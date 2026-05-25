In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit oft zu reinem Marketing verkommt, steht der Ökoworld Ökovision Classic (ISIN: LU0061928585) als Maßstab für konsequente nachhaltige Geldanlage. Seit seiner Auflage am 2. Mai 1996 hat dieser globale Aktienfonds zahlreiche Krisen überdauert und Ökoworld zu einem der führenden Namen nachhaltigen Asset Managements in Deutschland gemacht. Mit einem Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro ist der Ökoworld Ökovision Classic das Flaggschiff einer nachhaltigen Fondsfamilie, die insgesamt etwa 2,4 Milliarden Euro umfasst.

Alles begann in einer Garage

Die Geschichte des Ökoworld Ökovision Classic ist die von Ökoworld, die man zurecht als Pionier nachhaltiger Investments bezeichnen kann. Die Geschichte begann bereits 1975: Damals gründeten Alfred Platow und Klaus Odenthal in einer Hildener Garage die „Alfred + Klaus – kollektive Versicherungsagentur“. Daraus entwickelte sich die Versiko und schließlich die Ökoworld AG, die heute mit 50 Jahren Expertise als Wegbereiter nachhaltiger Investments gilt.

Alfred Platow prägte das Haus über Jahrzehnte als Gründerfigur und öffentliches Gesicht. Seine missionarische Überzeugung, nachhaltige Geldanlage als konkurrenzfähige Alternative zum Mainstream, legte den Grundstein für den Fonds. Am 2. Mai 1996 startete der Ökoworld Ökovision Classic mit einem Volumen in Höhe von 15,4 Millionen Deutsche Mark. Platow schied 2023 mit 77 Jahren aus und markierte damit einen Generationenwechsel.

Managerwechsel mit Kontinuität

Alexander Mozer leitete von 2011 bis 2022 das Portfoliomanagement und baute gemeinsam mit Alexander Funk das aktive Management auf. 2022 entschieden sich beide für eigene Projekte in der Selbstständigkeit. Funk führte bis April 2024 interimistisch weiter, bevor Nedim Kaplan die volle Verantwortung übernahm.

Kaplan war zu dem Zeitpunkt kein Neuling: Seit 2012 bei Ökoworld Lux, geholt von Mozer und Funk, prägte er den Fonds über 14 Jahre. Ab 2014 im Portfoliomanagement, managte er ab 2021 eigenständig Teile des Universums. Mit Erfahrung bei Invesco, Deka, Cominvest, KPMG und Bayern LB bringt er Expertise in Aktienanalyse, M&A und Bewertung. Heute als CIO verantwortet er fünf Fonds.

Parallel übernahm Oliver Pfeil zum 1. Januar 2025 den Vorstandsvorsitz. Zu seinen Ressorts zählen Strategie, Nachhaltigkeit, Risikomanagement und Vertrieb. Unter ihm modernisiert Ökoworld mit KI, neuem Anlageausschuss und erweitertem Universum, und dies alles, ohne die Gründer-DNA aufzugeben.

Der Anlageausschuss

Der Anlageausschuss spielt eine zentrale Rolle in einem mehrstufigen, strikt getrennten Investmentprozess, der Nachhaltigkeitsbewertung und Fondsmanagement voneinander trennt. Seine Aufgaben umfassen dabei:

Verifizierung und Überwachung: Der Ausschuss fungiert als unabhängiges Kontrollorgan und überprüft die durch das interne Research-Team identifizierten Unternehmen anhand der strengen Positiv- und Ausschlusskriterien.

Der Ausschuss fungiert als unabhängiges Kontrollorgan und überprüft die durch das interne Research-Team identifizierten Unternehmen anhand der strengen Positiv- und Ausschlusskriterien. Qualitätskontrolle: Er stellt sicher, dass nur Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen werden, die nachweislich zu einem nachhaltigen, sprich ökologischen oder sozialen, Ziel beitragen.

