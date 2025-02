Mit BlackRock in die Zukunft von KI investieren

Vor zwei Jahren gelangte die künstliche Intelligenz plötzlich in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Technologische Durchbrüche, die die einstige Nischentechnologie zum Mainstream machten, verschafften ihr eine immense Dynamik. Dies könnte den Beginn eines neuen Zeitalters der Intelligenz markieren, ähnlich der ersten und zweiten industriellen Revolution (Dampfmaschine / Elektrizität) oder der Informationsrevolution (Internet).

Was die KI von früheren technologischen Entwicklungen unterscheidet, ist ihr Potenzial, die menschliche Intelligenz zu imitieren oder sogar über sie hinauszuwachsen. Das BlackRock Investment Institute geht davon aus, dass KI die Wirtschaft umgestalten, wissenschaftliche Durchbrüche beschleunigen und völlig neue Branchen schaffen könnte. Dieses immense Potenzial steht hinter der aktuellen Investitionswelle in die KI-Infrastrukturen.

Wir stehen noch ganz am Anfang der KI-Nutzung

Wir befinden uns an einem beispiellosen Punkt in der Geschichte der Menschheit, nämlich am Beginn einer neuen Ära der „intelligenten Revolution. Diese technologische Umwälzung hat das Potenzial, unsere Welt tiefgreifender zu verändern als jede zuvor. Bereits jetzt entstehen neue „KI-Fabriken“, die auf dem Prinzip des KI-Skalierungsgesetzes basieren: Je mehr Rechenleistung, Daten und optimierte Algorithmen eingesetzt werden, desto leistungsfähiger wird die künstliche Intelligenz. Doch der Aufbau dieser High-Tech-Zentren erfordert immense Investitionen. Der Ausbau der Infrastruktur könnte nach unseren Berechnungen in den kommenden Jahren die Marke von 1 Billion US-Dollar übersteigen.

Grafik 1: Massiver Anstieg der Ausgaben für KI-Server prognostiziert.

Mit dem Übergang der Unternehmen zu einer KI-gesteuerten Cloud und schnellerer Datenverarbeitung erwarten wir einen Anstieg der Ausgaben für KI-Infrastrukturen, was neue Anlagechancen in der Lieferkette eröffnet.

Quelle: BlackRock, 31. August 2024. Die Prognose basiert auf Schätzungen des BlackRock Fundamental Equity Tech Teams.

Der Weg zu KI-Investments

Unser Fondsangebot rund um KI bietet Anlegern eine große Auswahl und die Möglichkeit, ihr Engagement im Thema KI individuell zu gestalten. Die aktive Strategie stützt sich auf die Expertise unseres Fundamental Equity Teams unter der Leitung von Tony Kim, das mit einem „Best-Ideas“-Ansatz in den gesamten KI-Stack investiert und sich dynamisch an neue Trends anpasst, sobald diese auftauchen. Einen gezielteren Ansatz bieten unsere Indexoptionen, die sich auf bestimmte Segmente des KI-Stacks (siehe nachstehende Grafik) konzentrieren. Alle unsere Produkte lassen sich einzeln oder in Kombination verwenden, um die Bereiche des KI-Ökosystems und der KI-Strategie zu erfassen, die am besten zu den Zielen der Anleger passen.

Grafik 2: Investitionsmöglichkeiten entlang des „KI-Stacks“

Quelle: BlackRock 31. Dezember 2024. Nur zur Veranschaulichung

Die Zukunft von KI erschließen – Ebene für Ebene

Der iShares AI Innovation Active UCITS ETF investiert in die gesamte Wertschöpfungskette. Er greift auf das komplette Tech-Universum zu, um die Analysemöglichkeiten zu optimieren und vergleichende Bewertungen zu ermöglichen. Dieses aktiv verwaltete, konzentrierte „Best-Ideas“-Portfolio zielt auf führende Unternehmen, die KI-Innovationen über den gesamten KI-Stack hinweg vorantreiben.

Unser aktiver Ansatz ermöglicht es uns, mit den rasanten Fortschritten der KI Schritt zu halten und unsere Investitionen anzupassen, um neue Trends und Chancen zu nutzen. Wir wählen Unternehmen sorgfältig nach einem strengen Bottom-up-Verfahren aus, ergänzt durch fortschrittliche Datentools, Technologien und eine enge Zusammenarbeit mit den Firmen, um ein gezieltes Engagement mit hoher Aussagekraft für unsere Kunden umzusetzen.

Nutzen Sie die aktiven Managementkompetenzen von BlackRock in Kombination mit den Vorteilen des ETF-Formats und des weltweit führenden ETF-Anbieters.

Mehr zu aktiven und Index-ETFs von iShares zu KI hier.