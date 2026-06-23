Wie der Markt zwischen KI-Blasenangst und Investitionszwang schwankt

Das Narrativ einer „KI-Blase“ ist präsenter denn je: Marcel Oldenkott ordnet die Debatte ein und äußert sich zu Infrastrukturinvestitionen und Monetarisierungspotenzial.

Der KI-Investitionszyklus ist längst in eine Phase eingetreten, in der nicht mehr allein die technologische Relevanz von KI im Vordergrund steht, sondern die Frage, ob die massiv ausgeweiteten Investitionsprogramme der großen US-Hyperscaler ausreichende Kapitalrenditen erwirtschaften können.

Für 2026 werden die kombinierten Investitionsausgaben von Amazon, Google, Meta und Microsoft auf rund 661 Milliarden US-Dollar geschätzt – maßgeblich getrieben durch Rechenzentren, Spezialchips, Netzwerke und Energiezugang. Damit verschiebt sich die Kapitalmarktperspektive von der reinen Bewertung technologischer Durchbrüche hin zur Prüfung ökonomischer Tragfähigkeit.

Für diese Tragfähigkeit gibt es heute deutlich mehr Evidenz als noch zu Beginn des KI-Booms. Was anfänglich vielfach unterschätzt wurde – erste Umsätze, die Geschwindigkeit der Adoption und die Beständigkeit der Skalierungsgesetze –, hat sich inzwischen sichtbar materialisiert: Die Erlöse generativer KI-Anwendungen wachsen, die Implementierung in Unternehmen beschleunigt sich, und neue Modellgenerationen steigern ihre Leistungsfähigkeit weiter. Zugleich haben sich zentrale Befürchtungen, insbesondere vor einer kurzfristigen GPU-Überversorgung, bislang nicht bestätigt.

Und doch ist das Narrativ einer „KI-Blase“ präsenter denn je. Das ist bemerkenswert, denn klassische Blasen sind in der Regel von Euphorie, Optimismus und einer breiten Bereitschaft geprägt, Bewertungen von Fundamentaldaten zu entkoppeln. Im aktuellen KI-Investitionszyklus beobachten wir hingegen ein anderes Bild: Die Skepsis ist hoch, die Investitionsausgaben werden kritisch hinterfragt, und der Markt verlangt zunehmend belastbare Belege dafür, dass sich der beispiellose Ausbau der KI-Infrastruktur wirtschaftlich rechtfertigen lässt.

Bewertung allein macht noch keine Blase

Die überproportionalen Kursgewinne der größten Technologieunternehmen haben zwar Bedenken hinsichtlich überzogener Bewertungen geschürt. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass die Kursentwicklung der „Magnificent Seven“ weitgehend durch Gewinnwachstum getragen wurde. Während die Gewinne dieser Unternehmen deutlich gestiegen sind, stagnierten die Gewinne der übrigen 493 der 500 größten US-Unternehmen weitgehend. Die Bewertungsmultiplikatoren erzählen ebenfalls keine klassische Blasengeschichte: Die „Magnificent Seven“ handeln nicht auf extremen Niveaus relativ zu ihren eigenen historischen Durchschnitten.

Der Vergleich mit der Dotcom-Blase greift daher zu kurz. Ende der 1990er Jahre dominierten junge Unternehmen mit fragilen Bilanzen, geringen Umsätzen und Bewertungsmodellen, die sich teilweise von Cashflows vollständig gelöst hatten. Der heutige KI-Zyklus wird dagegen von hochprofitablen Mega-Cap-Unternehmen getragen, die über starke Bilanzen, hohe operative Cashflows und etablierte Plattformen verfügen.

Auch die Kapitalintensität muss in diesem Kontext betrachtet werden. Die Investitionsausgaben im Technologiesektor sind deutlich gestiegen, liegen gemessen am operativen Cashflow aber weiterhin klar unter den Extremwerten der Dotcom-Ära. Das aktuelle Verhältnis liegt bei etwa 26 Prozent gegenüber rund 70 Prozent während der damaligen Übertreibungsphase. Im Verhältnis zum Umsatz ist der Anstieg sichtbarer, aber auch hier ist der entscheidende Unterschied die Finanzierungsqualität: Heute werden die Investitionen überwiegend aus laufenden Cashflows finanziert, nicht aus spekulativem externem Kapital.

