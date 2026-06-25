Portfoliomanagerin Tiffany Wade und Aktien-Analyst David Goodman, beide von Columbia Threadneedle Investments, zu klaren Gewinnern und Verlierern des KI-Booms.

Erkenntnisse einer US-Investmentreise Jenseits des Hypes: Die Vorteile von KI nehmen konkrete Formen an

Big Tech-Region San Francisco: KI verändert die Rolle von Expertise – ersetzt sie aber nicht; in vielen Fällen steigt ihre Bedeutung sogar.

Unsere jüngste, research-getriebene Investmentreise hat bestätigt, dass KI bereits echte Effizienz- und Produktivitätsgewinne ermöglicht – allerdings in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Die stärksten Unternehmen profitieren nicht durch den bloßen Zugang zu Modellen, sondern durch deren Umsetzung: Datenqualität, Prozessgestaltung und die Fähigkeit, zu entscheiden, wann ein KI-Ergebnis verlässlich ist und wann nicht. Diese Uneinheitlichkeit macht Selektivität für Investoren entscheidend.

Im Frühsommer verbrachte eine Gruppe unserer Analysten und Portfoliomanager mehrere Tage in San Francisco im Rahmen unserer laufenden Forschung zu künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen auf Investitionsmöglichkeiten. Die Reise bestätigte eine einfache Erkenntnis: KI erzeugt inzwischen reale – aber sehr ungleich verteilte – Geschäftsergebnisse.

Wir trafen zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Software, Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter, wobei sich eine konsistente Botschaft herauskristallisierte. Die experimentelle Phase weicht messbaren Produktivitätsgewinnen in ausgewählten Arbeitsprozessen, doch eine breit angelegte Transformation verläuft langsamer, schwieriger und stärker unternehmensspezifisch, als es die Markteuphorie vermuten lässt. Für Investoren ist diese Differenz entscheidend: Die nächste Phase der KI-Adoption dürfte Selektivität eher belohnen als breite Marktexponierung.

KI steigert operative Effizienz

Die klarsten Effekte zeigen sich dort, wo Aufgaben wiederkehrend, datenintensiv und gut messbar sind. Bei einer Konsumentenplattform, die wir besuchten, bearbeitet ein KI-gestütztes Support-Tool bereits rund 40 Prozent der Kundenanfragen ohne menschliches Eingreifen. Die Auswirkungen auf die Servicekosten sind erheblich.

Im Bereich Life Sciences erweitern generative KI-Tools für das Moleküldesign die Zahl potenziell geeigneter Wirkstoffkandidaten in der Frühforschung und erhöhen damit langfristig die Erfolgswahrscheinlichkeit in der Entwicklung.

Andernorts ermöglicht KI auch Nicht-Software-Spezialisten, einfache interne Tools selbst zu erstellen und verkürzt damit Prozesse, für die zuvor externe Dienstleister oder spezialisierte Teams nötig waren. Diese Entwicklungen sind keine abstrakten Zukunftsvisionen, sondern operative Verbesserungen mit klarer ökonomischer Relevanz.

Kernaussage:

Die nächste Generation von KI-Gewinnern wird sich aus Unternehmen zusammensetzen, die KI in klar abgegrenzten, messbaren Prozessen einsetzen, in denen Produktivitätsgewinne nachweisbar, skalierbar und dauerhaft sind.

KI im Coding gewinnt an Dynamik

Die Softwareentwicklung ist ein Bereich mit besonders schnellen Fortschritten. Mehrere Managementteams berichteten von einem deutlichen Produktivitätssprung im vergangenen Jahr, getrieben durch bessere Tools und breitere Nutzung. In einigen Fällen wird bereits ein signifikanter Anteil des neuen Codes autonom oder KI-unterstützt erstellt.

Ein Unternehmen erklärte, dass rund 10 Prozent des Produktionscodes von KI geschrieben werden, während ein anderes angab, etwa 75 Prozent des neuen Codes sei KI-generiert – nach 50 Prozent im Vorjahr.

Auch in Backoffice-Funktionen ist der Trend sichtbar, wenn auch langsamer. Besonders in der Finanzautomatisierung zeigte sich Fortschritt: Routineberichte und wöchentliche Performance-Zusammenfassungen, die früher Tage dauerten, werden nun innerhalb weniger Stunden erstellt. Die Effekte sind bislang noch begrenzt, aber zunehmend belastbar.

Kernaussage:

Die Evidenz deutet darauf hin, dass KI in der Softwareentwicklung und im Backoffice signifikante Produktivitätsgewinne ermöglicht. Unternehmen, die diese Systeme skalieren und effizient integrieren, können Margen deutlich verbessern.

KI-Effekte – von der Theorie zur Praxis

Kaum ein Unternehmen verfügt derzeit über ein vollständig ausgereiftes System zur Messung von KI-Renditen. Das bleibt eine Baustelle. Gleichzeitig hat sich die Diskussion jedoch verschoben: Nicht mehr die grundsätzliche Frage, ob sich Investitionen lohnen, steht im Vordergrund, sondern wie stark die Effekte tatsächlich sind.