Er stellt sicher, dass nur Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen werden, die nachweislich zu einem nachhaltigen, sprich ökologischen oder sozialen, Ziel beitragen. Strategische Beratung: Durch die neue fachliche Zusammensetzung (KI/Digitalisierung) berät der Ausschuss zudem bei der strategischen Ausrichtung des Anlageuniversums, um künftige Trends und Risiken in einem sich wandelnden Marktumfeld frühzeitig zu adressieren.

Die Neubesetzung des Anlageausschusses

Ökoworld hat den Anlageausschuss für sein Flaggschiff Ökoworld Ökovision Classic im Rahmen der „Unternehmensstrategie 2030“ vor kurzem neu besetzt. Die „Unternehmensstrategie 2030“ treibt dabei insbesondere die Integration von Künstlicher Intelligenz voran, um Research-Prozesse effizienter und datengestützter zu gestalten, wobei der Mensch stets die finale Entscheidungshoheit behält.

Als Teil der umfassenden Modernisierung wurden fünf neue, externe Mitglieder in den Anlageausschuss berufen: Aaron Bangert (ESG-Experte), Tanja Bratan (Innovationsmanagement Gesundheit), Katharina Reuter (Strategische Nachhaltigkeit), Lucia Rückner (Nachhaltigkeitsberatung Finanzbranche) und Frank Teuteberg (Nachhaltigkeit & Digitalisierung).

Diese Neuausrichtung dient dazu, das bewährte nachhaltige Investmentprofil durch gezielte Expertise in KI, Digitalisierung und Zukunftsthemen zu stärken, ohne die kompromisslosen ethisch-ökologischen Standards aufzugeben.

Der Investmentprozess

Ökoworld nutzt zunächst unter anderem KI, um Trends, Volatilität, Zinsen und Konjunktursignale zu analysieren und daraus eine Markteinschätzung abzuleiten sowie Investmentideen zu generieren. Anschließend erfolgt durch das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch eine tiefgehende Prüfung dahingehend, welche Unternehmen den definierten Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht werden.

Diese Nachhaltigkeitsprüfung ist bereits sehr streng, und die nächste Hürde ist nicht niedriger. Denn nun werden die vorgefilterten Unternehmen dem unabhängigen Anlageausschuss vorgelegt, der dann schlussendlich das letzte Wort hat. Er entscheidet darüber, ob ein Unternehmen ins Anlageuniversum aufgenommen oder abgelehnt wird. Aktuell befinden sich 481 Titel im Anlageuniversum.

Das Fondsmanagement greift für das eigentliche Stockpicking und die Portfoliokonstruktion auf dieses streng gefilterte, vierteljährlich aktualisierte Anlageuniversum zurück. Diese Titel werden durch das Portfoliomanagement mittels einer Fundamentalanalyse, als Kernprozess jeder Investmententscheidung, unter die Lupe genommen. Es werden dabei zehn Aspekte je Unternehmen analysiert und qualitativ nach Scorings bewertet.

Besonderen Wert legt man dabei auf die finanzielle Situation (unter anderem Insolvenzrisko, Überschuldung/Zahlungsunfähigkeit, Finanzierung zukünftiger Investitionen) sowie die Management Qualität. Natürlich spielen auch die relative Bewertung, die Wettbewerbsposition oder das Gewinnwachstum eine Rolle im Auswahlprozess. KI-Tools wie ESG-Co-Pilot ergänzen die Fundamentalanalyse. Der Ansatz ist klar diskretionär geprägt, quantitative Kennzahlen und KI dienen als Unterstützung. Die qualitative Beurteilung und Erfahrung des Portfoliomanagements sind entscheidend.

Die Gewichtungsgrenzen

Ein Sektor sollte maximal 25 Prozent des Portfolios ausmachen, Einzeltitel werden aktiv bis auf 3 Prozent Gewichtung gekauft, und mit Performancegewicht zusammen gilt eine Obergrenze von 5 Prozent. Mit Blick auf die Regionen gibt es keine starre Vorgabe. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.

