Nach dem Vorgehen der SEC „Im Moment scheinen alle Kryptobörsen gefährdet“

Die beiden Platzhirsche unter den US-Kryptobörsen, Binance und Coinbase, sehen sich massiven Anschuldigungen seitens US-Behörden ausgesetzt. Insbesondere die Börsenaufsicht SEC mit ihrem Chef Gary Gensler hat das Geschäftsmodell der Börsen als Ganzes ins Fadenkreuz genommen. Im Fall von Binance allein wurden stolze 13 Klagen – gegen das Unternehmen, Partner sowie deren Gründer Changpeng Zhao – eingereicht. Die Vorwürfe wiegen schwer: Der Anbieter habe unter anderem auf illegale Weise Finanzgeschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassungen betrieben, auch eine Manipulation von Börsenumsätzen finde statt.

Der Teufel im Detail

Klar ist derzeit vor allem, dass mit der aktuellen Konfrontation ganz essenzielle Fragen rund um die Kryptoindustrie und die Geschäftsmodelle der Börsen auf die Agenda gebracht werden. Gerade im Falle von Coinbase ist die Verwunderung groß, der IPO des Unternehmens ist kaum zwei Jahre her. Mit der Erlaubnis zum Börsengang waren viele Fachleute davon ausgegangen, dass die SEC auch dem Geschäftsmodell per se grünes Licht erteilt hat. Eine Einschätzung, die nun kassiert werden muss.

Nach Auffassung des Regulators sind die Player gleichzeitig Broker, Börse und Clearing-Stelle, ohne über die entsprechenden Registrierungen zu verfügen. Im Zentrum steht die Frage, welche Kategorisierungen für die unterschiedlichen Token erforderlich sind: Utility oder Security? Handelt es sich bei betroffenen Token tatsächlich um Wertpapiere?

Auf der Liste der SEC findet sich eine ganze Reihe von Altcoins wie Solana, BNB, ADA und DASH. Diese stuft die Behörde nun allesamt als Wertpapiere ein. Ein abrupter Schwenk, der gerade aufgrund der Historie – etwa mit Coinbase – auch für die Aufsichtsbehörden nicht einfach zu verargumentieren sein wird.

Höchste Zeit für klare Regeln am Kryptomarkt



Unbestritten ist allerdings, dass die Verunsicherung in der Industrie groß ist. Im Moment scheinen alle Kryptobörsen gefährdet, welche den Tausch von und in Dollar anbieten. Zwar sind derzeit, insbesondere die US-Anbieter unter Beschuss. Der lange Arm etwaiger US-Sanktionen ist jedoch nicht zu unterschätzen. Dies gilt für Spieler auch unabhängig davon, wo sie ansässig sind. Somit sind Anbieter außerhalb der USA nicht automatisch die klaren Gewinner. Andererseits könnte die erhöhte Unsicherheit bei europäischen und asiatischen Kunden durchaus zu Abflüssen bei den großen US-Börsen führen.

Die Industrie insgesamt sieht sich mit einem erneuten Vertrauensverlust konfrontiert. Ohne Zweifel haben die spektakulären Entwicklungen rund um FTX gerade in den Vereinigten Staaten die Behörden auf den Plan gerufen.

SEC, CFTC, DOJ und Co. wurden auf dem falschen Fuß erwischt, die bis dato extrem liberale Auslegung im Umgang mit Kryptos wird nun umgekrempelt. In dieser Hinsicht hängen die USA auch weit hinter anderen Märkten hinterher – so kann etwa die EU schon ein ausgereiftes Regelwerk rund um Kryptos aufweisen. Eine Ausgangslage, die heute für Behörden, Unternehmen, aber nicht zuletzt Investoren große Vorteile bietet. Die klaren Leitplanken der Regulatorik ermöglichen es der Industrie, neue Geschäftsideen zu entwickeln und umzusetzen.

Ein Prozess, der nun auch in den USA auf den Weg gebracht werden muss. Die beschuldigten Parteien – Binance, Coinbase und andere – werden an einer möglichst schnellen Klärung der Vorwürfe interessiert sein.

Es geht nicht zuletzt auch darum, den wirtschaftlichen Schaden für alle Stakeholder zu begrenzen. Die Signale deuten darauf hin, dass die Spieler sich kooperativ, einsichtig und verhandlungsbereit zeigen. Einige Vorwürfe der SEC dürften allerdings auch vor der US-Judikativen schwer zu verargumentieren sein, zu unausgewogen war das regulatorische Vorgehen bis dato.

Kompromiss in Sicht?

So ist eher davon auszugehen, dass die Angriffswelle der SEC keine Krypto-Dämmerung in den USA erwirken wird. Vielmehr besteht die Chance, dass auch der wichtigste Finanzplatz der Welt mittelfristig über klar ausdefinierte Regeln für die Kryptoindustrie verfügen wird. Einige Geschäftsmodelle der großen Börsen – allen voran die inzwischen mit Argwohn betrachteten Staking-Praktiken rund um einige Coins – dürften im Rahmen der Kompromissfindung jedoch abgeschafft werden. Die kommenden Monate drohen turbulent zu werden, eine abschließende Klärung der Sachverhalte scheint jedoch realistisch. Die Industrie ist den Kinderschuhen – und auch der Nische – längst entwachsen, eine große Zahl von überzeugten Anlegern wird auf einen baldigen Kompromiss hoffen.

Über den Autor:

Nourdine Abderrahmane © LPA

Nourdine Abderrahmane ist Partner bei der Bankenberatung LPA. Weitere Stationen in seinem Lebenslauf waren bei der UBS, Credits Suisse und Capo.