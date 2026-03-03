Zwischen Disruption und Verwerfung: Ende 2025 kam es zu einer breiten Neubewertung von Softwareaktien. Marcel Oldenkott ordnet die Entwicklungen ein und gibt einen Ausblick.

Bereits im Sommer 2025 kristallisierten sich zwei zentrale Investmentthesen heraus, die unsere Einschätzung der Technologiemärkte in den folgenden Monaten prägen sollten: Erstens, dass Anbieter von Infrastruktur für künstliche Intelligenz weiterhin überdurchschnittlich vom strukturell wachsenden Einsatz dieser Technologie profitieren dürften.

Zweitens, dass deutliche Fortschritte im KI-gestützten Coding nachhaltigen Druck auf klassische Softwaremodelle – insbesondere SaaS-Geschäftsmodelle auf Anwendungsebene – ausüben würden. Gleichzeitig gingen wir davon aus, dass sich ausgewählte Subsektoren und einzelne Unternehmen, die unmittelbar vom KI-Boom profitieren, von dieser Entwicklung abkoppeln können.

Die „SaaSpocalypse“

Das vierte Quartal 2025 markierte den Zeitraum, in dem sich die These einer Disruption im Softwarebereich bewahrheitete. Ende September 2025 stellte Claude Sonnet 4.5 einen bedeutenden Fortschritt für KI-Agenten dar und zeigte, dass diese in der Lage sind, Code zu schreiben und ein breites Spektrum allgemeiner Aufgaben zu übernehmen.

In den darauffolgenden Wochen begannen Investoren neu zu bewerten, welche Implikationen sich hieraus für Softwareunternehmen ergeben könnten, was ab Ende Oktober in eine ausgeprägte und anhaltende Verkaufsphase bei Softwareaktien mündete (-7 Prozent für den IGV gegenüber +3 Prozent für den NDX im vierten Quartal 2025). Der Abverkauf wurde vielfach als „SaaSpocalypse“ bezeichnet.

Die Sorge bestand nicht darin, dass Software verschwinden würde, sondern darin, dass bestimmte Produkte – insbesondere einfachere SaaS-Anwendungen wie Projektmanagement- oder Workflow-Tools – mithilfe von KI leichter repliziert werden könnten. Mit der zunehmenden Replizierbarkeit durch KI schwand das Vertrauen in das zukünftige Wachstum und die Margenstabilität, was zu einer breiten Neubewertung von Softwareaktien führte.

In dieser Phase erwies sich unsere Kernthese als zutreffend – allerdings erfolgte der Abverkauf, anders als erwartet, ohne jegliche Differenzierung zwischen Subsektoren oder Geschäftsmodellen. Cybersecurity-Unternehmen wurden genauso verkauft wie Anbieter leicht replizierbarer Projektmanagement-Software.

Nach der Underperformance im vierten Quartal 2025 erlebte der Sektor im Januar und Februar 2026 eine weitere extreme Verkaufswelle: Softwareaktien fielen in den ersten sechs Wochen des Jahres um rund 25 Prozent. In diesem Zeitraum brachte Anthropic mit Claude Cowork eine benutzerfreundliche KI-Version für breitere Office-Anwendungen auf den Markt; Open AI stellte ein vergleichbares Produkt vor.

Der erneute Abverkauf wurde durch zunehmende Befürchtungen hinsichtlich einer KI-bedingten Disruption sowie durch umfangreiche Positionsumschichtungen großer Marktteilnehmer ausgelöst. Die Schwäche des Softwaresektors weitete sich rasch auf andere Branchen aus und erfasste schließlich auch Teile des breiten Aktienmarktes.

Technischer Verkaufsdruck überlagert fundamentale Bewertung

Während die Rotation aus Software heraus zunächst als logische Konsequenz der veränderten Wertschöpfungsdynamik erschien, lösten die damit verbundenen Marktverwerfungen im Februar ausgeprägte Faktorrotationen bei großen systematischen Investoren aus. Extreme Bewegungen in Faktorstrategien – teils mit Ausschlägen von über 20 Standardabweichungen – erzeugten erheblichen technischen Verkaufsdruck auf Momentum-Titel, und zwar weitgehend unabhängig von deren Fundamentaldaten und langfristigen Perspektiven.

Da diese Verkäufe überwiegend technischer und nicht fundamentaler Natur waren, wurden Unternehmen aggregiert betrachtet und entsprechend pauschal abverkauft. Die Dynamik dieser Bewegungen war so ausgeprägt, dass sie auf andere, weniger technologiegetriebene Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Industriedienstleistungen und Logistik übergriff. Die Preisbewegungen von Unternehmen außerhalb des Softwaresektors waren damit vor allem technisch bedingt und nicht auf ein einzelnes fundamentales Ereignis zurückzuführen.

Ausblick – „Beides geht nicht“

Der Markt preist derzeit eine bemerkenswerte Kontradiktion ein. Dieselben KI-Modelle, denen zugetraut wird, ganze Software-Subsektoren zu disruptieren, benötigen zwangsläufig massive Rechen-, Speicher- und Netzwerkkapazitäten. Wer die transformative Kraft generativer KI auf der Anwendungsseite für bare Münze nimmt, kann nicht gleichzeitig den strukturellen Bedarf an Data-Center-Kapazität und Energieinfrastruktur infrage stellen.

Wir sind daher überzeugt, dass die raschen Fortschritte bei KI-Tools, die maßgeblich zum Druck auf den Softwaresektor beigetragen haben, die KI-Infrastruktur-These weiter beflügeln werden. Mit leistungsfähigeren Modellen und einer zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen steigt der Bedarf an Rechenleistung, Speicher und Netzwerkkapazität strukturell.

Unsere fundamentale Investmentthese bleibt daher unverändert: Der strukturelle Anstieg der KI-Nutzung und der Token-Intensität wird in nachhaltiges Nachfragewachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette der KI-Infrastruktur münden. Die zentralen Argumente hierfür sind:

Agentische-KI vervielfacht den Token-Verbrauch pro Aufgabe. Modelle wie Claude Code beantworten nicht nur Prompts, sondern planen, iterieren, rufen Programme auf und führen mehrstufige Workflows aus, wodurch sie deutlich mehr Tokens verbrauchen als klassische Chat-Anwendungen.

KI-Agenten erweitern den adressierbaren Gesamtmarkt für KI. KI entwickelt sich über Chat und Coding hinaus in Richtung umfassender Office-Anwendungen, beratungsähnlicher Tätigkeiten, Analytik und Workflow-Automatisierung. Mehr automatisierte Aufgaben bedeuten strukturell höhere Token-Nachfrage in der Gesamtwirtschaft.

Unternehmensweite Implementierung führt zu kumulativem Verbrauchswachstum. Sobald KI in Bereichen wie Softwareentwicklung, Research, Finanzen und Operations breit implementiert ist, wird sie zu hochfrequenter Workflow-Infrastruktur mit dauerhaftem und sich beschleunigendem Token-Wachstum anstelle einmaliger Nutzungsspitzen.

Auch wenn schwer vorherzusagen ist, wann faktorgetriebene Kapitalflüsse abklingen werden, erwarten wir eine schrittweise Normalisierung der Marktbedingungen sowie eine abnehmende Dispersion. Mit zunehmender Beruhigung der Märkte dürfte die undifferenzierte Bewertungskompression enden und eine klare Trennung zwischen strukturell herausgeforderten Geschäftsmodellen und nachhaltigen Gewinnern erfolgen. In einem solchen Umfeld sehen wir substanzielle Alpha-Chancen in stark abverkauften Segmenten.