Das bedeutet nicht, dass es kein Risiko gibt. Im Gegenteil: Die Fehlertoleranz nimmt ab. Eine kleine Gruppe von Unternehmen repräsentiert mittlerweile einen erheblichen Anteil an Marktwert, Gewinnwachstum und Investitionsausgaben. Diese Konzentration kann stabil bleiben, solange sie durch Technologieführerschaft und operative Umsetzung gestützt wird. Sie erhöht aber das Verlustrisiko, falls die erwarteten KI-Umsätze ausbleiben. Statt einer klassischen Blase sehen wir daher eher ein Gleichgewicht hoher Erwartungen: Die Fundamentaldaten sind solide, aber die Anforderungen an künftige Monetarisierung steigen.

GPUs altern langsamer, als die Debatte suggeriert

Ein wesentlicher Kritikpunkt an den hohen KI-Investitionsausgaben betrifft die wirtschaftliche Nutzungsdauer von GPUs. Skeptiker argumentieren, dass die rasante Modell- und Hardwareentwicklung zu kurzen Nutzungszyklen führen könnte. Wenn GPUs bereits nach wenigen Jahren wirtschaftlich veralten, wären aktuelle Abschreibungsannahmen zu optimistisch und die ausgewiesenen Renditen zu hoch.

Diese Sicht greift zu kurz. In der Praxis folgt der Lebenszyklus von KI-Hardware einer Kaskade. Die leistungsfähigsten Chips werden zunächst für das Training von Frontier-Modellen eingesetzt. Danach wandern sie in Inferenz-Workloads und später in allgemeinere Rechenzentrumsanwendungen wie klassisches maschinelles Lernen. Viele dieser Anwendungen benötigen keine Spitzenleistung. Entscheidend ist nicht, ob ein Chip die neueste Generation repräsentiert, sondern ob er für bestimmte Workloads weiterhin wirtschaftlich produktiv eingesetzt werden kann.

Marktdaten stützen diese Einschätzung. Leasingraten für mehrere Jahre alte GPUs bleiben stabil, teilweise steigen sie sogar. Auch Praxisbeispiele zeigen, dass ältere Cluster weiterhin zu attraktiven Konditionen genutzt werden. Hinzu kommen hohe Wechselkosten, Software-Ökosysteme wie Nvidias Cuda-Stack und die Möglichkeit, Workloads gezielt über unterschiedliche Hardwaregenerationen zu verteilen. Zusammengenommen spricht vieles dafür, dass eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von fünf bis sechs Jahren realistisch und konservativ erscheint. Damit relativiert sich ein zentraler Einwand gegen den KI-Infrastrukturzyklus. Die Hardware wird nicht über Nacht wertlos sein, sobald eine neue Generation erscheint. Sie wird innerhalb einer wachsenden Nachfragebasis neu allokiert.

KI monetarisiert sich entlang mehrerer Ebenen

Um die Nachhaltigkeit des KI-Investitionszyklus zu beurteilen, reicht es nicht, nur auf Chatbot-Abonnements oder einzelne Modellanbieter zu schauen. Die KI-Ökonomie monetarisiert sich entlang von drei Ebenen.

Infrastruktur-Ökonomie

Halbleiterunternehmen, Cloud-Plattformen und Frontier-Modelllabore ermöglichen Training und Inferenz. Diese Schicht bildet das wirtschaftliche Rückgrat des gesamten Ökosystems.

Anwendungsebene

Unternehmen übersetzen Basismodelle in konkrete Produkte für Programmierung, Design, Kundenservice, Gesundheitswesen und andere Arbeitsabläufe.

