Redaktion 03.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Kickbacks in Fondspolicen So belohnen Fondshäuser die Versicherer

Die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa hat die Zusammenarbeit von Fondsgesellschaften und Versicherern unter die Lupe genommen und dabei so manches zu kritisieren: Konkret geht es um die Provisionen, die Versicherer von den Gesellschaften erhalten, wenn sie die Beiträge von Fondspolicen-Inhabern in die Fonds der Asset Manager investieren. Die Praxis der Geldzahlungen in Form sogenannter Kickbacks sei zum Teil bedenklich, so Eiopa.