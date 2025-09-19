Michael Guttag,

Columbia Threadneedle Investments

Im Sommer verbrachte eine Gruppe unserer Analysten und Portfoliomanager eine Woche in San Francisco. Die Reise war ein wesentlicher Bestandteil unserer kontinuierlichen Research-Arbeit im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und damit verbundener Investitionsmöglichkeiten. Unsere Marktposition als Investor verschafft uns dabei einen außergewöhnlichen Zugang zu Unternehmen. Während unseres Aufenthalts in San Francisco trafen wir Führungskräfte aus rund einem Dutzend verschiedener Technologieunternehmen, darunter Schwergewichte wie Nvidia und Broadcom sowie aus Unternehmen, die in der gesamten Datenlieferkette tätig sind.

Die einwöchige Reise bestätigte unseren optimistischen Ausblick für KI-Investitionen, und wir sehen Potenzial für starke Renditen innerhalb der KI-Lieferkette.

KI im Praxistest: Effizienzgewinne und neue Umsatzpotenziale

Wir sehen die langfristigen Chancen ausgewählter KI-Investitionen im gesamten Ökosystem positiv – eine Einschätzung, die durch unsere aus erster Hand gewonnenen Erkenntnisse über Anwendungsfälle von KI-Tools, die damit verbundenen Einsparungen und das zusätzliche Umsatzpotenzial gestützt wird. So demonstrierte beispielsweise der IT-Dienstleister ServiceNow, wie Vertragsverlängerungen ohne menschliches Zutun durchgeführt werden können, und hob hervor, wie es ihm gelungen ist, Herausforderungen bei der Implementierung in den Betrieben seiner Kunden zu bewältigen. Für Unternehmen, die die cloudbasierte Plattform von ServiceNow zur Organisation und Implementierung digitaler Workflows nutzen, sind die Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen offensichtlich.

Bei Nvidia drehte sich ein Gespräch mit dem Leiter des Automobilbereichs des Unternehmens darum, wie Kunden den Technologieführer um Hilfe bei der Integration von KI in den täglichen Geschäftsbetrieb bitten. Zu den Anwendungsbereichen gehörten die Automatisierung von Verwaltungsaufgaben, der effizientere Betrieb von Fabriken und die bessere Schulung von Modellen für autonomes Fahren.

Das Datenwachstum wird mit KI explodieren

Während unserer Reise äußerten sowohl Software- als auch Hardware-Unternehmen die Ansicht, dass sie in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum des Datenvolumens erwarten. Mit der Zeit werden Daten immer wertvoller, da sie für bessere Trainingsmodelle und Leistungsanalysen herangezogen werden. Nvidia hob hervor, wie der Übergang vom Training autonomer Fahrzeuge mit Fotos und Videos das Datenvolumen, das Unternehmen verwenden und speichern müssen, dramatisch erhöht hat.

Bei einem Treffen mit einem Unternehmen, das sich auf Business-to-Consumer-Kommunikation per Text und Telefon spezialisiert hat, haben wir untersucht, wie dessen Betrieb jetzt, da es KI zur Überwachung und Überprüfung von Interaktionen einsetzt, deutlich mehr Daten generiert. Für Rechenzentrums- und Hyperscaler-Unternehmen sehen wir in diesem Trend einen starken Rückenwind, da die Nachfrage nach Datenspeicher-Kapazitäten steigt.

KI-Agenten entwickeln sich zu einer wichtigen Innovation

In der Welt der Technologie steht nichts still, und die Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten war ein wiederkehrendes Thema in unseren Gesprächen. So entwickelt sich die „agentische KI“ rasant. Im Gegensatz zur herkömmlichen KI, die auf Eingaben reagiert, sind agentische Systeme so konzipiert, dass sie unabhängig und ohne menschliches Eingreifen Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen können.

