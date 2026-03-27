Mit der großen Börsenglocke läutete Dimensional auf dem Frankfurter Parkett jetzt seine europäische ETF-Strategie ein. Der Asset Manager hat auf dem Gebiet noch viel vor.

Mit dem Läuten der historischen Glocke an der Deutschen Börse in Frankfurt hat Dimensional Fund Advisors den Start zweier neuer Ucits-ETFs gefeiert – und gleichzeitig den Auftakt zu einer breiteren europäischen ETF-Strategie markiert. John Romiza, EMEA-Chef des US-Vermögensverwalters, drückte dabei aus, was der Schritt für das Unternehmen bedeutet: „Die richtigen Anlagestrategien auf die richtige Art und Weise anzubieten, hat für Dimensional höchste Priorität – und ETFs nach Europa, nach Deutschland zu bringen, ist ein wichtiger Meilenstein“.

Die beiden neuen Ucits-Produkte – der US Core Equity Market und der Global ex US Core Equity Market ETF – wurden am 20. März 2026 an den Börsen Frankfurt und London gelistet. Sie ergänzen zwei ETFs, die Dimensional bereits im November 2025 in Europa aufgelegt hatte: den Global Core Equity ETF und den Global Targeted Value ETF. Letztere hätten in den drei Monaten nach ihrem Start Zuflüsse von mehr als einer Milliarde US-Dollar verzeichnet, heißt es von Dimensional.

Die ETFs sollen dabei keine Konkurrenz zu den bestehenden klassischen Investmentfonds sein, sondern sind ausdrücklich als zusätzliches Vehikel geplant: Anleger sollen den für sie besser passenden Fondsmantel wählen können.

Vier Dimensional-ETFs in Deutschland erhältlich

Alle vier ETFs verfolgen den aktiven Ansatz, für den Dimensional bekannt ist: keine starre Indexbindung, tägliches Rebalancing, Übergewichtung von Titeln mit höheren erwarteten Renditen. Die neuen Core-Equity-Market-Strategien sind dabei explizit als Ersatz für passive Indexprodukte positioniert – mit vergleichsweise niedrigem Tracking Error und Kosten auf dem Niveau vieler passiver Large-Cap-ETFs: 0,15 Prozent für den US-ETF, 0,20 Prozent für den globalen ex-US-ETF.

In den USA hatte Dimensional aktive ETFs bereits 2020 eingeführt und ist dort nach eigenen Angaben inzwischen der größte Anbieter aktiver ETFs nach verwaltetem Vermögen. In Europa startete das Unternehmen später – auf ausdrücklichen Wunsch von Kunden, wie Romiza betonte. Das Prinzip dahinter bleibt laut ihm dasselbe: „Egal, wie man in Dimensional investiert – es ist und bleibt Dimensional“, betonte während der Festzeremonie in der Frankfurter Börse.

Dimensional will am B2B-Vertrieb festhalten

Für Deutschland sieht Romiza besonderes Geschäftspotenzial: Der Markt für unabhängige Finanzberater, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren sei hierzulande gut entwickelt - so dass Dimensional gerade in Deutschland schnell wachse. Parallel dazu hat der Vermögensverwalter seine Produkte ebenfalls in Österreich registriert und dort bereits erste Veranstaltungen für Investoren abgehalten - zum Launch kam Stargast Arnold Schwarzenegger als Markenbotschafter.

Alle vier ETFs, die Dimensional nun auch in Deutschland vertreibt, richten sich primär an professionelle Anleger, die über Berater, Intermediäre und Institutionen investieren – dieser B2B-Strategie will die Gesellschaft weiter treu bleiben. Für die kommenden Monate hat das Unternehmen weitere ETFs angekündigt, ohne jedoch einen konkreten Zeitplan zu nennen.