Die Herausforderung besteht deshalb heute darin, Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Genau hier verändert KI unsere tägliche Arbeit. Sie unterstützt Analysten dabei, große Datenmengen schneller auszuwerten und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Sie hilft Portfoliomanagern, unterschiedliche Marktszenarien effizienter zu analysieren und Anlageentscheidungen fundierter vorzubereiten. Im Risikomanagement lassen sich Wechselwirkungen früher erkennen und Stressszenarien umfassender bewerten. Gleichzeitig vereinfacht KI regulatorische Prozesse und schafft Freiräume für Aufgaben, bei denen Erfahrung, Kreativität und strategisches Denken den Unterschied machen.

Diese Entwicklung bedeutet allerdings nicht, dass Algorithmen künftig Investmententscheidungen treffen. Im Gegenteil. Je leistungsfähiger Künstliche Intelligenz wird, desto wichtiger wird der Mensch.

Die eigentliche Knappheit heißt Urteilskraft

Künstliche Intelligenz wird die Investment-Wertschöpfung nachhaltig verändern. Künftig wird deutlich weniger Zeit in die Suche, Aufbereitung und Strukturierung von Informationen fließen. Dafür entsteht mehr Raum für das, was den eigentlichen Mehrwert aktiven Asset Managements ausmacht: Analyse, Einordnung, kritische Diskussion, Beratung und strategisches Denken. Der Produktivitätsgewinn liegt deshalb nicht darin, Entscheidungen fundierter vorzubereiten. Mit jeder neuen Generation intelligenter Systeme werden Informationen besser verfügbar, Zusammenhänge transparenter und Entscheidungsgrundlagen belastbarer.

Gleichzeitig wird menschliche Urteilskraft künftig noch wichtiger. Erfahrung, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, auch unter Unsicherheit tragfähige Entscheidungen zu treffen, lassen sich nicht automatisieren. Sie entstehen durch Erfahrung, kritisches Hinterfragen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Ich bin überzeugt: Die erfolgreichsten Asset Manager der Zukunft werden weder allein auf Technologie noch allein auf menschliche Expertise setzen. Entscheidend wird sein, beides intelligent miteinander zu verbinden.

Gute Governance schafft Vertrauen

Mit der Leistungsfähigkeit Künstlicher Intelligenz steigen auch die Anforderungen an ihren verantwortungsvollen Einsatz. Denn Vertrauen entsteht dort, wo Entscheidungen nachvollziehbar bleiben, Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt sind und Kontrollmechanismen funktionieren. Gerade im Asset Management ist das entscheidend. Wer Kapital für andere Menschen verwaltet, trägt eine besondere Verantwortung. Institutionelle Investoren und auch private Anleger erwarten zu Recht, dass technologische Innovation niemals zulasten von Transparenz, Nachvollziehbarkeit oder Risikokontrolle geht. Governance ist aus meiner Sicht deshalb keine regulatorische Pflichtübung. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Künstliche Intelligenz ihr Potenzial überhaupt entfalten kann.

Aus Technologie werden Investmentchancen

Für Asset Manager hat Künstliche Intelligenz noch eine zweite strategische Dimension. Sie verändert nicht nur, wie wir investieren, sie eröffnet auch neue Möglichkeiten bei der Frage, worin wir investieren.

Denn KI entwickelt sich zunehmend zu einer Basistechnologie, die nahezu alle Bereiche der Wirtschaft durchdringt. Sie verändert Geschäftsmodelle und schafft neue Wertschöpfungsketten – ähnlich wie das Internet oder die Elektrifizierung in früheren Jahrzehnten. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen reichen weit über die Technologiebranche hinaus.

Künstliche Intelligenz als Investmentthema ist daher weit mehr als nur KI-gestützte Sprachassistenten und deren Anbieter. Hinter ihrem Einsatz stehen Halbleiterhersteller, Anbieter von Cloud- und Netzwerkinfrastruktur und Rechenzentren sowie Unternehmen aus den Bereichen Cybersicherheit, Industrieautomatisierung und Robotik. Erst ihr Zusammenspiel macht den breiten Einsatz Künstlicher Intelligenz überhaupt möglich.

Genau darin liegt der Mehrwert aktiven Asset Managements. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, auf einzelne vermeintliche Gewinner eines Trends zu setzen. Es kommt vielmehr darauf an, die wirtschaftlichen Folgen eines strukturellen Wandels frühzeitig zu verstehen und diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die nachhaltig von ihm profitieren können.

Aus einem Technologietrend wird schließlich erst dann ein attraktives Investmentthema, wenn daraus dauerhaft Wertschöpfung entsteht. Deshalb ist es wichtig, einzelne Technologien nicht isoliert zu betrachten, sondern ihr Zusammenspiel mit anderen langfristigen Entwicklungen zu analysieren – etwa Digitalisierung, Energieversorgung und Automatisierung. Wer diese Zusammenhänge früh erkennt, erschließt zusätzliche Renditepotenziale und sorgt gleichzeitig für eine breitere Diversifikation innerhalb eines Zukunftsthemas.

Fazit

Für uns ist Künstliche Intelligenz weit mehr als ein technologischer Fortschritt. Sie ist zugleich ein strategischer Hebel für die Weiterentwicklung unseres eigenen Asset Managements und eines der prägenden Investmentthemen der kommenden Jahre. Ihr eigentlicher Wert liegt dabei nicht in der Automatisierung um ihrer selbst willen, sondern darin, bessere Entscheidungen zu ermöglichen – sowohl innerhalb unseres Investmentprozesses als auch bei der Identifikation langfristiger Anlagechancen.

Dabei steht außer Frage, dass Künstliche Intelligenz das Asset Management nachhaltig verändern wird. Sie wird Analysen beschleunigen, neue Erkenntnisse ermöglichen und die Qualität von Investmententscheidungen weiter verbessern. Was sie jedoch nicht ersetzen wird, sind Erfahrung, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, Entwicklungen einzuordnen und unter Unsicherheit tragfähige Entscheidungen zu treffen.

Genau darin liegt aus meiner Sicht die Zukunft aktiven Asset Managements: Technologie erweitert unsere Möglichkeiten. Den Unterschied machen weiterhin die Menschen, die sie verantwortungsvoll einsetzen.