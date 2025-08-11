Künstliche Intelligenz – ein Fokusthema, das nach Einschätzung von BlackRock in den nächsten sechs bis zwölf Monaten von Markttrends profitieren dürfte.

Solarkraftwerk im US-Bundesstaat Nevada: BlackRock erwartet, dass die Anlagechancen im Bereich KI den gesamten „KI-Stack“ umspannen werden, vom Energiebedarf der Infrastruktur bis hin zu Anwendungen und Anwendern.

Eine neue Ära der „Revolution der Intelligenz“ hat begonnen. Im Gegensatz zu früheren technologischen Umbrüchen hat künstliche Intelligenz das Potenzial, menschliche Intelligenz nicht nur nachzuahmen, sondern sogar zu verbessern. Das BlackRock Investment Institute (BII) ist überzeugt, dass KI die Wirtschaft umgestalten, wissenschaftliche Durchbrüche beschleunigen und völlig neue Branchen hervorbringen kann.

Wir erwarten rasant steigende Ausgaben für KI-Rechenleistung sowie auf lange Sicht einen Wandel durch KI, der Wirtschaft und Märkte von Grund auf verändern könnte. Wir gehen davon aus, dass wir uns aktuell am Beginn der KI-Entwicklung befinden, also in einer Phase, in der vor allem in den Aufbau der Cloud-Infrastruktur investiert wird und in der enorme Investitionen in die Hardware, die für das Training von KI-Modellen benötigt wird, die Nachfrage in immer mehr relevanten Industriezweigen vorantreiben.

Der Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz könnte sich zu einem der größten Projekte der Wirtschaftsgeschichte entwickeln – mit Ausgaben von über einer Billion US-Dollar in den nächsten Jahren (BlackRock, Prognose anhand von Schätzungen des BlackRock FE Tech Teams, Stand: 31.08.2024).

Da immer mehr Firmen KI-basierte Cloudlösungen und mehr Rechenleistung nutzen, erwarten wir einen sprunghaften Anstieg der Ausgaben für KI-Infrastruktur und in der Folge neue potenzielle Anlagechancen entlang der Lieferkette. Damit könnte auch die Nachfrage nach Cybersicherheits- und Management-Tools für eine sichere, effiziente Integration von KI steigen.

„Wir erwarten, dass die USA und Europa wegen des Energiebedarfs von KI und der nationalen Sicherheit deutlich mehr in große Solaranlagen investieren werden.“ – Alastair Bishop, Portfoliomanager, BlackRock, Fundamental Equities

Der Strombedarf wird unserer Ansicht nach steigen, und zwar durch KI, durch Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, durch Elektrofahrzeuge und die Rückverlagerung von Produktionsschritten an den Heimatmarkt. Diese Nachfrage trifft auf eine Netzinfrastruktur, die möglicherweise nicht für einen schnellen Ausbau ausgelegt ist. Zudem stehen seit dem Ukraine-Krieg die Energiesicherheit und damit auch eine lokale, zuverlässige Versorgung stärker im Fokus.

Die jüngste Klarstellung der US-Energiepolitik sehen wir als Impuls für die Erschließung von Wertpotenzial bei in großem Maßstab genutzten erneuerbaren Energien. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der steigenden Stromnachfrage mit so hohen Investitionen in die Stromerzeugung, in erneuerbare Energien und Batteriespeicher sowie längerfristig auch in Erdgas- und Kernkraftwerke zu rechnen ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Bezüglich der weiteren Entwicklung des KI-Themas erwarten wir, dass die Nutzung von KI in Unternehmen steigt, dass Anwendungen den Verbrauchermarkt erobern, dass KI in Robotik integriert wird und in der Grundlagenforschung Durchbrüche ermöglicht.

Wir sehen daher immer mehr Anlagechancen im gesamten KI-Ökosystem und eine Ausweitung und Weiterentwicklung des Anlageuniversums.

Quelle: BlackRock, Stand: 12.06.2025. Linke Grafik: Prognose anhand von Schätzungen des BlackRock FE Tech Teams, Stand:31.08.2024. Mittlere Grafik: Census Bureau, Goldman Sachs Global Investment Research, Juni 2025. Rechte Grafik: IEA, Energy and AI, April 2025.

