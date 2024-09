Am 4. September fand der erste Kicken mit Herz Cup (basiert auf der Eventreihe von Thomas Mir aus Hamburg) in Frankfurt statt, ein Charity-Fußballspiel zwischen den Teams von Natixis Investment Managers und Amundi. Das Ereignis verband sportlichen Wettkampf mit wohltätigem Engagement, denn es ging nicht nur um das Können am Ball, sondern darum, Spenden für krebskranke Kinder einzusammeln. Bislang sind mehr als 15.000 Euro zusammengekommen. Wenn Sie spenden wollen, können Sie die Aktion hier unterstützen.

Spielverlauf und Ergebnis

Das Spiel endete mit einem 4:0-Sieg für Natixis Investment Managers.

Michael Broll (Union Investment): Topscorer mit zwei Toren

Daniel Knoerr (Ampega): Ein Tor

Nikolaus Weilhartner (Natixis Investment Managers): Ein Tor

Im kommenden Jahr soll der Kicken mit Herz Cup erneut in Frankfurt stattfinden. Diese Galerie zeigt die Höhepunkte der Veranstaltung.

