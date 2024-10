Unsere Prognosen für den KI-Rechenbedarf liegen wesentlich höher als der Konsens. Sie deuten auf ein Wachstum des KI-Marktes um jährlich durchschnittlich 50 Prozent auf 500 Milliarden US-Dollar bis 2028 hin.

Grafik 1: Strombedarf von KI-Datenzentren (in MW)

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, September 2024

Der Anteil von Rechenzentren (für KI und Nicht-KI) am gesamten jährlichen Stromverbrauch in den USA könnte bereits im Jahr 2028 bis auf 17,5 Prozent steigen. Konkret könnte der Energiebedarf von US-Rechenzentren von 211 TWh im Jahr 2023 auf über 800 TWh im Jahr 2028 steigen.

Strombedarf: Welche Optionen es für Rechenzentrenbetreiber gibt

1) Nutzung bestehender Stromerzeugungsquellen: Die Vereinbarung von Amazon Web Services mit Talen Energy verdeutlicht das Potenzial von Kernkraftwerken, und auch bei Gaskraftwerken gibt es ähnliche Möglichkeiten. Sie könnten auf der Grundlage unserer aktuellen Nachfrageprognose den Strombedarf zunächst bis 2027 decken. Die Bereitschaft der Kunden, Ausfallrisiken einzugehen, und die Einhaltung von Dekarbonisierungszielen werden dabei eine wichtige Rolle spielen.

2) Der Strombedarf kann mit Projekten gedeckt werden, die bereit für die Netzeinspeisung sind: Angesichts der steigenden Zahl von Projekten in der Pipeline (die auf Übertragungsanlagen oder Upgrades warten, bevor sie an das Netz angeschlossen werden können) stehen die Herausforderungen bei der Zusammenschaltung der Übertragungsnetze im Mittelpunkt. Bis Ende 2023 warteten etwa 2.600 GW an Stromkapazitäten auf den Netzanschluss – ein Volumen, das die gesamte installierte Leistung des Kraftwerksparks der USA übertrifft. Davon entfallen 95 Prozent auf Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.

Wir sehen ermutigende regulatorische Bemühungen zur Verbesserung des Netzanschlussverfahrens. So schreibt die Verordnung 2023 der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) vor, dass Projekte gebündelt geprüft werden. Gegen Übertragungsnetzbetreiber, die ihre Dokumentation in Genehmigungsverfahren nicht rechtzeitig abschließen, werden Strafen verhängt. Darüber hinaus hat das Energieministerium (Department of Energy, DOE) im April 2024 einen Fahrplan herausgegeben, der darauf abzielt, die Zusammenschaltungsprozesse zu verbessern und entsprechende neue Fast-Track-Optionen zu schaffen.

Unter relativ konservativen Annahmen gehen wir davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren durch Kapazitätserweiterungen zusätzliche Energie zur Verfügung stehen könnte.

3) Verbesserungen der Netzeffizienz: Die Verbesserung der Netzeffizienz durch Digitalisierung und Automatisierung kann zu einer höheren Netzauslastung führen. Unsere Analyse deutet darauf hin, dass mit den bestehenden Erzeugungsquellen die Probleme bei der Zusammenschaltung der Übertragungsnetze behoben werden könnten. Aber selbst wenn diese Möglichkeiten nicht zum Einsatz kommen, wird unserer Einschätzung nach in den USA bis 2028 ausreichend Strom zur Verfügung stehen.

Mehr Strom könnte verfügbar werden, wenn:

die Zusammenschaltungsverfahren verbessert und mehr Kapazität aufgebaut wird

mehr Netzkapazität für Rechenzentren und andere Endverbraucher zur Verfügung steht

Technologie die Effizienz steigert.

Wie wirkt sich das KI-Wachstum auf die Kohlenstoffemissionen?

Da das KI-Wachstum sehr energieintensiv sein wird, haben wir die Auswirkungen auf die CO2-Emissionen und die Folgen für Investitionen in die Energiewende analysiert.

Um die Auswirkungen auf die CO2-Emissionen zu quantifizieren, haben wir unsere Schätzungen für die Stromversorgung zur Deckung der prognostizierten Nachfrage nach Rechenzentren herangezogen und zwei Szenarien durchgespielt:

In einem Worst-Case-Szenario, in dem die Energie aus fossilen Brennstoffen stammt, würden die US-Emissionen bis 2028 um 7 Prozent steigen. Realistischer ist, dass der Anstieg der US-Emissionen etwa 2 Prozent betragen könnte, sofern ein wesentlicher Anteil der Energie aus sauberen Energiequellen stammt.

Alle großen Technologieunternehmen haben ehrgeizige Ziele für die Emissionsreduzierung. Da die KI wächst und die damit verbundenen Emissionen steigen, werden diese Ziele unter Druck geraten. Wichtig ist jedoch, dass sich alle großen Tech-Unternehmen im Zusammenhang mit diesen Emissionsminderungszielen dazu verpflichtet haben, ihre Rechenzentren mit 100 Prozent sauberer Energie zu betreiben: Einige haben sich verpflichtet, ihre Rechenzentren rund um die Uhr mit kohlenstofffreier Energie zu betreiben (Google). Andere (Amazon, Microsoft) haben sich verpflichtet, 100 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen; folglich für 100 Prozent des verbrauchten Stroms Stromabnahmeverträge für grüne Energie abzuschließen. Aus diesen Verpflichtungen resultiert der Grund für umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energien.

