KI lässt Softwareaktien taumeln, doch nicht jeder Anbieter verliert. Wo Anleger die eigentlichen KI-Gewinner suchen sollten, erläutern zwei Swisscanto-Spezialisten.

Anlegertipp KI setzt Software unter Druck – doch es gibt Gewinner

Investmentthema Künstliche Intelligenz: Anleger sollten nicht nur auf klassische Softwareaktien schauen, raten Bertrand Born und Luca Menozzi von Swisscanto.

Softwareaktien galten dank hoher Margen und wiederkehrender Umsätze durch planbare Abomodelle lange als verlässlicher Wachstumskern vieler Portfolios. Zunehmend übernehmen jedoch KI-Agenten den Markt – und die Aktienkurse der entsprechenden Titel kannten in der letzten Zeit vor allem eine Richtung: bergab.

Doch nicht jedes Softwareunternehmen, das kurzfristig unter Druck geraten ist, ist langfristig strukturell gefährdet. Mit dem Ausverkauf entstehen daher günstige Einstiegschancen bei jenen Unternehmen, die zu den Gewinnern der Einführung künstlicher Intelligenz (KI) zählen.

Besonders gefährdet sind unseres Erachtens Geschäftsmodelle, die auf klar abgrenzbaren Anwendungen oder nutzerbasierten Preismodellen beruhen. Auch Bereiche wie Softwareentwicklung, IT-Dienstleistungen oder standardisierte Anwendungen könnten unter Druck geraten.

Anders sieht es bei Unternehmen aus, die tiefer in der digitalen Wertschöpfungskette verankert sind. Hier kann KI sogar zum Wachstumstreiber werden.

Die KI-Gewinner sitzen nicht nur bei klassischer Software

Viele Diskussionen konzentrieren sich derzeit auf große Software-Konzerne und klassische Software-as-a-Service-Modelle, bei denen Programme über das Internet gemietet werden. Doch der KI-Boom reicht weit über Anwendungssoftware hinaus. Besonders interessant sind aktuell diese drei Bereiche:

Digitale Infrastruktur bietet die breite technische Grundlage und ist damit für den KI-Ausbau unentbehrlich. Dazu zählen nicht nur Halbleiter und Speicherchips, sondern auch Netzwerktechnik, Rechenzentrumsinfrastruktur, Datenverarbeitung und Stromversorgung. KI ist rechenintensiv. Je stärker Unternehmen KI in ihre Prozesse integrieren, desto höher wird der Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur. Davon können auch Anbieter profitieren, die auf den ersten Blick nicht zu den klassischen KI-Gewinnern zählen. Ein Unternehmensbeispiel ist Datadog. Das US-amerikanische Unternehmen betreibt eine Plattform zur Echtzeitüberwachung der gesamten IT-Infrastruktur und aller Softwareanwendungen von Unternehmenskunden. Der Dienst richtet sich an Entwickler, IT-Betriebsteams und Anwender, die an der digitalen Transformation und der Cloud-Migration beteiligt sind. Digitale Sicherheit gewinnt unsere Meinung nach ebenfalls an Bedeutung. Mit der Verbreitung von KI steigen die Anforderungen an Cybersecurity, Datenschutz und die Absicherung kritischer Systeme. KI kann zwar Angriffe effizienter machen, aber auch Verteidigungssysteme verbessern. Unternehmen, die digitale Infrastrukturen schützen, könnten deshalb zu den strukturellen Profiteuren des KI-Zeitalters gehören. Ein Beispiel: Palo Alto Networks zählt zu den weltweit führenden Cybersicherheitsunternehmen und konnte bislang auch mit einer relativ hohen Eigenkapitalrendite punkten. Lösungen des US-Unternehmens versprechen, kritische Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen. Digitale Befähigung umfasst als Thema Unternehmen, die mithilfe digitaler Technologien Produktivität, Automatisierung oder Wissensvermittlung verbessern. Dazu zählen etwa Anbieter aus den Bereichen Robotik, Automatisierungstechnik oder digitale Bildung. Auch hier geht es nicht nur um Software im engeren Sinne, sondern um die Frage, wie digitale Technologien Arbeitsprozesse verändern und effizienter gestalten. Ein Beispiel hierfür ist Fanuc, einer der global führenden Hersteller von Industrierobotern. Durch Fabrik-Automatisierung lässt sich der Material- und Energieverbrauch pro produziertem Bauteil reduzieren. Das japanische Branchenschwergewicht zeichnet sich zudem durch hohe Margen im Peer-Vergleich aus.

Ausverkauf sorgt für attraktive Bewertungen – doch Marktposition entscheidet

Der Druck auf Softwareaktien hat in Teilen des Marktes zu günstigen Bewertungen geführt. Doch der Abverkauf allein ist kein Kaufsignal. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen auch in einer KI-geprägten Welt über Preissetzungsmacht, technologische Relevanz und ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell verfügt.

Anwendungssoftware und IT-Dienstleistungen bleiben besonders anfällig für Disruption. Infrastruktur-Software, Datenverarbeitung, Cybersecurity und Automatisierung erscheinen dagegen robuster. Dort entstehen Chancen nicht trotz, sondern gerade wegen KI.

Breite Wetten auf den Softwaresektor greifen daher zu kurz. Anlegerinnen und Anleger müssen stärker analysieren, wo ein Unternehmen in der digitalen Wertschöpfungskette steht, wie leicht seine Leistungen durch KI ersetzt werden können und ob es selbst vom steigenden Infrastrukturbedarf profitiert. KI wird bestehende Geschäftsmodelle angreifen, Preismodelle verändern und manche Anwendungen überflüssig machen. Gleichzeitig könnten neue Chancen in den Bereichen entstehen, die den KI-Ausbau ermöglichen.

Über die Autoren Bertrand Born ist Lead-Portfoliomanager bei Swisscanto, der Asset-Management-Marke der Zürcher Kantonalbank.