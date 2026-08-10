Robo-Advisor kämpfen mit der 0-Euro-Schwelle von Brokern. KI sollte Trends vorab erkennen, sodass Robos trotz Servicegebühren den Markt schlagen können. Ist der Traum gescheitert?

Der Markt der Robo-Advisor leidet unter der „0-Euro-Falle“. Seit Neobroker kostenlosen Handel etabliert haben, muss jeder Anbieter erklären, warum er überhaupt Geld kostet. Für den Service der Vermögensaufteilung sind immer weniger Privatanleger zu zahlen bereit.

Dem Einsatz von KI galt als Ausweg, um die Portfolioentscheidungen der Robo-Advisor zu verbessern und den Kapitalmarkt zu schlagen. „Natural-Language-Processing-basierte Sentimentanalyse von Quartalsberichten und SEC-Filings kann messbare Überrenditen generieren“, schreiben die Studienautoren. Doch ein Großteil der Robo-Advisor nutzt KI gar nicht für das Portfoliomanagement, wie aus einer Studie des Leipziger Vermögensverwalters Evergreen hervorgeht.

Um den KI-Einsatz einzuschätzen, wertete Evergreen im Juli 2026 die Websites von 33 Anbietern des deutschen Robo-Advisory-Markts aus. Von den untersuchten Anbietern werben sieben explizit mit KI, 13 nutzen implizite Begriffe wie smart oder Intelligenz und 13 verzichten ganz darauf. Nur fünf der 33 untersuchten Anbieter nutzen KI tatsächlich in der Anlageentscheidung. Die Studienautoren haben eine Auswahl der Anbieter in einer Tabelle detailliert betrachtet.

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„Für die Kernaufgabe der meisten Robo-Advisors, die langfristige, diversifizierte Geldanlage in ETFs, bietet KI keinen nachweisbaren Mehrwert gegenüber klassischer Finanzmathematik“, sagt Benjamin Kaden, Leiter Portfoliomanagement bei Evergreen. Für die Assetklassen-Allokation und das Rebalancing-Timing sind die bewährten quantitativen Verfahren nicht unterlegen und kostengünstiger. Kaden ergänzt: „Wir nutzen statistische Modellierung: Faktormodelle, Korrelationsanalysen, Optimierungsal‐ gorithmen.“

Risiken von KI im Portfoliomanagement

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz im Portfoliomanagement ist mit spezifischen Risiken verbunden. Da ist zunächst das Problem des Overfitting: Ein Modell orientiert sich so eng an vergangenen Kursverläufen, dass es bei neuen Marktbedingungen versagt.

Wo Algorithmen als Black Box operieren, wird es zudem schwierig, regulatorisch geforderte Transparenz herzustellen. Und schließlich verändern sich KI-Modelle mit der Zeit: Der sogenannte Modell-Drift macht eine kontinuierliche Rekalibrierung nötig. Und verursacht damit Kosten, die gebührensensitive Anbieter nicht an die Kunden weiterreichen können.

Die Kosten stellen dabei nach wie vor ein Problem dar. Die pauschalen Servicegebühren von 0,8 Prozent pro Jahr, die Robo-Advisor erheben, hängen Robos im Vergleich zu Brokern ab. Für den reinen Kauf von Wertpapiere berechnen Broker bekanntlich keine jährliche Gebühr in Prozent.

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Zum 30. Juni 2026 lief die deutsche Übergangsausnahme zum EU-weiten Verbot von Payment for Order Flow aus – jenem Erlösmodell, mit dem Neobroker den kostenlosen Handel querfinanzierten. Nach dem Aus des Modells könnte sich der Kostenunterschied zumindest relativieren, auf dem die „0-Euro-Falle“ basiert.

Altersvorsorgedepot als Wachstumschance für Robo-Advisor

Einen zusätzlichen Wachstumsimpuls dürfte das Altersvorsorgedepot liefern, das der Bundestag im März 2026 beschlossen hat und das zum 1. Januar 2027 startet: Es koppelt staatliche Zulagen an eine Kostendeckelung von maximal einem Prozent jährlicher Effektivkosten – eine Grenze, die viele Robo-Advisor schon heute unterschreiten.

Regulatorisch dürfte der Druck derweil eher auf der Marketingseite als auf der Technologieseite zunehmen: Automatisierte Portfolioverwaltung gilt nach dem EU AI Act in der Regel nicht als Hochrisiko-System, dessen strengere Vorgaben ohnehin erst ab Dezember 2027 greifen. Wer mit KI wirbt, ohne sie einzusetzen, muss sich schon jetzt nicht vor einem KI-Gesetz fürchten – sondern vor dem Irreführungsverbot des UWG und den Wohlverhaltensregeln der Mifid II.