Diese autonome Fähigkeit verändert bereits jetzt die Art und Weise, wie Unternehmen KI in ihren Betrieben einsetzen. Bei ServiceNow erhielten wir einen Live-Einblick, wie ihre agentenbasierten KI-Produkte Chatbot-Gespräche proaktiv überwachen, Fehler erkennen und Lösungen anbieten können, bevor menschliche Unterstützung erforderlich wird. Bei einem Treffen mit einem Betreiber einer cloudbasierten Datenplattform erfuhren wir, wie das Unternehmen agentenbasierte KI in seine Lösungen integriert, um die Interaktion der Nutzer mit Daten neu zu definieren. Anstatt sich auf statische Dashboards zu verlassen, können Kunden nun mit interaktiven Chatbots interagieren, die Daten autonom analysieren und Erkenntnisse liefern.

Unserer Ansicht nach sind die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf das Geschäftsmodell erheblich. Unternehmen planen, diese sich rasch weiterentwickelnden Funktionen zu monetarisieren, indem sie zusätzlich zu den Standard-Plattformgebühren Premium-Preise für agentenbasierte KI-Funktionen verlangen.

Risiken bei der Einführung von KI

Obwohl wir die langfristigen Chancen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI weiterhin optimistisch einschätzen, wurden in unseren Gesprächen auch Faktoren angesprochen, die die Einführungsrate verlangsamen könnten. Wir berücksichtigen diese Faktoren bei der Entwicklung unserer Anlagestrategien.

Begrenzte KI-Kenntnisse: Es ist bekannt, dass Führungskräfte in Unternehmen oft nur über begrenzte Kenntnisse der Anwendungsmöglichkeiten von KI verfügen und Bedenken hinsichtlich der Einführungskosten haben. Salesforce hat solche Herausforderungen in unserem Gespräch angesprochen – es ist wahrscheinlich, dass KI-Anbieter bei der Umsetzung eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten müssen.

Ungetestete Preismodelle: Sowohl Salesforce als auch ServiceNow sprachen davon, dass sie die Abrechnung der mit neuen KI-Produkten verbundenen Mehrkosten für Kunden anpassen müssen. Viele neue Modelle basieren auf einer verbrauchsabhängigen Preisgestaltung, aber Kunden fühlen sich mit einem „Pay-as-you-go"-Ansatz weniger wohl, da die Gesamtkosten im Voraus nicht klar sind.

Energieherausforderungen: Der Energiebedarf hat sich als das größte Hindernis für die Skalierung von KI-Technologien herausgestellt. Dies wiederum stellt eine Herausforderung für die Erweiterung von Rechenzentren und die Implementierung von KI-Lösungen in großem Maßstab dar. Infolgedessen könnte sich die Einführung verzögern, da Unternehmen nach effizienteren Computing-Lösungen suchen, darunter die Entwicklung einer besseren Energieinfrastruktur und effizienterer Technologien.

KI-Power: Neue Chancen für Energie und Industrie

Die Auswirkungen der Einführung von KI reichen weit über direkt betroffene Branchen und Unternehmen hinaus. Daher sind in unserem Forschungsprojekt Branchenexperten aus verschiedenen Bereichen eingebunden, darunter Versorgungsunternehmen, Industrie, Energie, Immobilien, Werkstoffe und andere.

Versorgungsunternehmen: Die Veränderung der Energiedynamik durch KI

Sean Lenahan, Senior Equities Analyst, und Mary Titler, Senior Fixed Income Analyst

„KI verändert die Dynamik der Stromnachfrage, wobei Rechenzentren zu einem wichtigen Treiber des Stromverbrauchs werden. Unseren Prognosen zufolge könnten Rechenzentren bis 2030 mehr als 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in den USA ausmachen, wobei KI-spezifische Einrichtungen bis 2027 die Nicht-KI-Zentren überholen werden.

Dieser Anstieg stellt den Versorgungssektor vor Herausforderungen und bietet ihm gleichzeitig Chancen. Versorgungsunternehmen werden von einem schrittweisen Anstieg der Last profitieren, und wir sehen mehrere Unternehmen, die gut positioniert sind.

