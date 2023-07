Künstliche Intelligenz und der Aktienmarkt „Im Moment riecht KI noch ein bisschen nach Medienspektakel“

Rob Almeida: Brad, Sie stehen im regelmäßigen Austausch mit Unternehmen, in die Sie investieren. Wie ordnen die dortigen Experten das Thema KI ein?

Brad Mak: Sie vergleichen KI mit der Erschaffung des Internets, der Erfindung des Mobiltelefons. Allerdings gibt es wie bei jedem Mal, wenn die Technologieentwicklung einen großen Sprung macht, mehr Fragen als Antworten. Mein Eindruck ist, dass KI im Moment noch ein bisschen nach Medienspektakel riecht. Es fühlt sich sehr ähnlich an wie 1999 und 2000, als jedes Unternehmen Dotcom an seinen Namen hängte, und wie in den frühen 2010er-Jahren, als jedes Unternehmen betonte, es sei ein Cloud-Unternehmen. Jetzt stellt jedes Unternehmen ins Schaufenster, dass KI ihm helfen wird.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, das neue Grundrauschen zu durchdringen und zu verstehen, wie KI sich in den nächsten drei bis fünf Jahren auf Branchen und Unternehmen auswirken könnte. In welchen Bereichen ist es am offensichtlichsten, dass die Unternehmen stark profitieren können? Bei welchen Unternehmen und Branchen bleibt der Einfluss vernachlässigbar, kann aber dennoch unterstützend wirken? Und welche Unternehmen werden möglicherweise in Bezug auf ihr Geschäftsmodell, ihren Gewinn und ihre Gewinnspannen gefährdet sein?

Almeida: Es handelt sich um eine Art schöpferische Zerstörung nach Schumpeter – Innovatoren werden von neuen Innovationen überflügelt. Was müssen wir über die Rolle von KI wissen?

Mak: In den nächsten drei bis fünf Jahren werden wir erleben, dass Unternehmen, die in den vergangenen zehn bis zwanzig Jahren gegründet wurden und über etablierte Profitpools verfügen, sich verteidigen müssen. Sie werden nach Möglichkeiten suchen, KI zu nutzen, um ihre Profite zumindest zu schützen und dann zu versuchen, sie zu erweitern. Hunderte, wenn nicht Tausende von neuen Unternehmen werden nach Finanzierung gieren. Die meisten von ihnen werden nicht erfolgreich skalieren können, aber es wird wahrscheinlich eine Handvoll geben, die richtig gut dastehen werden.

KI macht Arbeitsabläufe, sich wiederholende Aufgaben effizienter. Und die Technologie wird immer intelligenter. Kurzfristig drängt sich das Thema noch nicht auf, aber langfristig stellen sich Fragen: Die Arbeitswelt wird zweifellos unter Druck geraten. Bedeutet das dann, dass es weniger Arbeitsplätze gibt, für die – als Beispiel – Software-Hersteller ihre Produkte entwickeln und verkaufen können?

Almeida: Sie meinen, wenn Wertschöpfung durch KI erledigt wird, fallen massiv Einnahmequellen weg?

Mak: Genau. Nehmen Sie einen Unternehmenssoftware-Anbieter, der Software zur Automatisierung eines Arbeitsablaufs verkauft. Sie führen KI-Merkmale und -Funktionen ein, ähnlich wie ein Copilot, und verlangen dafür mehr Geld. Wir wissen nicht, wie viel die Kunden bereit sein werden, dafür zu zahlen. Aber sicherlich werden sie die Produktivitätssteigerung dem Anbieter vergüten. Die Kehrseite der Medaille ist, wenn ein – oder jedes – Fortune-500-Unternehmen dann sagt, wir brauchen 5 Prozent unserer Mitarbeiter nicht mehr. Wir wissen nicht: Ist der Effekt auf die allgemeine konjunkturelle Entwicklung neutral? Ist sie positiv? Oder sogar negativ?

Almeida: Angesichts der gestiegenen Zinsen ist Geld nicht mehr so billig wie in den vergangenen Jahren zu haben. Gleichzeitig stehen die Unternehmen in der Breite komplexen und kostspieligen Großaufgaben wie Onshoring, Reshoring und der Stärkung ihrer Lieferketten gegenüber. Schaffen die Unternehmen es, jetzt auch noch KI obendrauf zu wuppen?

Mak: Sie haben keine andere Wahl. Ein Unternehmen, das sich dieser potenziellen Disruption gegenübersieht und keinen KI-Plan hat, wird letztendlich disruptiert. Die vergangenen zehn Jahre waren von niedrigen Zinsen und kostenlosem Geld geprägt, das viele Unternehmen in den Bereichen Finanztechnologie und Biotechnologie finanzierte und teils auch alimentierte. Die gewaltigen Finanzzuflüsse haben sich verflüchtigt, aber es gibt immer noch reichlich finanzielle Feuerkraft bei Venture-Capital- und Private-Equity-Firmen – sie finanzieren die zu erwartende Welle von KI-Unternehmen.

