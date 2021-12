Klage gegen Entlassung Ex-Mitarbeiter fordert 10 Millionen Dollar von Deutscher Bank

Solomon hatte im März 2011 bei der Deutsche Bank Securities angefangen und wurde im August aus wichtigem Grund entlassen, wie aus der am Freitag in New York eingereichten Klage hervorgeht. Solomon fordert darinund erklärt, er habe sich nie so verhalten, dass seine Entlassung laut Arbeitsvertrag gerechtfertigt gewesen sei. Ashish Jain, der den Handel für den Bereich in Amerika leitete, verließ in der gleichen Woche wie Solomon die Bank, wie damals zwei mit den Vorgängen vertraute Personen berichteten. Zwei andere Mitarbeiter in der Gruppe wurden im Juni entlassen, geht aus Branchenverzeichnissen hervor. „Die Beweise werden zeigen, dass es einewar, die nichts mit seinem Verhalten zu tun hatte, sondern damit, dass die Deutsche Bank die Aufmerksamkeit von der Tatsache ablenken wollte, dass ranghohe Manager, denen Fehlverhalten vorgeworfen wurde, die Bank verlassen konnten, ohne dass Konsequenzen gezogen wurden“, erklärte Solomons Anwalt Judd Burstein am Dienstag in einem Telefoninterview. Solomon sei vorgeworfen worden, er habe seine, und die Beweise würden zeigen, dass er sie angemessen überwacht habe, führte Burstein aus. Von der Deutschen Bank war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.Der Handel mit Hypothekenanleihen und anderen verbrieften Forderungen ist insgeraten, seit der ehemalige Händler Jesse Litvak von Jefferies Group des Wertpapierbetrugs angeklagt wurde, weil er Kunden belogen haben soll., darunter Nomura Holdings, JPMorgan, Royal Bank of Scotland und Barclays, haben innerhalb der vergangenen zwei Jahre, während die Ermittlungen liefen, ebenfalls Händler entlassen oder suspendiert, wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichteten. Im Juli veröffentlichte ein Ausschuss aus 30 einflussreichen ehemaligen Mitarbeitern von Aufsichtsbehörden und Bankern einen Bericht, in dem Banken aufgefordert wurden, ranghohe Manager aggressiver für Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter zu bestrafen. Damit solle diewerden. Wenn Manager Fehlverhalten nicht entdeckten oder Mitarbeiter es nicht meldeten, sollten ihre, ihre Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt oder sie sollten entlassen werden, heißt es in dem Bericht. Die Vorteile eines solchen öffentlichen Handelns, auch wenn es durch „Grauzonen“ im Arbeitsrecht beschränkt werde,der Mitarbeiter.