Axel Brosey,

Fondsmanager bei LAIQON

Im Zentrum des diesjährigen LAIQON-Vortrags beim FONDS professionell Kongress in Mannheim stand die faszinierende Synthese aus menschlicher und künstlicher Intelligenz – ein Konzept, das LAIQON voranbringt, um im Fondsmanagement nachhaltiges Alpha zu generieren. Axel Brosey und Pablo Hebestreit, die Fondsmanager hinter den innovativen Ansätzen des LF – Green Dividend World und des LF – AI Impact Equity US, beleuchteten die vielfältigen Möglichkeiten dieser Kombination: Wie lässt sich durch die Verbindung von tiefgründigem Marktverständnis mit datengestützter Effizienz Anlegern zu nachhaltigem Erfolg verhelfen?

Intelligenz-Quotient (IQ) im Fondsmanagement: Der menschliche Faktor

Pablo Hebestreit,

Fondsmanager bei LAIQON

Menschliche Fähigkeiten wie kritisches Denken und das Verständnis für kulturelle sowie sozioökonomische Kontexte ermöglichen es Fondsmanagern in Kombination mit der Integrierung von fundamentalen und nachhaltigen Aspekten, eine tiefere Dimension in die Anlageentscheidung einzubringen. Menschliche Intuition und Erfahrung sind besonders bei der Beurteilung von Führungskompetenzen, Unternehmenskultur und Governance-Strukturen von unschätzbarem Wert, auch wenn sich diese Aspekte nur schwer in Datenquantität und -qualität fassen lassen. Der menschliche Fondsmanager kann zudem flexibler auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren und dabei nachhaltige Maximen berücksichtigen, die über die reine Datenanalyse hinausgehen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Im Kontext des von Axel Brosey gemanagten „LF – Green Dividend World“ Aktienfonds beispielsweise, spielt die menschliche Expertise bei der Auswahl und langfristigen Begleitung von Unternehmen, die nicht nur finanziell attraktiv sind, sondern auch einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten eine entscheidende Rolle. Diese menschlichen Fähigkeiten, kombiniert mit qualitativ hochwertigen Fundamentaldaten und persönlichen Erfahrungen, bilden die Grundlage für die Schaffung von Mehrwert und die Generierung von Alpha, indem sie eine Brücke zwischen der finanztechnischen Analyse und dem tiefgreifenden Verständnis für komplexe Marktmechanismen schlagen.

Künstliche Intelligenz (KI) im Fondsmanagement: Die Rolle der Technologie

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert das Fondsmanagement durch ihre Fähigkeit, große Datenmengen – von Markttrends über Finanzberichte bis hin zu globalen Wirtschaftsindikatoren – zu analysieren und Muster zu erkennen, die für das menschliche Auge oft unsichtbar bleiben. Diese Technologie ermöglicht es, Markttrends zu antizipieren, Risiken präziser zu bewerten und Anlageentscheidungen zu optimieren, indem sie aus historischen und Echtzeit-Daten lernt. KI-Systeme können unermüdlich rund um die Uhr arbeiten, was ihnen einen signifikanten Vorteil gegenüber menschlichen Fondsmanagern verschafft, die durch physische und kognitive Grenzen eingeschränkt sind.

Darüber hinaus ermöglicht KI die Implementierung komplexer Anlagestrategien, die auf algorithmischen Modellen basieren, was zu einer effizienteren Diversifikation und Risikomanagement führt. Durch die Reduzierung menschlicher Fehler und Emotionalität im Entscheidungsprozess trägt KI dazu bei, die Konsistenz und die Qualität der Anlageentscheidungen zu verbessern, was letztendlich das Potenzial hat, die Performance von Fonds zu steigern und nachhaltiges Alpha zu generieren. KI-gesteuerte Fonds wie der „LF – AI Impact Equity US“ nutzen diese Fähigkeiten, um präzise Prognosen zu erstellen und Investmententscheidungen zu automatisieren. Dadurch kann der Fonds ein Portfolio erstellen, das robust gegenüber Marktveränderungen ist und gleichzeitig die festgelegten Investitionsprinzipien einhalten.