Ein Titel wird verkauft, wenn sich die Fundamentaldaten verschlechtern, die die Überzeugung nicht mehr ausreicht, bei einem Verstoß gegen geltende Nachhaltigkeitskriterien oder wenn das Portfoliomanagement bessere Alternativen im Anlageuniversum entdeckt.

Kompromisslose Nachhaltigkeit

Der Fonds ist Artikel-9-SFDR: Das bedeutet im Fall des Ökoworld Ökovision Classic 100 Prozent Nachhaltigkeit, gewährleistet durch das strikt getrennte Research und Portfoliomanagement. Nicht umsonst gelten die Anforderungen im Rahmen des Auswahlprozesses in der Peergroup als mit die höchsten und strengsten sowie kompromisslos.

Die Grundidee dahinter

Unternehmen gelten nur dann als nachhaltig und haben die Chance, im Portfolio allokiert zu werden, wenn sie aktiv ökologische oder soziale Verbesserungen schaffen und gleichzeitig keine erheblichen negativen Auswirkungen verursachen. Die strengen Ausschlusskriterien umfassen nicht nur die potenziellen Portfolio-Kandidaten, sondern auch die Zulieferer.

Beispiele für positive Kriterien sind:

Umweltfreundliche Technologien, Produkte oder Dienstleistungen

Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien

Ressourcenschonung und Einsatz nachhaltiger Materialien

Soziale Beiträge wie Bildung, Gesundheit oder faire Arbeitsbedingungen

Transparenz und nachhaltiges Management

Bestehende Ausschlusskriterien gelten für:

Unternehmen, die in kritischen Branchen tätig sind wie zum Beispiel fossile Energie, Atomkraft, Rüstung, Tabak, problematische Chemie, Gentechnik

Firmen, die natürliche Ressourcen ausbeuten

oder systematisch gegen Menschenrechte und Arbeitsstandards verstoßen

Der Kernpunkt: Nur wer aktiv Gutes tut und gleichzeitig klare Negativkriterien vermeidet, gilt als nachhaltig. Das FNG-Siegel (3 Sterne), Finanztest und Eco Reporter bestätigen die Nachhaltigkeits-Qualität. Bei Ökoworld verlässt man sich nicht auf externe Ratings, sondern vertraut auf das eigene Screening mit Deep Dives und Engagement.

Die Suche nach dem richtigen Vergleichsindex

Für diesen Ansatz eine passende Benchmark zu finden, ist relativ schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Und am Ende kommt man zu der Erkenntnis, dass man in dem Fall wohl Kompromisse eingehen muss. Da es sich im Kern um einen globalen Aktienfonds handelt, liegt es nahe, den MSCI World als Vergleichsindex zu wählen, obwohl sich die wirkliche Vergleichbarkeit mit diesem bekannten Index doch arg in Grenzen hält.

Da sind zum einen die strengen Kriterien, die dazu führen, dass sich das Anlageuniversum des Fonds von dem des MSCI World deutlich unterscheidet, und zum anderen liegt ein großer Teil des Portfolios in mittelgroßen Unternehmen. Auch wenn der Vergleich mit diesem Index hinkt, schauen wir uns die Entwicklung des Fonds gegenüber dieser Benchmark näher an.

Der Track Record: durch Höhen und Tiefen

Das Renditeziel des Ökoworld Ökovision Classic lautet 6 bis 7 Prozent netto über einen Zeitraum von zehn Jahren. Seit Auflage konnte dieses mit rund 5,3 Prozent pro Jahr nicht ganz erreicht werden, und auch über die vergangenen zehn Jahre liegt der Fonds mit circa 5,8 Prozent noch unter der angestrebten Performance.

