Redaktion 22.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Klage Deutschlands Julius Bär soll verschollenes DDR-Vermögen herausgeben

Seit dem Mauerfall fehlt von einem DDR-Staatsvermögen in Millionenhöhe jede Spur. Die kommunistische Geschäftsfrau Rudolfine Steindling soll es über Umwege in die Schweiz transferiert haben. Dort will sich der Bund das Geld nun zurückholen - und verklagt eine Bank.