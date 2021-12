Svetlana Kerschner 05.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 16:37 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Kinderbetreuungskosten von der Steuer absetzen Urteil: Wer bar zahlt, hat verloren

Durch den jüngsten Kita-Streik schießen die Kinderbetreuungskosten für berufstätige Eltern in die Höhe. Wer den Fiskus an den Ausgaben beteiligen will, muss einiges beachten. So dürfen Eltern, die den Babysitter für ihre Kinder bar bezahlen und keine Rechnung verlangen, diese Kosten nicht von der Steuer absetzen. Das entschied der Bundesfinanzhof.