Während viele Projekte vor einem Jahr noch auf reiner Überzeugung basierten, sehen Managementteams heute genügend Evidenz, um positive Renditen zu vermuten – auch wenn diese noch nicht exakt quantifizierbar sind. Die Perspektive hat sich verschoben von „wir glauben, dass es funktioniert“ zu „wir wissen, dass es funktioniert – nur nicht genau in welchem Ausmaß“.

Das ist ein entscheidender Wandel. KI ist kein reines Glaubensprojekt mehr, aber auch kein universeller Profithebel. Der Nutzen hängt stark vom Einsatzgebiet, der Integration in Prozesse und der organisatorischen Anpassungsfähigkeit ab.

Daraus ergibt sich eine zentrale Schlussfolgerung: Wettbewerbsvorteile entstehen weniger durch den Zugang zu KI-Modellen als durch deren Implementierung. Die erfolgreichsten Unternehmen konzentrieren sich nicht nur auf Modellleistung, sondern auf Datenqualität, Workflow-Design, Bewertungsmetriken und menschliche Kontrolle. Besonders in wissensintensiven Branchen wird deutlich: Die richtigen Fragen zu stellen, Erfolgskriterien zu definieren und KI-Ergebnisse kritisch zu bewerten, wird zunehmend zur Kernkompetenz. KI verändert die Rolle von Expertise – ersetzt sie aber nicht. In vielen Fällen steigt ihre Bedeutung sogar.

Kernaussage:

Die Transparenz über KI-Renditen nimmt zu, doch die Effekte bleiben selektiv. Früh agierende Unternehmen mit starker Umsetzungskompetenz dürften einen klaren Vorteil haben.

Struktureller Druck auf SaaS-Modelle

Die Reise zeigte zudem, dass KI-Investitionen andere Ausgabenbereiche unter Druck setzen. Unternehmen finanzieren die KI-Einführung unter anderem durch geringere Neueinstellungen, strengere Kostenkontrolle und eine kritischere Prüfung von Softwarebudgets. Besonders relevant ist dies für Enterprise-Software.

Viele Unternehmen unterscheiden zunehmend zwischen Systemen, die zentrale Daten verwalten, und punktuellen Anwendungen, die sich darum herum bewegen. Plattformen mit „Single Source of Truth“-Charakter gelten als vergleichsweise gut geschützt, da dort die relevanten Daten liegen.

Nischenlösungen hingegen geraten stärker unter Druck – insbesondere dann, wenn ähnliche Ergebnisse durch KI-gestützte Workflows innerhalb übergeordneter Systeme erreicht werden können. Dies könnte mittelfristig zu Preisdruck, breiterem Funktionsumfang und höherer Kundenabwanderung in Teilen des Softwaremarkts führen.

Kernaussage:

Datenintegrierte Plattformen sind im KI-Umbruch besser positioniert als punktuelle Softwarelösungen, die als austauschbarer gelten.

Kosten bestimmen die Wahl der KI-Modelle

Ein weiterer zentraler Befund ist die pragmatische Herangehensweise bei der Modellauswahl. Führende Anbieter behalten zwar klare Vorteile, doch Unternehmen setzen nicht automatisch auf die bekanntesten Modelle.

Stattdessen werden Modelle anhand von Kosten, Geschwindigkeit und aufgabenspezifischer Leistung verglichen. Wenn die Qualitätsunterschiede gering sind, greifen Unternehmen bewusst zu günstigeren Alternativen.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen entschied sich für ein weniger bekanntes Modell zur Zusammenfassung von Reviews, da der Qualitätsvorsprung teurerer Modelle den Preisaufschlag nicht rechtfertigte.

Das deutet darauf hin, dass sich kein einheitliches Preismodell durchsetzen muss. Wertschöpfung könnte sich über ein breiteres Spektrum von Anbietern verteilen, abhängig von der konkreten Anwendung. Für Investoren wird das Umfeld damit komplexer als ein reines „Scale wins“-Narrativ.

Kernaussage:

Die Nachfrage verschiebt sich in Richtung „Best-fit“-Modelle. Nutzer priorisieren Nutzen und Kosten gegenüber maximaler Modellleistung – was die Auswahl relevanter Anbieter erweitert.

Fazit: KI schafft messbaren wirtschaftlichen Nutzen – die Wirkung bleibt jedoch selektiv verteilt

Die Gespräche und Beobachtungen zeigen deutlich: KI entwickelt sich zu einem wirtschaftlich messbaren Faktor. Die Effekte sind jedoch enger, operativer und deutlich stärker unternehmensabhängig, als es die breite Erzählung vermuten lässt.

Einige Unternehmen werden durch Datenqualität, ineffiziente Prozesse, knappe Budgets oder mangelnde organisatorische Reife gebremst. Die Gewinner hingegen zeichnen sich durch starke Datenbasis, disziplinierte Umsetzung und die Fähigkeit aus, KI in nachhaltige Ergebnisse zu überführen. Vor diesem Hintergrund eröffnen sich vor allem Chancen für selektive Investitionen.

Warum Columbia Threadneedle Investments für Aktienanlagen? Mehr zu den Aktien-Anlagekapazitäten.