Digitaler Versicherungsvertrieb „KI wird den Maklerbetreuer ersetzen"

Gut besucht: DKM-Diskussionsrunde „KI im Versicherungsvertrieb - Was will der digitale Kunde und was kann der Versicherer leisten?“ mit Thomas Heißmeyer, Gesellschafter von Engaige, Bastian Kunkel, Chef und Gründer von Versicherungen mit Kopf, Vitali Kurnatowski, Product Owner bei Axa, moderiert von Moritz Delbrück von Flexperto (v. li.). | Foto: Svetlana Kerschner