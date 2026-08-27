Investmentexperte Karen Armenakyan
Warum sich die Zukunft des Investierens nicht im Rechenzentrum entscheidet
Kaum ein Thema wird derzeit so intensiv diskutiert wie Künstliche Intelligenz. Die einen sehen in ihr den Beginn einer neuen industriellen Revolution, die anderen erwarten, dass Algorithmen den Menschen schon bald in vielen Bereichen des Arbeitslebens ersetzen. Ich werde in diesem Zusammenhang häufig gefragt, ob KI künftig den Portfoliomanager überflüssig machen wird. Meine Antwort ist eindeutig: Nein. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob KI den Menschen ersetzt, sondern wie sie ihn dabei unterstützen kann, bessere Investmententscheidungen zu treffen.