Big Player aus dem Technologiesektor sind die größten Abnehmer von Verträgen über erneuerbare Energien. Ihnen kommt daher eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung der Entwicklung des Sektors zu. In jüngster Zeit gab es entsprechende Ankündigungen, beispielsweise von Amazon und Microsoft.

Trotz des Ziels, ihre Rechenzentren zu 100 Prozent mit sauberer Energie zu versorgen, werden die Ambitionen durch die Schwankungen der Erneuerbaren strukturell gebremst. Dies bedeutet, dass Hyperscaler – wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform – immer noch auf einige CO2-emittierende Energiequellen angewiesen sind. Nimmt man Google als Beispiel, so stammen insgesamt 66 Prozent des konzernweiten Stromverbrauchs aus sauberer Energie.

Wir gehen davon aus, dass ein zusätzlicher Gasverbrauch das Ergebnis eines erhöhten Energiebedarfs sein könnte, wenn KI wächst. Sollte sich der erhöhte Gasbedarf mit unseren Prognosen für Rechenzentren decken, könnte der Verbrauch bis 2028 um 8 Prozent steigen.

Wir sind davon überzeugt, dass der steigende Energiebedarf das Engagement der Branche für Investitionen in saubere Energie nicht beeinträchtigen wird.

Wir gehen davon aus, dass Big Tech auch weiterhin eine wichtige Triebkraft für die Energiewende sein wird – und das umfasst auch auf die Speicherung von Energie, die dem Netz Flexibilität verleiht. Das Wachstumspotenzial von Speicherentwicklern und Herstellern von Clean-Tech-Anlagen ist enorm.

Was andere saubere Energiequellen angeht, so sind Kernkraftwerke und kleine modulare Reaktoren (SMR) gute Lösungen für Rechenzentren, da sie sauberen Grundlaststrom liefern können, wie der jüngste Vertrag zwischen Constellation Energy und Microsoft zeigt. Wir sind jedoch der Meinung, dass sie eher Lösungen für den Bedarf jenseits des nächsten Jahrzehnts sind, da die Zeitspanne für die Skalierung, die behördlichen Genehmigungen und den Bau sehr lang ist.

Welche Auswirkungen wir für die Investitionen sehen

Erneuerbare Energien werden eine wichtige Rolle bei der Deckung des Energiebedarfs von Rechenzentren spielen, aber sie werden nicht die einzige Energiequelle sein. Eine Kombination aus verschiedenen Quellen wird den Bedarf sicherstellen.

Ausgewählte regulierte Energieversorgungsunternehmen verzeichnen einen Anstieg der kommerziellen Last, die größtenteils auf Rechenzentren zurückzuführen ist. Das dürfte zwei wesentliche Vorteile mit sich bringen:

Eine höhere Last verteilt die Kosten auf eine größere Basis und kann die Kundenrechnungen verbilligen.

Diese Dynamik könnte künftige aufsichtsbehördliche Schritte abmildern.

Darüber hinaus könnten auch stromabhängige Unternehmen profitieren. Unter sonst gleichen Bedingungen würde eine erhöhte Stromnachfrage die kurzfristigen Strompreise stützen. Aus unseren Gesprächen mit Unternehmen geht zudem hervor, dass Kunden aus dem Technologiesektor bereit sind, einen Aufschlag zu zahlen, um ihre Umweltfreundlichkeit zu unterstreichen.

Die Nachfrage nach zusätzlichem Strom würde Erdgas-Midstream-Unternehmen zugutekommen, da sie Erdgasleitungen und die dazugehörige Infrastruktur bauen und betreiben.

Trotz des Drucks auf die CO2-Emissionen durch die Intensität der AI-Stromerzeugung erwarten wir nicht, dass die Unternehmen von ihren Investitionsverpflichtungen im Bereich der sauberen Energien abrücken werden. Wir gehen davon aus, dass die Investitionen in erneuerbare Energien und Speicherung in diesem Jahrzehnt weiter zunehmen und sich im nächsten Jahrzehnt auf Kernkraft und Kernreaktoren ausweiten werden; auch die Nachfrage nach sauberen Technologien wie CCS (Kohlenstoffabscheidung und -speicherung) dürfte sich beschleunigen.

Risiken: Netzkapazitäten und Regulierung

Wie wir aus den Gesprächen mit Unternehmen entnehmen, ist der Mangel an Netzkapazitäten eine echte Herausforderung – die sich durch das Wachstum von KI und Rechenzentren wahrscheinlich noch verschärft. Das Hauptproblem bei der Beschleunigung von Investitionen in die Stromübertragung sind nach wie vor die Genehmigungen, da die Regulierungsbehörden auf Bundes- und Landesebene keine Fortschritte bei der Lösung regionaler Probleme machen. Die Unternehmen betonen, dass die Digitalisierung des Netzes sehr wichtig wird, weil die Infrastruktur intelligenter werden muss. Intelligente Zähler, Sensoren und Softwareautomatisierung müssen besser eingesetzt werden. Das deckt sich mit unserer Auffassung über die Bedeutung der Netzeffizienz als wichtigem Teil von Energielösungen, woraus sich wiederum Chancen für Unternehmen der Elektroindustrie ergeben.

