DAS INVESTMENT: Laut einer aktuellen Studie, der Natixis Global Survey of Financial Advisors: Growth at the Speed of Change , erwartet fast die Hälfte aller Finanzberater , dass KI-gestützte Tools schon in fünf Jahren ihr größter Wettbewerber sind. Sehen Sie das auch so?

Kevin Naumann: Wir müssen hier zwischen privaten und institutionellen Anlegern, aber auch den Investitionsvolumina unterscheiden. Eine Münchner Neobank ermöglicht seit Kurzem die Verknüpfung ihrer Konten mit externen KI-Tools. Das funktioniert technisch zunächst einwandfrei. Da besonders bei Fonds sehr viele Informationen verarbeitet werden müssen, hat Künstliche Intelligenz hier großes Potenzial. Vor allem bei der jungen, urban geprägten Generation wird KI deshalb schon früher als in fünf Jahren nicht nur mit dem Finanzberater konkurrieren, sondern ihn vielfach ersetzen – solange sich das Volumen auf einige tausend Euro beschränkt.

Und bei größeren Summen?

Naumann: Bei deutlich größeren Summen sieht es ganz anders aus. Ich glaube nicht, dass Anleger bereit sein werden, ihre gesamten Ersparnisse etwa für die Altersvorsorge im fünf- und sechsstelligen Bereich oder darüber hinaus einer Maschine anzuvertrauen. Ähnlich ist es bei Institutionen. Auch hier werden wir in Zukunft, vor allem bei Investments im mehrstelligen Millionenbereich, weiterhin professionell geschulte Mitarbeiter in der Verantwortung erleben.

Wie verändern sich die Mechanismen, nach denen Investmentprodukte künftig ausgewählt und empfohlen werden?

Naumann: Das lässt sich nicht eindeutig beantworten, denn wie eine KI hier handelt, hängt in erster Linie vom Prompt ab. Welchen Auftrag gibt der Anleger seinem Tool oder Agenten? Ist für ihn eine reine Alpha-Generierung relevant, die nur den Return berücksichtigt? Dann wird die KI die vergangenen drei Jahre analysieren und entsprechende Titel vorschlagen, egal ob Einzelaktie, ETF oder aktiv gemanagter Fonds. Eine solche Strategie berücksichtigt aber noch keinen Börsencrash wie zuletzt 2009, der rein statistisch alle paar Jahrzehnte vorkommt. Und auch nicht die derzeit mehr als komplexe, schwer prognostizierbare geopolitische Lage. Wer hier eine langfristige Risikoabsicherung in seine automatisierte Portfolioverwaltung integrieren möchte, braucht Expertise. Sowohl was den Kapitalmarkt angeht, als auch den Umgang mit dem entsprechenden LLM.

Bei Roadshows haben Fondsanbieter früher oft Investmentstorys präsentiert, um institutionelle Investoren auch emotional zu erreichen. Wie ändert sich das mit zunehmender Bedeutung generativer KI?

Naumann: Auch hier bestimmt der Anleger: Wer rein zweckrational ausgerichtet ist, dem wird die KI dazu verhelfen, den Faktor Emotionalität komplett aus dem Portfolio zu streichen. Doch die KI hat keine Zukunftsvisionen, es sei denn, sie wird aktiv darauf trainiert. Wer daran glaubt, dass die Energiewende in einigen Jahrzehnten gelingt oder die Menschheit den Mars erobert, muss das aktiv in seine Prompts einarbeiten. Eine KI stellt dem Nutzer aber kaum aktiv solche Fragen – ein erfahrener Berater schon. Und auch institutionelle Anleger können ihre Portfolios nicht rein auf Gewinnmaximierung auslegen – etwa wenn Themen wie Nachhaltigkeit und Rüstung die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen. Das sind Formen von Emotionalität, die berücksichtigt werden müssen – egal ob mit oder ohne KI.

Wie müssen Produkte, Daten, Marketing und Vertrieb aussehen, um bei der KI zu punkten?

