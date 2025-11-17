KI verändert Wirtschaft, Gesellschaft und unseren Alltag: Von einfachen Automatisierungslösungen bis hin zu komplexen autonomen Systemen treibt sie die Innovationsgeschwindigkeit, die Produktivität und neue Geschäftsmodelle von Unternehmen mit enormem Tempo voran. Darüber hinaus dient sie der Gesellschaft bereits heute beispielsweise in der Medizin – durch verbesserte Diagnostik und Therapiemöglichkeiten – sowie im Bildungswesen über adaptive Lernpfade bis zur Unterstützung individuellen Lernens.

Insbesondere Unternehmen versprechen sich durch den Einsatz von KI hohe Produktivitätsfortschritte und Kosteneinsparungen. Diese zeigen sich bereits in kundennahen Bereichen wie Call-Centern, in denen viele Anfragen durch den Einsatz von Chatbots erledigt werden. In der Fertigung erhoffen sich Unternehmen durch automatisierte Qualitätssicherung, Optimierung von Lieferketten und Energieverbrauch, KI-gestützte Simulationen oder autonom gesteuerte Fertigungsschritte, um nur einzelne Beispiele zu nennen, Kostensenkungen und Margenverbesserungen.

Unternehmen, die KI in Kernprozesse integrieren, weisen somit oft robuste Margen, höhere Kapitalrenditen und bessere Cashflows auf, Parameter, die Aktienbewertungen positiv beeinflussen. Neben der allgemeinen KI-Fantasie bei den betroffenen Technologieunternehmen sowie Infrastrukturanbietern sicherlich ein zusätzlicher Grund für die zuletzt zu beobachtende erhöhte Bewertung an den globalen Aktienmärkten.

Wie Daten, Chips und Rechenzentren die Börsen beflügeln

Daten gelten als Treibstoff der KI, die aus riesigen heterogenen Datensätzen lernt. Je größer und „sauberer“ die Datenbasis, desto leistungsfähiger werden die KI-Modelle. Der Einsatz von immer neuen Generationen von Prozessoren aus dem Halbleiterbereich sowie spezialisierter Hardware ermöglicht das Training und den Einsatz immer leistungsfähigerer KI-Systeme.

Der Wettlauf um die beste Technologie ist bereits in vollem Gange und Staaten sowie die US-Technologieriesen investieren hohe Milliardenbeträge in die Modelle sowie die notwendige IT-Infrastruktur. Die US-Regierung um Präsident Trump verkündet bereits im Januar, dass mindestens 500 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA investiert werden sollen. Reiche arabische Ölstaaten sowie Staaten aus Asien sowie Europa folgen.

Darüber hinaus schüren hohe in Aussicht gestellte Investitionssummen allein der großen KI-Entwickler Microsoft / OpenAI, Google, Amazon und Meta von insgesamt mehr als 400 Milliarden US-Dollar p.a. bis 2030 die Fantasie an den globalen Aktienmärkten.

„Data Centers“ (Rechenzentren) heißt das Zauberwort, das das Herz der Börsianer ebenso höherschlagen lässt, wie die KI selbst. Auch hier gilt: Je größer und leistungsfähiger, desto besser. Entsprechend vermelden die Anbieter der notwendigen Ausstattungen wie Chiphersteller (zum Beispiel Nvidia, Broadcom, AMD), der Cloudanbieter Oracle oder der Sicherheitssoftwareanbieter Palo Alto Rekordumsätze. Sie pulverisieren teilweise die erwarteten Gewinn- und Umsatzschätzungen der Analysten und erfreuen die Marktteilnehmer mit positiven Ausblicken.

Auch Unternehmen anderer Branchen profitieren im Sog des Infrastrukturausbaus für KI-Modelle. Der zunehmende Energiebedarf lässt Versorger und Turbinenhersteller frohlocken, während die Finanzindustrie mit Finanzierungsangeboten bereitsteht.

Teilhaben an den Gewinnern von KI und Digitalisierung

Anleger können sowohl durch Direktinvestments in entsprechende Unternehmen oder in aktiv gemanagte Fonds an den Erfolgen der genannten Unternehmen partizipieren.

Über die von uns beratenen globalen Aktien- und Multi-Asset-Fonds sind wir mit Fokus auf unseren Qualitätsansatz an diesen Top-Unternehmen ebenfalls beteiligt und profitieren von deren Entwicklung. Anleger, die gezielt in Technologieunternehmen sowie in potenzielle Gewinner aus den Bereichen KI und Digitalisierung investieren möchten, können dies über den Castell Digital Opportunities Fonds tun.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.