Insurtech KI macht Kundenservice bis zu 30 Prozent günstiger

Eine Studie in Deutschland und 19 weiteren Ländern im Auftrag von Cover Genius zeigt die dringende Notwendigkeit für Reiseanbieter, veraltete Versicherungslösungen zu ersetzen. Diese sind so aufgebaut, dass sie die Kundenzufriedenheit zu Gunsten der Margen der Versicherer untergraben, so das Studienergebnis. Der richtige Insurtech-Partner kann dazu beitragen, für loyale, zufriedene Kunden zu sorgen - auch wenn die Reise nicht nach Plan verläuft. Durch die Bereitstellung von technisch fortschrittlichen Lösungen können Fluggesellschaften, Online-Reisebüros und Reiseveranstalter auf die Bedürfnisse der Reisenden von heute eingehen, die sich einen integrierten Schutz direkt von den Marken wünschen, denen sie vertrauen.

72 Prozent würden Versicherung beim Reiseanbieter abschließen

Insgesamt haben 31 Prozent der Kunden, die in den letzten 12 Monaten eine Versicherung abgeschlossen haben, die Absicht, beim nächsten Mal zu einer anderen Versicherungsgesellschaft zu wechseln. Reiseanbieter und -vermittler sind der Vertriebsweg, der am meisten profitieren wird: 31 Prozent der Befragten haben sie beim letzten Mal genutzt, während 72 Prozent sie beim nächsten Mal nutzen möchten.

Insurtechs sind in der Lage, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Preisoptimierungen und dynamische Produktempfehlungen anzubieten. KI ermöglicht dabei eine intelligentere und individuellere Vorgehensweise. Wenn diese Technologien direkt in den Kaufprozess integriert sind, können sie Optionen für eine Reiseversicherung anbieten, die auf jeden einzelnen Reisenden zugeschnitten sind. Denn Reisende, die kurze Strecken für einen kurzen Zeitraum mit nur einem Handgepäckstück zurücklegen haben ganz andere Versicherungsbedürfnisse als große Familien, die für längere Zeit verreisen. Die Optionen, die sie bei der Buchung ihrer Reise sehen, sollten diese Bedürfnisse widerspiegeln.

Online-Schadensbearbeitung in Echtzeit

Viele traditionelle Versicherer haben immer noch Schwierigkeiten, ihre Altsysteme zu aktualisieren und bieten weiterhin eine Einheitslösung an. KI kann helfen, diese Lücken zu füllen, indem sie maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbietet oder sogar Schäden online - und in Echtzeit - bearbeitet.

Die KI-Technologie ermöglicht die ständige Überprüfung von Reiseinformationen. Durch die Nutzung von Transaktions- und Echtzeitdaten können digitale Unternehmen ihren Kunden das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis anbieten und so von einem verbesserten Kundenerlebnis und zusätzlichen Umsätzen profitieren.

Besserer Kundenservice

Die technologischen Hilfsmittel tragen auch dazu bei, den Kundenservice effizienter zu gestalten. KI in der Reisebranche gibt es schon seit ihren Anfängen, aber nur wenige Verbraucher sind sich des Wechsels vom Menschen zum Bot bewusst. Sie wurde vor allem im Kundenservice verwendet, um häufig gestellte Fragen zu beantworten oder allgemeine Probleme von Reisenden zu lösen.

Diese intuitiven, maschinell lernenden Tools helfen den Unternehmen, Standardprobleme schneller und effizienter zu lösen, erfordern aber immer noch menschliche Interaktion bei komplizierten Problemen oder Fragen, die ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz erfordern. In einer Zeit, in der Unternehmen mehr als 1 Billion Dollar für Kundenserviceanrufe ausgeben, können diese dialogorientierten KI-Lösungen dazu beitragen, die Kosten für den Kundenservice um bis zu 30 Prozent zu senken und auch die Kundenbeziehungen deutlich zu verbessern.

Ein konkretes Beispiel, wie KI in Krisenzeiten mit zunehmenden Ausfällen bei den Fluggesellschaften, extremen Wetterbedingungen und politischen Unruhen helfen kann, ist das Tool Delay Valet. Es ermöglicht eine Analyse von Echtzeit-Flugdaten, um Reisenden im Fall der Fälle eine sofortige, vollautomatische Entschädigung zu bieten. Die Entschädigung kann in jeder Form erfolgen, einschließlich Geld, Lounge-Pässen und/oder Gutschriften für Flüge.



Über den Autor:

Peter Smith ist Leiter Strategische Partnerschaften beim digitalen Reiseversicherer Cover Genius.