Es gab jedoch auch immer wieder Phasen, in denen der Fonds den MSCI World schlagen konnte, wie beispielsweise in den Kalenderjahren 2012, 2014 und 2015. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es Zeiträume gab, in denen der Fonds entweder höhere Kursrückgänge als der Index verzeichnete oder aber dem Markt nicht folgen konnte.

Letzteres Szenario sieht man sehr deutlich in der jüngeren Vergangenheit, insbesondere in den Jahren 2022, 2023, und auch 2025, in denen die Unterschiede zum Teil markant waren. Und das hat seine Gründe:

2022: Sektor- und Themenrotation

Das Jahr 2022 war für einen nach streng nachhaltigen Kriterien gemanagten Aktienfonds wie den Ökoworld Ökovision Classic ein Jahr zum Vergessen: Denn in dem Jahr gab es unter anderem in den Bereichen Clean Energy sowie Small-Caps Europa schon fast eine Art Abverkauf, während die für den Fonds ausgeschlossenen Segmente Öl & Gas, Rüstungsunternehmen sowie der Agrarsektor gefragt waren. Auslöser der Sektor- und Themenrotation war der Einmarsch Russlands in die Ukraine.

2023: Die „Magnificent 7“ als Taktgeber der Märkte

Im Jahr 2023 beherrschten die sieben Tech-Giganten rund um das Thema KI die globalen Aktienmärkte und hievten Indizes wie den MSCI World in andere Sphären. Im Anlageuniversum des Ökoworld Ökovision Classic befindet sich aus dieser illustren Gemeinschaft nur ein Titel, nämlich Nvidia. Infolgedessen konnte der Fonds den Hype rund um KI nicht in dem Maße mitmachen und beendete das Jahr 2023 mit einem Plus von „nur“ knapp 7 Prozent, während der MSCI World fast 24 Prozent Wertzuwachs erzielte.

Ein kleiner Exkurs zu Nvidia und den Gründen, warum sich dieser Titel aus den Magnificent 7 für das Portfolio qualifiziert: Es geht hier um die sehr hohe Energieeffizienz, die die Chips von Nvidia aufweisen, so dass sie viele Rechenaufgaben deutlich effizienter erledigen können als klassische Prozessoren. Darüber hinaus gelten Rechenzentren als große Stromverbraucher weltweit. Energieeffiziente und damit stromsparende Chips helfen dabei, diesen Verbrauch zu senken, dies ist vor allem vor dem Hintergrund des stark steigenden Energieverbrauchs von Rechenzentren sehr wichtig.

2025: Der US-Dollar zeigt Schwäche

War das Portfolio Mitte 2024 mit einem USA-Anteil von knapp 32 Prozent positioniert, lag dieser Anteil Anfang 2025 bei fast 55 Prozent. Und wenn man sich das Währungs-Exposure anschaut, lagen diese Zahlen noch höher: Der US-Dollar machte Mitte 2024 etwas mehr als 41 Prozent aus und Anfang 2025 lag dies bei circa 65 Prozent. Der Fonds konnte von Mitte 2024 bis in die erste Januar-Hälfte 2025 noch von einem stärkeren US-Dollar profitieren, bevor dann der Euro deutlich zulegte und die Performance des Fonds entsprechend negativ beeinflusste. Der US-Dollar verlor in 2025 fast 13 Prozent zum Euro.

Aber das ist noch nicht alles:

Die Kleinen laufen hinterher

Zu diesen genannten Herausforderungen kommt unter anderem hinzu, dass gerade kleine beziehungsweise mittelgroße Unternehmen seit geraumer Zeit gegenüber Large-Caps eine deutliche Underperformance aufweisen, was der Performance ebenfalls nicht zuträglich war aufgrund der relativ hohen Gewichtung mittelgroßer Unternehmen, die fast die Hälfte des Fonds ausmachen: Aktuell sind Mega-Caps mit 17 Prozent allokiert, Large-Caps machen 37 Prozent des Portfolios aus, Mid-Caps 45 Prozent und Small-Caps sind mit 1 Prozent gewichtet.