Der LF – AI Impact Equity US bildet eine effektive Risikostreuung durch breite Diversifikation und kann durch fortgeschrittene Algorithmen Risiken kalkulieren sowie minimieren. Im Kontext der Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit der KI, Unternehmen mit niedrigem CO 2 -Fußabdruck oder solche, die sich positiv auf die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele auswirken, zu identifizieren und zu bewerten, besonders wertvoll. Somit spielt die KI eine entscheidende Rolle dabei, die Effizienz und die Effektivität von nachhaltigen Investmentstrategien zu steigern und könnte einen signifikanten Beitrag zur Generierung von nachhaltigem Alpha leisten.

Der LAIC ADVISOR®: KI für den Investmentprozess

Der LAIC ADVISOR® von LAIC, einem Unternehmen der LAIQON-Gruppe, stellt im Bereich der Finanz-KI eine Innovation dar. Das selbstlernende System nutzt Bayes‘sche neuronale Netze, um neben der Rendite die Volatilität und Korrelationen von Anlagen zu prognostizieren, und berücksichtigt dabei explizit Unsicherheitsfaktoren. Diese umfassende Analyse ermöglicht es dem Modell, Investitionsentscheidungen anzupassen, das Portfolio-Risiko zu optimieren und aus Fehlern zu lernen.

Die Kombination aus KI-Analytik und menschlicher Expertise verleiht dem LAIC ADVISOR® eine besondere Qualität. Erfahrene Analysten überprüfen und ordnen die KI-Ergebnisse ein, was zu wohlüberlegten und sicheren Anlageentscheidungen führt. Diese Verbindung von fortschrittlicher Technologie und Fachwissen macht den LAIC ADVISOR® zu einem führenden Instrument im Investmentsektor, das sowohl für präzise Investitionsentscheidungen steht als auch für moderne Anlagestrategien richtungsweisend ist. Die Fondsmanager von LAIQON nutzen die Technologie, um Einzeltitel genauer analysieren zu können.

Die Synthese von IQ und KI: Nachhaltiges Alpha generieren

Die Integration von menschlicher Intelligenz (IQ) und künstlicher Intelligenz (KI) im Fondsmanagement markiert einen innovativen Ansatz zur Generierung von nachhaltigem Alpha, indem sie die einzigartigen Stärken beider Intelligenzformen kombiniert. Menschliche Expertise, bei LAIQON repräsentiert durch Fachleute wie Axel Brosey und Pablo Hebestreit, bringt ein tiefgreifendes Verständnis für langfristiges Investmentpotential und die Nuancen nachhaltiger Investitionen ein. Diese wird ergänzt durch KI, die mit ihrer Fähigkeit zur schnellen, datengetriebenen Analyse auf Marktveränderungen reagiert und operative Entscheidungen zur Portfoliooptimierung trifft.

Der hybride Ansatz maximiert die menschliche Fähigkeit, qualitative Bewertungen vorzunehmen und komplexe ESG-bezogene Aspekte zu integrieren. Parallel dazu sorgt die KI für Skalierbarkeit und operative Effizienz durch kontinuierliche Datenanalyse und Portfolioanpassungen. Die zentrale Herausforderung liegt in der Schaffung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen der intuitiven menschlichen Urteilskraft und der analytischen Präzision der KI, um eine kohärente Anlagestrategie zu sichern.

Die Integration von IQ und KI im Investmentprozess erfordert eine sorgfältige Abstimmung: Menschliche Experten leiten die KI durch die Bereitstellung relevanter Daten und Modelle und übernehmen die Überwachung außergewöhnlicher Marktereignisse. Im Gegenzug unterstützt die KI menschliche Entscheidungsträger, indem sie wertvolle Einsichten aus der Datenanalyse liefert, was die Entscheidungsfindung in Bezug auf wichtige Anlageparameter verbessert. Diese gegenseitige Verstärkung führt zu einem flexiblen und robusten System, das sowohl die Komplexität nachhaltiger Investments meistert als auch effektiv auf Marktdynamiken reagiert.

Diese fortschrittliche Verbindung von IQ und KI im Fondsmanagement ermöglicht es, langfristig Überrenditen zu erzielen, während gleichzeitig nachhaltigen Prinzipien Rechnung getragen wird. Es handelt sich um einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung des Fondsmanagements, der das Beste aus beiden Welten zusammenführt, um den Herausforderungen und Chancen des modernen Anlagemarktes gerecht zu werden.