Industrielle Adoptionsebene

Hier entfaltet sich langfristig die größte Wirkung. Unternehmen verkaufen keine KI-Produkte, integrieren KI aber in ihre Kernprozesse, um Produktivität zu steigern. Genau diese Nutzung erzeugt wiederum strukturelle Nachfrage nach Infrastruktur.

Ein einzelnes ChatGPT-Abonnement verdeutlicht die Verteilung der Wertschöpfung. Von einem monatlichen 20-Dollar-Abonnement verbleibt nur ein Teil bei OpenAI. Ein erheblicher Anteil fließt weiter an Cloud- und Hardwareanbieter. Microsoft profitiert über Umsatzbeteiligungen und Azure-Rechenleistungen, Nvidia über den Bedarf an Beschleunigerhardware, TSMC über die Halbleiterfertigung. Die entscheidende Erkenntnis: Die KI-Ökonomie endet nicht bei der Anwendung. Sie schafft einen vertikal verteilten Gewinnpool über Software, Cloud und Halbleiter hinweg.

Selbst wenn einzelne Modellanbieter aufgrund hoher Vorabkosten noch defizitär bleiben, können die Deckungsbeiträge auf Nutzungsebene positiv sein. Damit entsteht ein rationaler Anreiz, weiter zu investieren, solange die Zahlungsbereitschaft der Nutzer mit der Leistungsfähigkeit der Modelle steigt.

Die Anwendungsschicht wird wirtschaftlich greifbar

Vor einem Jahr waren klare Beispiele für KI-Monetarisierung noch begrenzt. Heute ist das Bild konkreter. Besonders sichtbar ist dies im Bereich Programmierung. KI-Coding-Tools gehören zu den am weitesten entwickelten und am besten monetarisierbaren Segmenten der Anwendungsschicht. Anwendungen wie Claude Code oder Unternehmen wie Cursor zeigen, wie schnell KI-native Software Umsatzgrößen erreichen kann, für die klassische Unternehmenssoftware historisch deutlich länger brauchte. Der Grund liegt nicht nur in besseren Modellen, sondern im Übergang von Assistenz zu autonomer Ausführung. KI-Systeme beantworten nicht mehr nur Fragen, sondern planen, schreiben Code, testen, iterieren und lösen mehrstufige Aufgaben.

Damit verschiebt sich die Wertschöpfung von der Unterstützung einzelner Arbeitsschritte hin zur Automatisierung ganzer Workflows. Auch Design-Tools zeigen eine klare Zahlungsbereitschaft. Midjourney hat bewiesen, dass differenzierte KI-Produkte ohne kostenloses Angebot eigenständig monetarisieren können. Im Kundenservice entstehen sogar neue Geschäftsmodelle: Anbieter wie Sierra rechnen nicht mehr nach Softwarelizenz, sondern nach erfolgreich gelöstem Problem ab. Damit bleibt KI ökonomisch nicht auf klassische Softwarebudgets begrenzt, sondern greift direkt in Arbeitskostenpools ein.

Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zur klassischen Software: KI verkauft nicht nur Werkzeuge. KI kann Arbeit ersetzen, beschleunigen oder neu organisieren. Damit erweitert sich der adressierbare Markt potenziell weit über IT-Budgets hinaus.

Der eigentliche Markt liegt in der industriellen Adoption

Die größte ökonomische Wirkung von KI dürfte nicht in KI-Produkten selbst liegen, sondern in ihrer Integration in traditionelle Branchen. Weltweite IT-Ausgaben betragen rund 5 Billionen US-Dollar jährlich. Globale Personalkosten liegen dagegen bei nahezu 70 Billionen US-Dollar. Wenn KI nicht nur Softwarebudgets adressiert, sondern Arbeitsprozesse automatisiert, verschiebt sich die relevante Marktgröße fundamental.

