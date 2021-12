Klage in Karlsruhe Beschwerden gegen die Geldpolitik der EZB

„

Das 1,1 Billionen Euro schwere Aktiva- Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank ist Ziel von drei Verfassungsbeschwerden, die beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind. Unter den Klägern ist auch Peter Gauweiler, der mit einem früheren Versuch, die Geldpolitik der Europäischen Union zu torpedieren, bisher keinen Erfolg hatte.Drei Beschwerden seien in den vergangenen sechs Monaten eingereicht worden, sagt Michael Allmendinger, Sprecher des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Bernd Lucke, der Bundesvorsitzende der Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa), hatte im September eine Klage angestoßen. Der frühere Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler schrieb in einer Pressemitteilung, er habe im vergangenen Monat ebenfalls eine Klage eingereicht.Mit ihrer beschönigend ‚geldpolitische Lockerung’ („Quantitative Easing“ – QE) genannten Politik will die EZB die Inflation anheizen, indem sie die Zentralbankgeldmenge um etwa ein Drittel vergrößert, also riesige Mengen Geld ‚druckt’", schreibt Gauweiler.Dieses Programm hat wirtschaftspolitischen Charakter und dient allein den Banken, denen die EZB ihre Problemkredite abkauft. Sie macht sich selbst zur Bad Bank Europas."Neun Monate nach dem Start des Bondkaufprogramms, auch quantitative Lockerung genannt, hat die EZB ihr Hauptziel, die Inflation auf nahe, aber unterhalb von, 2 Prozent anzuheben, nicht erreicht. Die Preise steigen im Euroraum nach wie vor kaum. Da angesichts des schwächeren Wachstums in China und des abnehmenden Welthandels die Gefahr besteht, die Konjunktur werde sich verlangsamen, hat EZB-Präsident Mario Draghi weitere geldpolitische Stimuli im nächsten Monat in Aussicht gestellt. Im Dezember werden auch neue Wachstums- und Inflationsprognosen veröffentlicht.Maike Kreutzberg, eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums, sagte, sie könne sich zu den Verfahren zunächst nicht äußern. Die EZB wollte zu den Klagen nicht Stellung nehmen.Die neuen Verfahren sind unabhängig von den Verfassungsbeschwerden gegen das 2012 von der EZB aufgelegte OMT-Programm, die als wenig aussichtsreich gelten, nachdem der Europäische Gerichtshof im Juni das OMT größtenteils billigte. Das Bundesverfassungsgericht muss diese Fälle jedoch noch endgültig entscheiden.Die Aktenzeichen zu den QE-Verfahren lauten BVerfG, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15 und 2 BvR 2006/15.