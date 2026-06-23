Co-Investmentchef Marcel Oldenkott
Wie der Markt zwischen KI-Blasenangst und Investitionszwang schwankt
Marcel Oldenkott
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Das Narrativ einer „KI-Blase“ ist präsenter denn je: Marcel Oldenkott ordnet die Debatte ein und äußert sich zu Infrastrukturinvestitionen und Monetarisierungspotenzial.
Der KI-Investitionszyklus ist längst in eine Phase eingetreten, in der nicht mehr allein die technologische Relevanz von KI im Vordergrund steht, sondern die Frage, ob die massiv ausgeweiteten Investitionsprogramme der großen US-Hyperscaler ausreichende Kapitalrenditen erwirtschaften können.
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Über den Autor
Marcel Oldenkott Marcel Oldenkott ist Geschäftsführer und Co-CIO von BIT Capital und leitet die Bereiche Biotech- und Systematic Strategies, Makro-Research, Risikomanagement und Data Engineering. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der deutschen Asset Management Industrie. In seiner über ein Jahrzehnt andauernden Tätigkeit als Portfoliomanager hat er die Verwaltung von über 1 Milliarde Euro an Assets under Management (AuM) in Multi-Asset- und Global-Macro-orientierten Strategien geleitet. Oldenkott ist spezialisiert auf die Anwendung von Derivaten in diversifizierten Vermögenswerten und Aktienportfolios. Seinen beruflichen Werdegang begann er in der Risikomanagementberatung und ist CFA Charterholder seit 2010.[Alle Beiträge von Marcel Oldenkott]