Die industrielle Adoption befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium, aber erste Beispiele zeigen, wohin die Entwicklung führen kann. Logistikunternehmen automatisieren Frachtprozesse, reduzieren Bearbeitungszeiten und senken Betriebskosten. Anbieter von Immobilienfinanzierungen verkürzen Kreditprüfungen von Stunden auf Minuten und sparen jährlich hunderttausende Arbeitsstunden. In diesen Fällen ist KI kein experimentelles Add-on mehr, sondern operative Infrastruktur.

Diese Entwicklung verläuft nicht linear. Auf die erste Begeisterung folgten Pilotprojekte, Kompetenzlücken und organisatorische Trägheit. Nun führen Fortschritte bei agentischen Systemen zu messbaren Effizienzgewinnen. Je stärker KI in reale Workflows integriert wird, desto stärker steigt die Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher, Netzwerk- und Energieinfrastruktur. Damit schließt sich der Kreis zur Blasendebatte. Wer glaubt, dass KI-Softwaregeschäftsmodelle, Arbeitsprozesse und ganze Wertschöpfungsketten disruptieren kann, kann nicht gleichzeitig unterstellen, dass der Bedarf an KI-Infrastruktur strukturell begrenzt bleibt. Beides geht nicht.

Keine Blase, aber ein Markt mit weniger Fehlertoleranz

Die entscheidende Frage lautet, ob der adressierbare Markt groß genug ist, um die hohen Investitionen zu rechtfertigen. Unsere Einschätzung lautet: ja – jedoch mit erheblichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern. Die Aktienbewertungen ähneln derzeit nicht einer klassischen spekulativen Blase.

Die Rallye wurde in großen Teilen durch Gewinnwachstum, starke Cashflows und reale Investitionen getragen. Gleichzeitig hat das Ausmaß der Investitionen die Anforderungen an künftige Monetarisierung erhöht. Der Markt wird zunehmend selektiver und nimmt Eigenschaften des Wagniskapitalmarkts an: wenige strukturelle Gewinner, viele Verlierer, hohe Dispersion.

Die Investitionen in KI-Infrastruktur dürften über mehrere Jahre hoch bleiben. Engpässe bei Energie, Rechenzentren und Lieferketten wirken dabei als natürliche Begrenzungen und reduzieren das Risiko eines abrupten Überangebots. Die Monetarisierung ist noch nicht vollständig bewiesen, aber deutlich weiter fortgeschritten als vor einem Jahr. In Coding, Design, Kundenservice und ausgewählten Industrieprozessen entstehen bereits belastbare Umsatz- und Produktivitätsbeispiele.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Blasenangst an den Märkten folgenlos bleibt. Je höher die Investitionssummen, je größer die Erwartungen und je konzentrierter die Gewinnerwartungen auf wenige Unternehmen, desto stärker dürfte der Markt auf Enttäuschungen, Verzögerungen oder Zweifel an der Monetarisierung reagieren. Rücksetzer bleiben daher ein fester Bestandteil dieses Investitionszyklus.

Sie widerlegen aber nicht die strukturelle Wachstumsthese. Nvidia-Chef Jensen Huang brachte diese Perspektive jüngst auf den Punkt: Man stehe erst am Beginn der KI-Revolution – und wer an diese Entwicklung glaube, könne Marktverwerfungen auch als Gelegenheit verstehen, strukturelle Gewinner mit Abschlag zu erwerben. „Was auch immer mit dem Aktienmarkt passiert ist, ihr solltet sehr froh sein, denn jetzt könnt ihr mit Rabatt kaufen“, so Huang.

Unternehmen, die KI produktiv einsetzen, können Kostenstrukturen, Geschwindigkeit und Wertschöpfung verändern. Unternehmen, die den Übergang verpassen, laufen Gefahr, strukturell zurückzufallen. Für Investoren bedeutet dies: Undifferenziertes KI-Exposure wird zunehmend riskanter. Die nächste Phase des Zyklus dürfte weniger von allgemeinen Euphoriebewegungen geprägt sein, sondern von der Fähigkeit, zwischen Infrastrukturgewinnern, erfolgreichen Anwendungsplattformen und disruptionsgefährdeten Geschäftsmodellen zu unterscheiden.