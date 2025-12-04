Global X hat einen ETF für KI-Halbleiter und Quantencomputer-Technologie aufgelegt. Anleger können damit in Unternehmen investieren, die in diesen Zukunftsbereichen tätig sind.

Global X erweitert sein europäisches Produktangebot um einen weiteren Themen-ETF: den AI Semiconductor & Quantum ETF (ISIN: IE0000ZL1RD2). Der ETF deckt vier Bereiche ab: KI-Halbleiter, Anbieter von Verarbeitungssystemen, Rechenzentrum-Infrastruktur und -Ausrüstung sowie Technologien für Quantencomputing.

Der ETF bildet den Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum Index ab. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,35 Prozent. Der ETF ist physisch replizierend und thesaurierend.

Wachstumsmarkt mit hohem Potenzial

Das Beratungsunternehmen McKinsey prognostiziert für den Quantencomputer-Markt bis 2040 ein Volumen von bis zu 130 Milliarden US-Dollar, die Boston Consulting Group sogar einen wirtschaftlichen Wert von bis zu einer Billion US-Dollar bis 2035. Quantencomputer unterscheiden sich fundamental von klassischen Computern.

Während herkömmliche Computer mit Bits arbeiten, die entweder den Wert 1 oder 0 haben, nutzen Quantencomputer sogenannte Qubits. Diese können beide Werte gleichzeitig einnehmen - dadurch steigt die Rechenkapazität exponentiell. Das ermöglicht Möglichkeiten in verschiedenen Branchen, zum Beispiel in der Medikamentenforschung.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Global X ist daher auch nicht der erste Anbieter mit einem solchen Produkt: Erst im Mai hatte Vaneck mit dem Vaneck Quantum Computing ETF (ISIN: IE0007Y8Y157) den ersten europäischen ETFs für Quantencomputer-Technologie aufgelegt. Im September folgte dann Wisdomtree und lancierte mit dem Wisdomtree Quantum Computing ETF (ISIN: IE000W8WMSL2) ebenfalls einen Themen-ETF mit Schwerpunkt auf dieser Technologie.

Das neue Produkt von Global X liegt jedoch mit einer TER von 0,35 Prozent preislich unter den bisher lancierten von Vaneck (TER: 0,55 Prozent) und Wisdomtree (TER: 0,5 Prozent).

Ergänzung zum bestehenden Portfolio

Global X bietet bereits drei weitere KI-fokussierte ETFs an: den Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, den Global X Artificial Intelligence ETF sowie den Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF.

Anleger sollten berücksichtigen, dass Investitionen in innovative Technologien höheren Schwankungen unterliegen. Die hohe Volatilität von Technologieaktien kann zu erheblichen Wertschwankungen des ETFs führen. Zudem befindet sich die Quantencomputer-Technologie noch in der Entwicklungsphase – eine kommerzielle Marktreife ist erst in einigen Jahren zu erwarten.