Allerdings muss der Sektor auch mit infrastrukturellen Einschränkungen und langen Vorlaufzeiten für neue Erzeugungs- und Übertragungsanlagen sowie mit wachsendem lokalen Widerstand gegen die Ansiedlung von Rechenzentren fertig werden. Wir sehen attraktive Investitionsmöglichkeiten bei ausgewählten vertikal integrierten Versorgungsunternehmen, die Rechenzentren, die Strom beschaffen möchten, mehr Sicherheit bieten. Die Fähigkeit, Spitzenlasten effizient zu bewältigen und langfristige Verträge mit Hyperscale-Kunden abzuschließen, wird entscheidend sein, um in diesem sich wandelnden Umfeld Wertpotenzial zu erschließen.“

Industrie: Kühlungsbedarf steigt mit KI-Infrastruktur

Courtney Yakavonis, Senior Equity Analyst und Niranjan Aiyagari, Equity Research Analyst

„Das Management thermischer Lasten ist in KI-gesteuerten Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass die für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Modellen erforderliche Rechenleistung erhebliche Wärme erzeugt.

Der Kühlbedarf wird voraussichtlich von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigen. Mit zunehmender Rack-Dichte – die bis 2028 300 kW bis 500 kW erreichen wird – reicht die herkömmliche Luftkühlung nicht mehr aus, was einen Wechsel zur Flüssigkeitskühlung erforderlich macht. Die Flüssigkeitskühlung verbessert nicht nur die Energieeffizienz, sondern ermöglicht auch eine höhere Rechendichte und ist damit von zentraler Bedeutung für die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit der KI-Infrastruktur. Daher wird prognostiziert, dass sich der Markt für Flüssigkeitskühlung, der derzeit einen Wert von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar hat, bis 2028 verzehnfachen und 40 Prozent der Kühlungsausgaben von Rechenzentren ausmachen wird.

Technologien wie Direct-to-Chip- und Immersionskühlung gewinnen an Bedeutung, wobei Kühlmittelverteilereinheiten (CDUs) zu wichtigen Komponenten werden. Wir sehen mehrere Akteure mit fortschrittlichen Lösungen, und M&A wird zunehmend zu einem Thema, da führende Unternehmen bestrebt sind, ihre Portfolios zu erweitern.“

Ausblick: Die Investitionslandschaft im Bereich KI

Unsere einwöchige Reise nach San Francisco, bei der wir zahlreiche Managementteams getroffen haben, hat unseren positiven Blick auf das Thema KI bestätigt. Wir sind überzeugt, dass KI Innovation und Wachstum in vielen Branchen antreiben wird. Die Gespräche vor Ort haben unsere Anlagethese um wichtige Details erweitert. Überall war zu sehen, wie groß das Potenzial von KI ist – und wie schnell neue Technologien bereits heute Geschäftsprozesse verändern. Wir haben uns auch mit Entwicklungen wie agentenbasierter KI befasst – einer Weiterentwicklung autonomer Fähigkeiten mit potenziell transformativen Auswirkungen auf den Unternehmensbetrieb.

Wir konnten auch ein besseres Verständnis für die möglichen Herausforderungen rund um die Einführung von KI gewinnen – etwa den hohen Stromverbrauch, Fragen der Preismodelle und die organisatorische Vorbereitung in Unternehmen. Die Erfahrungen auf unserer Reise zeigen, dass diese Punkte eher das Tempo des KI-Rollout bremsen, aber keine unüberwindbaren Hürden darstellen.

Die massiven Investitionen in Infrastruktur und das explosionsartige Datenwachstum bestärken uns in unserer Überzeugung, dass KI sich in einer starken Wachstumsphase befindet. Aus Anlagesicht erkennen wir Chancen nicht nur bei Technologieführern wie Nvidia und Microsoft, sondern auch im gesamten Ökosystem von Enablern und Lösungsanbietern.