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KI und Haftung? „Die Rechtslage ist klar“
Kevin Naumann, KPMG KI und Haftung? „Da ist die Rechtslage in Deutschland und Europa klar“
DAS INVESTMENT: Laut einer aktuellen Studie, der Natixis Global Survey of Financial Advisors: Growth at the Speed of Change, erwartet fast die Hälfte aller Finanzberater, dass KI-gestützte Tools schon in fünf Jahren ihr größter Wettbewerber sind. Sehen Sie das auch so?
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