Warum der Fonds gezielt auf Mid-Caps setzt

Der Mid-Cap-Bias im Ökoworld Ökovision Classic ist eine Kombination aus der logischen Konsequenz des Investmentprozesses sowie einer bewussten strategischen Stärke. Die strenge Nachhaltigkeitsphilosophie schließt viele Mega-Caps wie zum Beispiel aus den Bereichen Öl, Atomkraft oder Pharma, aber auch IT, konsequent aus.

Übrig bleiben dann oft spezialisierte Hidden Champions aus dem Bereich der Mid-Caps. Gesucht werden gezielt Unternehmen mit hoher Innovationskraft und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial. Diese Dynamik findet das Portfoliomanagement im Mid-Cap-Segment deutlich häufiger als bei den bereits „ausgewachsenen“ Weltkonzernen.

Die Volumensentwicklung ein Ergebnis der Performance

Hatte der Fonds in der Spitze (Ende 2021) ein Fondsvolumen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro, sprechen wir heute über rund 40 Prozent weniger, nämlich knapp 1,6 Milliarden Euro. Wie so oft folgt die Volumensentwicklung der Wertentwicklung; das heißt, wenn die Erwartungen der Investoren nicht erfüllt werden und diese darüber hinaus ungeduldig werden, sind Mittelabflüsse die Folge.

Der Pionier erfindet sich neu

Der personelle Umbruch im Hause der Ökoworld, der spätestens mit dem Ausscheiden Platows in 2023 begann, schreitet weiter voran, wie man an der Neubesetzung des Anlageausschusses erkennt. Der Einsatz von ca. 50 Millionen Euro für KI getriebene Digitalisierung im Portfoliomanagement, Research und Operations sowie für neue Produkte und Marktchancen im Nachhaltigkeitsbereich untermauert zusätzlich diese Art Aufbruchstimmung („Unternehmensstrategie 2030“). Durch den Einsatz von KI können Nachhaltigkeitsdaten schneller und besser ausgewertet, Risiken schneller erkannt und Portfolios leistungsfähiger aufgestellt werden.

Nachhaltigkeit ist weit mehr als Solarkraft und Windenergie

Die Auffassung von Nachhaltigkeit hat sich ebenfalls weiterentwickelt und beschränkt sich längst nicht mehr nur auf ökologische Aspekte. Neben dem zentralen Thema Klimaschutz rücken auch Bereiche wie Diversität, Gleichberechtigung, Digitalisierung und Bildung stärker in den Fokus.

Starker Jahresauftakt 2026

Der Jahresstart 2026 ist mit einem Plus von aktuell rund 10 Prozent geglückt und vielleicht erlebt man nun nach dieser Durststrecke wieder eine Phase, in der der Ansatz seine vorhandenen Stärken ausspielen kann und nachhaltige dunkelgrüne Investments wieder vermehrt in den Fokus von Investoren rücken.

Fazit: Ein Klassiker, der nicht stehenbleibt

Unterm Strich wird deutlich, dass der Ökoworld Ökovision Classic nicht nur auf eine lange Geschichte mit allerlei Höhen und Tiefen zurückblickt, sondern auch den Anspruch hat, sich weiterzuentwickeln. Dabei verbindet der Fonds Kontinuität mit einem zeitgemäßen Nachhaltigkeitsverständnis, das über reine Ökologie hinausgeht. Mit den Neuerungen wird die Grundlage geschaffen, auf der sich künftig erfolgreich aufbauen lässt.

Eine Steigerung der Performance würde sicherlich dabei helfen, Investoren zurückzugewinnen und den Fonds wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Auch wenn vieles nun moderner aufgesetzt wird und in neuem Glanz erscheint, so bleibt die DNA im Kern enthalten: Echte und authentische Nachhaltigkeit statt Greenwashing oder einfach nur Best in Class – und das vom ersten Tag an, als alles in einer Garage begann.