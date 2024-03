Teilen

Hype oder Depression KI, Wasserstoff und Krypto: Über Blasen an den Aktienmärkten

Auch in einer Zeit großer Umbrüche gibt es eine Konstante: Die Rede ist vom Anlegerverhalten an den Aktienmärkten, welches in schöner Regelmäßigkeit zu Euphorie und Blasen führt.