Almeida: Welche Unternehmen sind denn für Anleger besonders interessant?

Mak: Der Markt entwickelt sich ständig weiter, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Als Investoren haben wir in der Vergangenheit immer versucht, auf die Anbieter zu setzen, die die erforderlichen Mittel bereitstellen – sei es das Kapital, die Rechenleistung, Hardware oder Halbleiter, die für die Umsetzung neuer technologischer Entwicklungen erforderlich sind. Hier kommt aktives Management, hier kommt unsere globale Forschungsplattform ins Spiel. Wir sehen uns die Unternehmen genau an. Wer profitiert umfänglich? Wer gibt nur eine Menge an Pressemitteilungen heraus, deren Substanz fragwürdig ist?

Almeida: Schon einmal, in den frühen 2000er-Jahren, als alles, was mit Dotcom oder Dotnet warb, in schwindelerregende Höhen stieg und dann abstürzte, geriet die Realwirtschaft in Mitleidenschaft. Viele Menschen wurden arbeitslos, sie konnten sich die Waren und Dienstleistungen nicht mehr leisten, die sie vorher konsumierten. Drohen durch KI auch jetzt wieder schwere wirtschaftliche Verwerfungen, die sich letztlich quer über alle Portfolios hinweg auswirken würden?

Mak: KI wird zunächst zu mehr Effizienz in jedem Unternehmen führen. Wir werden sehr viel Innovation sehen, das Innovationstempo dürfte sich weiter beschleunigen. Es gibt schon jetzt Life-Science- und Pharmaunternehmen, die KI nutzen, um bei der Entdeckung von Wirkstoffen zu helfen. Dadurch wird die Zeit bis zur Entdeckung eines Medikaments verkürzt, was massiv Kosten spart.

Almeida: Und damit wird die Markteinführung von Medikamenten beschleunigt.

Mak: Ja. Das Gleiche gilt für die Erstellung von Inhalten, egal ob es sich um Bilder, Videos oder anderen kreativen Content handelt. Die bislang damit beschäftigten Mitarbeiter müssen weniger Zeit mit relativ banalen Aufgaben verbringen und haben mehr Zeit dafür, um Dienstleistungen und Produkte schöpferisch mit einem Mehrwert auszustatten, der den Umsatz des Unternehmens steigert.

Almeida: Auch wenn sich durch den KI-Einsatz Produktivitätssteigerungen einstellen – KI-Technologien werden ein Unternehmen, das bereits Probleme mit seinen Produkten und Dienstleistungen hat, wahrscheinlich nicht retten. Ein Unternehmen, das in den 2010er-Jahren gut lief, weil es Arbeitsplätze ins Ausland verlagerte und mit Blick auf seine Finanzierung von den niedrigen Zinsen profitierte, ist nun sowohl durch die gestiegenen Arbeits- als auch Kapitalkosten gefährdet. Wird sich ein angeschlagenes Unternehmen in Zeiten der Rezession mittels KI schützen können?

Mak: Kurzfristig lassen sich unter Umständen die Kosten schneller senken und man hält noch etwas länger seine Position am Markt. Sollte die Innovationsentwicklung bei KI allerdings rasch vorankommen, dürften sich die Schwächen der strukturellen Aufstellung des Unternehmens innerhalb seiner Branche noch verschärfen.

Almeida: Sollte sich dieses Taumeln durch ganze Branchen fressen, was wären die Auswirkungen auf den S&P oder den Russell 1000 Growth, auf die Indizes im Allgemeinen?

Mak: In den nächsten Jahren werden wir schwerlich Antworten darauf finden. Wir stehen noch ganz am Anfang der KI-Entwicklung und Nutzung. Der gesamte Nachrichtenfluss und die Kapitalströme konzentrieren sich derzeit auf die Tech-Unternehmen mit enormer Marktkapitalisierung, die gerade dabei sind, ein Wettrüsten zu veranstalten und zu investieren, um KI-Technologien auf ein neues Niveau an Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu bringen und zusammen mit der Politik regulatorische Rahmen zu entwickeln. Es wird drei, fünf, aber vielleicht auch zehn Jahre dauern, bis wir greifbare Ergebnisse haben.

Über den Interviewten:

Brad Mak arbeitet als Portfoliomanager für US- und globale Large-Cap-Wachstumsaktien bei MFS Investment Management in Boston, Massachusetts, wo er mit seinem Team in börsennotierte Technologie- und Unternehmensdienstleistungs-Unternehmen investiert. Zuvor war Mak als Investmentanalyst bei Highbridge Capital Management in New York tätig. Mak ist MBA-Absolvent der Harvard Business School.