Naumann: Nehmen wir als Beispiel den Verkaufsprospekt eines großen, aktiv gemanagten Fonds. Oft hat ein solcher dutzende Seiten. Erfahrene Kundenberater wissen sofort, wo sie hinsehen müssen, um die individuelle Mechanik zu verstehen, nach der dieser Fonds investiert. Einer KI fällt es (noch) spürbar schwer, Informationen in einem Fließtext zu gewichten. Wer als Fonds von einem LLM gefunden werden will, muss in Zukunft also seine individuelle Mechanik, die spezielle Funktionsweise des Fonds, deutlich genauer beschreiben. Und diese Informationen möglichst prominent, einfach lesbar und schnell auffindbar platzieren. Die Vertriebs- und Marketingmaßnahmen im Privatanlegerbereich werden sich künftig zu einer solchen KI-Kompatibilität, zu einem Gefunden-werden, wandeln.

Finanzberater und -vermittler haften für Ihre Empfehlungen. Wie ist es beim KI-gestützten Asset Management: Wenn die KI etwa auf veraltete Informationen des Asset Managers zurückgreift? Welche strittigen Haftungsfälle können Sie sich vorstellen?

Naumann: Hier ist die Antwort eindeutig: Bei falschen Informationen – und dazu gehören auch unvollständige und veraltete – haftet derjenige, der sie veröffentlicht. Da ist die Rechtslage in Deutschland und Europa klar. Schwierig wird es bei unterschiedlichen Auffassungen der Risikobewertung. Anleger könnten klagen, wenn sie Geld verloren haben. Deshalb ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis sich Unternehmen hier mit den entsprechenden Disclaimern rechtlich absichern werden – ob nun seitens der Asset Manager oder der KI-Tools selbst.

Fondsgesellschaften fragen besonders bei risikoreichen Produkten die Erfahrung ihrer Kunden ab. Wie kann man sich das bei der KI vorstellen?

Naumann: Je populärer die Geldanlage mit KI-Unterstützung wird, desto umfangreicher werden in Zukunft auch die rechtlichen Hinweise ausgestaltet sein. Bei KI-Agenten, die explizit von Depotbetreibern oder Fondsemmitenten angeboten werden, erleben wir künftig vermutlich „Klickstrecken“, die Erfahrung und Risikoaffinität der Anleger abfragen, wie es bei Robo-Advisern von Asset Managern heute schon Standard ist. Diese werden dann darauf trainiert sein, besonders bei heiklen Entscheidungen Rückfragen, rechtliche Hinweise und Disclaimer zum Haftungsausschluss einzublenden. Auch heute gibt es bei den großen LLMs schon solche Hinweise, wenngleich man diese mit einem recht einfachem „Berate mich trotzdem“ umgehen kann.

Ein Berater muss den Kunden über alle Risiken aufklären, sonst haftet er im Schadensfall. Müsste das bei der KI nicht ähnlich sein?

Naumann: Wie bereits erwähnt: Ähnlich wie schon heute bei Urheberrechtsfragen, werden sich sowohl Asset Manager als auch KI-Dienstleister künftig rechtlich absichern. In der EU wird sich zudem die Regulatorik mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später des Themas annehmen.

Bei all dem KI-Einsatz: Wo können menschliche Berater gegenüber der KI noch punkten?

Naumann: In den zuvor genannten Punkten: Risikoabsicherung beziehungsweise Emotionalität der Zusammensetzung des Portfolios und Betreuung institutioneller Anleger mit sehr großen Investitionsvolumina. Hinzu kommt aus meiner Sicht noch der persönliche Kontakt, die Kenntnis individueller Präferenzen und Eigenheiten, vor allem sehr solventer Privatanleger.

Künstliche Intelligenz kann große Datenmengen schneller und präziser analysieren als ein Mensch. Aber sie kann Prognosen nur aus Daten vergangener Ereignisse ableiten. Internationale Krisen, Zoll- und Handelskonflikte oder überraschende Wahlentscheidungen fließen ebenso wenig in ihre Entscheidungen ein, wie die Vision einer emissionsfreien Welt oder der Besiedelung des Mars. Wer ein bisschen Spielgeld für die Börse übrig hat, wird sich künftig auf KI beschränken können – und vermutlich auch gute bis sehr gute Renditen einfahren, solange nichts Unvorhergesehenes passiert. Ich bin aber überzeugt: Sobald es ums Ganze geht, wird KI nur in den Händen erfahrener Finanzexperten die bahnbrechenden Entscheidungen am Kapitalmarkt mitgestalten.